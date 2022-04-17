Таджикистан сократил экспорт своей продукции наполовину. Ювелирный кирдык, - Пайрав Чоршанбиев

15:40 18.04.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Это связано с сокращением поставок драгоценных камней и металлов в Швейцарию.



Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом квартале текущего года составил $1 млрд 677 млн, сообщает статистическое ведомство республики.



За первые три месяца товарооборот страны снизился на 6,5% (на $117 млн) по сравнению с этим же периодом 2021 года.



Торговый баланс (разница между экспортом и импортом) сложился отрицательный и составил $737 млн.



Экспорт продукции в первом квартале нынешнего года составил $470 млн., что на 50,5% (на $480 млн.) меньше, чем в соответствующем периоде 2021 года.



Более 38% в общем объеме экспорта таджикской продукции занимают минеральные продукты (различное сырье), около 22% - текстильные материалы и изделия, а доля драгоценных камней и металлов в экспорте сократилась до 16% с 75% в аналогичном периоде 2021 года.



Импорт товаров в первом квартале, наоборот, увеличился на 43% (на $363 млн) по сравнению с январем-мартом 2021 года.



В структуре импорта преобладают минеральные продукты (20% в общем объеме импорта), машины и оборудование (12,2%), недрагоценные металлы и изделия из них (11,1%), продукция химической промышленности (10,4%).



Таджикистан в первом квартале этого года имел торговые отношения с 94 странами мира. Ровно со столькими же странами торговали в январе-марте 2021 года.



Главным торговым партнером Таджикистана в текущем году является Россия, с которой наторговали за три месяца почти на $365 млн (22% в общем объеме товарооборота). В соответствующем периоде 2021 года основным торговым партнером Таджикистана была Швейцария, которая тогда с $721 млн занимала 40% общего объема внешней торговли республики.



В тройку главных торговых партнеров Таджикистана в нынешнем году вошли также Казахстан ($354 млн) и Китай ($344 млн).



Общий объем торговли с Россией, Казахстаном и Китаем в первом квартале образовал более 63% всего внешнеторгового оборота Таджикистана.