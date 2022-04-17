В Таджикистане сеют некачественные семена. Других нет, - С.Караев

15:37 18.04.2022

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность, Таджикистану нужно срочно и максимально снизить зависимость от импорта семян агрокультур. Это стало актуальным на фоне российско-украинского конфликта, когда Россия и ряд других стран вводят ограничения на вывоз семенного материала.



Непрочный запас семян

В Таджикистане более 90 специализированных семеноводческих хозяйств, но они не в состоянии обеспечить аграриев необходимым объемом семенного материала.



По данным Минсельхоза, в настоящее время хозяйства обеспечивают только 50-55 процентов потребности к качественным семенам, другая часть хозяйств использует условные семена, что приводит к низкой урожайности сельскохозяйственных культур в республике.



"Качество семян, которые были запасены, оставляет желать лучшего, - говорит агроном-селекционер Бахтиер Тойчиев и разъясняет, что такое качественные и некачественные семена. - Это нужно разъяснить, так как большинство наших фермеров не имеют знаний по селекции растений, в итоге они не могут определить качество не только покупных, но и самостоятельно выращенных семян".



Фото с сайта livingasia

По словам специалиста, в селекции различают три категории семян – оригинальные (суперэлита) - семена первой ступени размножения, к которым предъявляются самые высокие требования. Вторая категория - элитные семена (элита). Они получаются с растений, выращенных из оригинальных семян.



Семена, получаемые при последующем ежегодном размножении элиты, называются репродукционными (РС). Первый пересев элиты дает первую (РС1) репродукцию, второй - вторую (РС2) и т. д. Итак, постепенно год за годом, семенной материал, теряя свое качество, превращается в самый последний, так называемый условный сорт.



После него семенной фонд хозяйства нужно обновлять – покупать или самому выращивать элитные сорта из оригинальных.

По данным статистики, на 1 января 2022 года в республике запасы семян составили 14 тыс. 670,4 тонн. Из них – элита – 98,7 тонн, первая репродукция – 1 447,7 тонн, вторая репродукция - 3 683,7 тонны, третья репродукция – 3 778,3 тонны, условные семена - 5 662,0 тонны.



"Как видите, почти 40% запаса – это условные семена, у них низкая урожайность, - говорит Бахтиер Тойчиев. – Поэтому фермеры ищут импортные семена".



Такое положение семеноводческих хозяйств не соответствует запросам отечественных производителей аграрной продукции.



Специалист предупредил: посев непроверенных семян влечет за собой проникновение на поля семян неизвестного происхождения, засоренных карантинными вредителями и возбудителями болезней.



Несортовые семена, полученные, как правило, с предыдущих урожаев, не в полной мере обладают сортовыми качествами данной культуры.



Что с местными сортами?

Кандидат сельскохозяйственных наук Рахмон Саидзода приводит данные о достижениях таджикской селекционной науки.



По его словам, сегодня в Таджикистане фермеры активно используют более 70 отечественных сортов зерновых, 10 сортов картофеля, 8 сортов бахчевых: "Урожайность отечественных сортов пшеницы от 35 до 70 центнеров с га, риса – 60-80, кукурузы - 75-90, картофеля 250-300, бахчевых 320-380 центнеров с га".



За последние два года Таджикистан начал уменьшать долю импорта семян, по данным Управления семеноводства Минсельхоза, в 2020 году было ввезено 735 тонн семян пшеницы, а в 2021 году – всего 174 тонны. Это свидетельствует о том, что фермеры стали чаще использовать отечественный семенной материал.



В 2021 году Таджикистан закупил 24,7 тысяч тонн семян различных сельскохозяйственных растений на сумму около $9 млн.



Фото Asia-Plus

По словам бывшего замминистра сельского хозяйства Джамили Саидовой, "баланс импорта семян по сравнению с экспортом должен быть таким, чтобы не оказывать негативного влияния на уровень внутреннего обеспечения семенами и безопасность семян страны".



Чтобы сохранить отечественный банк семян, специалисты отрасли предлагают следующие меры, часть которых уже занесена в отраслевую программу:



- развитие промышленной переработки семян путем создания региональных центров, заводов и модернизации технологии по очистке, сортировке, калибровке и протравке семян приоритетных культур;



Россия запретила вывозить семена подсолнечника и само масло. В Таджикистане вновь взлетят цены?

- повышение заинтересованности элитных семеноводческих хозяйств в увеличении производства семян высоких репродукций путем предоставления субсидий из государственного бюджета, стимулирования производства и использования сертифицированных семян;



- поддержку развития коммерческого семеноводства путем предоставления кредитов, привлечения грантовой помощи и иностранных инвестиций в сектор и создания условий для здоровой конкуренции частного и общественного секторов семеноводства и другое.



Однако на таджикских рынках нет отечественных семян овощей. Фермеры и огородники продолжают покупать семена, привезенные из других стран, в том числе из Китая.



Об их качестве можно и не говорить, так как элитные семена стоят очень дорого, и к нам, скорее всего, поступают низкосортные гибриды. Они не дают репродукцию, поэтому и на следующий год приходится вновь тратить большие деньги на покупку нового семенного материала.



А местные сорта томатов, баклажанов, огурцов, перца, шпината и других огородных культур найти сложно.