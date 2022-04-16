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Сможет ли место доллара занять алтын? - Никита Масленников
16:00 18.04.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Предложение перейти в международных расчетах на энергорубль, привязанный к стоимости киловатт-часа, комментирует экономист Никита Масленников.

Валют, претендующих на статус резервных, в мире будет появляться больше.

На совещании с членами правительства и представителями нефтегазовой отрасли, прошедшем в четверг, Владимир Путин вновь заявил о задаче "перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро". При этом, по словам российского лидера, "ключевая задача здесь - подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли".

Между тем, предложения насчет того, как обойти западные санкции и какие платежные средства можно противопоставить мировым резервным валютам, в России сегодня сыплются как из рога изобилия. Так, бывший губернатор Белгородской области, а ныне член Совета Федерации Евгений Савченко выступил с идеей осуществлять международные расчеты (для начала, по его словам, хотя бы между странами ЕАЭС) в новой денежной единице - "энергорубле". "Можно назвать его и алтыном, но суть в том, что обеспечить энергорубль стоимостью одного киловатт-часа", - заявил сенатор на заседании Совета Федерации в среду.

О том, возможно ли появление такого платежного средства, обозреватель "Росбалта" попросил рассказать экономиста Никиту Масленникова.

- Что вы думаете по поводу предложения Евгения Савченко вести расчеты между странами ЕАЭС при помощи так называемого энергорубля?

- Люди пытаются конструировать какой-то будущий порядок в валютных операциях. На самом деле, идея заложить некий энергетический эквивалент в международные расчеты насчитывает несколько десятилетий. В частности, было много всяких разных подходов к разрешению кризиса 2008–2009 годов, но пока это ничем так и не завершилось.

Тем не менее, размышлять в этом направлении, конечно, стоит. Это было бы не лишним и даже рациональным, особенно с учетом предстоящей перестройки глобального мирового хозяйства и в связи с климатической повесткой, "углеродной нейтральностью".

"Ушат холодной воды" для экономики
- А насколько эта идея вообще реалистична?

- Посмотрим. Энергорубль - это один из умозрительных концептов, который имеет право на существование и может быть элементом повестки дня при обсуждении того, как будет складываться будущая архитектура и облик международной валютной системы.

- А к чему на деле может привести его появление?

- Чем это все закончится предсказать сложно, поэтому нужно внимательно смотреть на такого рода тренды. Они, естественно, должны становится более устойчивыми. Валют, претендующих на статус резервных, будет больше. Сегодня есть инициативы всяких платежно-расчетных единиц. В них могут быть заложены определенные корзины товаров, энергетические ресурсы. Но пока это сугубо теоретические концепции.

На практике же нам предстоит осваивать механизм расчетов в национальных валютах, особенно со стороны стран Большой Азии. И здесь, конечно, чтобы наладить надежно функционирующий, эффективный платежно-расчетный механизм, предстоит еще немало сделать.

- То есть, на ваш взгляд, до практической реализации идеи энергорубля еще далеко?

- Как теоретическая концепция, как некая мыслимая конструкция - почему нет? Идея не бесполезна. Просто надо иметь в виду, что пока она далека от своей технологической реализации.

- Про "алтын" вообще речь шла на переговорах по Союзному государству России и Белоруссии еще несколько лет назад…

- Это идея не господина Савченко. Ее еще несколько лет назад высказывал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Но ее реализации мы пока не видим. Более того, валютная интеграция у нас в Евразийском экономическом пространстве не самый главный приоритет.

Пока нам надо научиться торговать в национальных валютах, имея в виду, что по факту в ЕАЭС уже примерно 70% расчетов приходится на российский рубль. Остальные операции приходятся на традиционные валюты - доллары, евро и другие. Поэтому пока давайте внимательно будем наблюдать, как будут складываться различные интеграционные пространства, которые являются фундаментом и для валютной интеграции. А как она будет выглядеть - я думаю, мы подойдем к каким-то решениям в этой области в течение двух-трех лет, не раньше.

- Некоторое время назад глава Белоруссии Александр Лукашенко довольно нервно реагировал на идею общей валюты Союзного государства России и Белоруссии. В первую очередь, его тогда волновал вопрос - где будет эмиссионный центр. Что вы думаете на этот счет?

- Конечно же, мы не можем пойти на то, чтобы эмиссия была вне Российской Федерации. Мы были готовы к введению рубля (как общей валюты), но Лукашенко тогда отказался. Ну, ради бога, это его суверенный выбор.

Беседовал Александр Желенин
16 апр. 22

Источник - rosbalt.ru
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