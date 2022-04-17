США занесли над Китаем санкционную дубину, - Ю.Тавровский

20:25 18.04.2022 В американской власти идет соревнование русофобов и синофобов



Американцы испробовали на России новую дубинку тотальных санкций и теперь примериваются с ней к Китаю. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на днях в Конгрессе: "На примере России мы показали свою способность причинять существенную боль агрессивным странам. Не стоит сомневаться в нашей способности и решимости поступить так же в других ситуациях". Йеллен отвечала на вопрос конгрессмена о возможности использования санкций в случае "агрессивных действий Пекина против Тайваня".



В американской власти идет соревнование русофобов и синофобов

ФОТО: PIXABAY.COM

Совместные санкции США и Евросоюза кажутся Вашингтону и Брюсселю настолько эффективными, что там возникла небывалая эйфория. Порог для самых жестких мер сильно понизился, причем как в отношении России, так и Китая, еще одного "авторитарного" государства. В Конгрессе уже готовятся новые антикитайские законопроекты, а политики Евросоюза изучают варианты участия в атаках на китайские госбанки и высокотехнологичные компании, сообщают из Вашингтона и Брюсселя корреспонденты гонконгской газеты "Саут Чайна Морнинг Пост". Поводом для финансового удара по Китаю может стать не только атака против Тайваня, но даже "недостаточное дистанцирование от российской финансовой системы". Корреспонденты напоминают об аресте российских 300 миллиардов долларов и о том, что финансовые резервы КНР на Западе составляют 3,3 триллиона долларов в долларах, евро, иенах и других валютах.



Соблазн открыть действия на Восточном китайском фронте, в то время как "на Западном фронте без перемен", велик. На днях президент Байден одобрил продажу Тайваню дополнительного оборудования и запчастей для зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" на 95 млн долларов. Это уже второй контракт за два месяца - в феврале за 100 миллионов было также продано оборудование для комплексов "Пэтриот" и услуги по их обслуживанию на протяжении 5 лет. Совпадение номенклатуры поставок не случайно - американцы на фоне российской операции на Украине демонстрируют поддержку напуганным клиентам на мятежном острове, а также шлют сигнал в Пекин, который отказывается встать в строй участников санкций.



Еще одним и гораздо более громким сигналом должен был стать визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в середине апреля. Глава МИД КНР Ван И предупредил, что этот визит в Пекине расценят как пересечение "красной линии" в отношениях Китая и США. "Красная линия" не была пересечена, но не из-за грозного предупреждения, а по причине заболевания "первой леди Капитолийского холма" штаммом "Омикрон". Зато готовится поездка президента Трампа в Токио. Речь пойдет не только об активизации "сил самообороны" в воздушном и морском пространствах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также в деятельности военно-политической группировки КВАД (США, Япония, Индия, Австралия). Японию готовятся принять в новый блок АУКУС (Австралия, Англия и Америка). Токио с удовольствием подключится к программам строительства атомных подводных лодок и гиперзвуковых ракет, которые разворачивает АУКУС. В бассейнах Тихого и Индийского океанов на глазах возникает целая система военно-политических организаций, которую скоро можно будет называть АзияНАТО.



Если классическое НАТО зиждется на идее евроатлантизма, то АзияНАТО создается на основе новой концепции Индо-Тихоокеанского региона. Эта геополитическая новинка американских стратегов призвана объединить военно-политические ресурсы стран бассейнов Индийского и Тихого океанов под управлением США ради сдерживания Китая. В соответствии с ней уже создано новое военное командование с таким же названием. Обсуждается создание еще одного военного флота в дополнение к 7-му и 5-му. Ставится задача поначалу усилить наблюдение и контроль над китайскими военными и торговыми кораблями. В нужный момент будут вовсе перекрыты морские маршруты, по которым перевозится до 80% китайского экспорта и импорта. В перспективе страны АзияНАТО станут оперативным тылом при проведении реальной военной операции против Китая по модели участия европейцев в делах украинских. Роль "камикадзе" в готовящейся операции уже расписана Тайваню. На острове понимают степень надежности союзников и изучают опыт Украины. В Тайбэе уже печатают для населения пособия по способам выживания в парковках небоскребов и основам партизанской борьбы в переулках городов-миллионников.



