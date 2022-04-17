 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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4 новые полит-партии выпочковываются в Казахстане
15:49 18.04.2022

В Казахстане могут появиться четыре новые политические партии, рассказал министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодняшний день у нас рассматриваются документы четырех партий. Это "Ел Тиреги", "Халык Дербестиги", "Намыс" и "Байтерек". Партия "Халык Дербестиги" прошла во второй этап, получила подтверждение, провели они свой съезд. После того, как партия проводит учредительный съезд, она должна представить списки своих 20 тыс. кандидатов. Сейчас срок регистрации по закону у них приостановлен, проходит проверка членов партии на соответствие закону.
Министр юстиции РК Канат Мусин
Остальные партии – "Ел Тиреги", "Намыс" и "Байтерек" пока находятся на первом этапе. По словам министра, среди членов инициативной группы, в которой должно быть не менее 1 тыс. человек, были выявлены лица с некорректным ИИН или ИИН, который не соответствует имени, фамилии или отчеству.

К сожалению, были выявлены и умершие граждане, а также члены других партий. По закону гражданин Казахстана может быть членом только одной политической партии. Поэтому в создании другой партии он участвовать не может. Но эти нарушения обратимы, после устранения всех недостатков партии могут вновь сдавать документы и претендовать на прохождение дальнейших этапов.
Канат Мусин
Глава Минюста уточнил, что с 2019 года 10 инициативных групп подавали документы на регистрацию политической партии. Три из них прошли первый этап, у них приняли уведомления и выдали подтверждение о принятии уведомлений.

Напомним, 16 марта глава государства в своем послании заявил, что в Казахстане будут значительно упрощены процедуры регистрации партий. Он поручил снизить регистрационный порог в четыре раза – с 20 до 5 тыс. человек.

Тамила Языкова

Источник - Zakon.kz
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