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|Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели в другую колонию. Узник Азкабана
15:47 18.04.2022
Москва. 18 апреля. - Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели в исправительную колонию общего режима № 27 в селе Молдовановка Аламудунского района Чуйской области, сообщили "Интерфаксу" в Службе исполнения наказаний республики.
6 апреля Атамбаев сказал журналистам, что попросил перевести его из колонии №47 больничного типа в Бишкеке в ИК-8 в Петровке Чуйской области. В ИК-47 он был недоволен условиями содержания, а также принудительным приводом в суд 23 марта, когда его вели босиком по снегу.
Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В июне 2019 года его лишили президентской неприкосновенности и предъявили обвинения в коррупции. Он был задержан в августе 2019 года после беспорядков и стрельбы в селе Кой-Таш и с тех пор был под арестом. Его ненадолго освободили в октябре 2020 года по требованию протестующих в Бишкеке. Несколько дней спустя Атамбаев снова был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков в центре Бишкека. Сейчас это дело рассматривает суд.
23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Суды двух инстанций затем подтвердили это решение.