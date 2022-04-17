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РосАрмия начала Второе генеральное наступление в Украине
20:17 18.04.2022

Появились сообщения о начале большого наступления России на Донбассе
Полной ликвидации Мариупольского "котла" дожидаться не стали

Силы Луганской и Донецкой народных республик вместе с российскими войсками начали большое наступление на донбасскую группировку вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому выводу пришли военные эксперты, оценивая сообщения с мест, а также доклады российских и украинских военных.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров еще вчера намекал в своем Telegram-канале о начале масштабной операции.

Одновременно телерепортеры, работающие в российских войсках, наступающих со стороны Харькова, в последние часы выдали несколько сюжетов об успешном наступлении войск и сдаче в плен украинских военнослужащих.

Стало ясно, что давно ожидавшееся наступление по освобождению территории Донецкой народной республики началось еще до окончательного решения вопроса с Мариупольским "котлом". Это значит, что ликвидация засевших на территории "Азовстали" боевиков - вопрос даже не дней и часов.

К примеру, военный обозреватель Юрий Подоляка убежден, что большое российское наступление на Донбассе началось еще вчера: ожидание закончилось, теперь все в руках армии. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В качестве признаков начавшегося наступления он назвал, в частности, значительно усилившиеся обстрелы украинских позиций. На некоторых направлениях артиллерийская подготовка и удары авиации продолжались до пяти часов. Были нанесены удары ракетами "Искандер", а также реактивными системами залпового огня.

Вслед за этим началось наступление наших войск сразу на нескольких направлениях: со стороны Изюма и Гуляй-Поля, широким фронтом – в десятки километров.

Оценивая направления главных ударов, эксперт делает вывод, что в планах нашего командования – окружение и расчленение донбасской группировки ВСУ на несколько "котлов".

Вывод эксперта подтверждает информация Минобороны России, которую утром озвучил генерал-майор Игорь Конашенков. В числе уничтоженных в течение ночи объектов ВСУ – пять командных пунктов, хранилище топлива, три склада боеприпасов. Авиация интенсивно работала ночью по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Почти все они приходятся на районы, где сконцентрирована Донецкая группировка ВСУ.

"Искандерами" ликвидированы 4 склада вооружения, 3 района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. Артиллерия ночью ударила по 315 объектам украинских войск, уничтожив 18 штабов, 22 артиллерийские батареи, 275 опорных пунктов.

В социальных сетях отмечается, что в боях особо отличилась ударная Уральская бригада, которая разгромила элитный спецназ ВСУ и силы 79-й бригады ВСУ в бою у Боровой.

Прогнозов относительно сроков уничтожения донбасской группировки ВСУ никто из экспертов не делает. Ясно, что задача по освобождению примерно 40% территории ДНР, превращенной за 8 лет в мощный укрепрайон, - задача непростая. Считается, что там от 40 до 90 тысяч военнослужащих ВСУ, боевиков нацбатов и резервистов из территориальной обороны.

В Мариуполе, по разным данным, изначально в "котел" угодили от 8 до 16 тысяч украинских военных. Бои там продолжались почти месяц. С другой стороны, как отмечают наши командиры, за время спецоперации бойцы приобрели бесценный опыт, а командование выработало наиболее эффективную тактику действий. Так что, вполне возможно, что дела по окружению и ликвидации донбасской группировки ВСУ пойдут быстрее, чем в Мариуполе. Да и украинские военные уже знают, что надо делать, чтобы остаться в живых.

Сергей Вальченко

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650302220


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