Санкционная эйфория охватила на Западе многих, но не всех. В журнале "Форин эффэрз" внимание экспертов привлекла свежая статья Стефена Вертхейма "Украинское искушение Байдена". В ней автор предостерегает команду 46-го президента от одновременного противостояния и России, и Китаю. "Пожалуй, наша страна могла себе позволить стратегические излишества в 50-е годы, когда США давали 27% мирового ВВП, а СССР и КНР сообща только 14%. Но уже в 2020 году доля Соединенных Штатов сократилась до 16% глобального ВВП, в то время как Китай и Россия вместе вносили 22%. При этом даже один Китай превышает долю Америки. Вряд ли одной силой воли можно преодолеть разрыв в мощи времен той холодной войны и ее нехватки сейчас".



В США уже стали критиковать Байдена за неверный выбор мишени для первого удара, в распылении сил и средств, необходимых для борьбы с главным противником - Красным Китаем. Так, в издании The New Yorker было опубликовано интервью с авторитетным политологом Джоном Миршаймером. Он стал известен после публикации книги "Трагедия великодержавной политики", в которой обосновывал неизбежность американо-китайской ядерной войны. Коснувшись текущей ситуации вокруг Украины, профессор выделяет несколько тезисов. Во-первых, Россия не представляет экзистенциальной угрозы для США. Во-вторых, США в настоящий момент сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны Китая, потенциал которого сопоставим или даже превышает потенциал Америки. В этом контексте отвлечение Вашингтона на украинское направление ошибочно со стратегической точки зрения и подрывает способность США сопротивляться своей главной цивилизационной угрозе, то есть Китаю. В-третьих, фактически США спровоцировали текущий кризис, который вряд ли отвечает их стратегическим интересам, так как в конечном счете создается платформа для усиления Китая.



Пожалуй, самое авторитетное мнение высказали американские силовики. В основополагающем документе "Национальная стратегия безопасности", принятом 3 марта 2021 года, силовые ведомства США сообща пришли к такому выводу: "Китай является единственным конкурентом, потенциально способным за счет объединения своей экономической, дипломатической, военной и технологической мощи стать постоянным вызовом стабильной и открытой международной системе".



Вывод людей в форме дополняют политологи в штатском. "Подлинная опасность, исходящая из Китая, вовсе не военная и не геополитическая, а скорее идеологическая. Ее продолжающийся успех представляет собой крупнейшую угрозу политическому истеблишменту Америки". Это написал в журнале "Палладиум Мэгэзин" Ричард Ханания, сотрудник работающего на Пентагон аналитического центра "Дифенс Прайоритиз".



Предчувствуя "проверку Украиной" на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс и обвинения республиканцев в распылении ограниченных сил, представители администрации Байдена уже начали оправдываться. "Это тяжело. Это дорого. Но это необходимо, и я предвижу, что мы вступаем в период, когда это потребуется от Соединенных Штатов и нынешнего поколения американцев". Так говорил Курт Кэмпбелл, куратор Индо-Тихоокеанской политики в Белом доме. Он выступал на форуме, специально созванном для обсуждения возможности для США "держать в фокусе" одновременно Россию и Китай.



Почему же тогда администрация президента Байдена сосредоточилась именно на провокации против России на Украине и предпочла ее операции против Китая на Тайване? Можно выдвинуть несколько версий. Украинская ситуация готовилась почти 30 лет, и после завершающей накачки оружием и деньгами Киев сочли готовым к употреблению. Тайвань стали "по-взрослому" готовить к роли камикадзе только при Трампе. Для глубокой проработки сепаратистского мятежа требуется еще какое-то время.



Еще одна версия связана с семейными делами Байдена. Его сын обильно наследил на Украине. Стало известно, что могут всплыть подробности использования Хантера Байдена в качестве "кошелька" программы создания бактериологического оружия. Такой компромат чреват дополнительными проблемами для папы Байдена и всей Демократической партии на осенних выборах в Конгресс. Надо было срочно зачистить следы вездесущего Хантера.



Третья версия чисто психологическая. Русофобия в американских элитах за последние месяцы достигла точки кипения и сорвала крышку. Русофобы числом и умением добиваться своих целей возобладали над синофобами, ненавистниками Поднебесной. Соревнование русофобов и синофобов пришло в вашингтонские коридоры власти всерьез и надолго. Практические последствия их соперничества за влияние и бюджеты в обозримом будущем будут зависеть от хода и исхода спецоперации на Украине. Но в более отдаленной перспективе ситуация в мире будет зависеть не от них, а от степени партнерства Москвы и Пекина, их готовности проводить новые спецоперации, особенно на глобальном финансовом фронте.



Юрий Тавровский

-руководитель Экспертного совета Источник - московский комсомолец

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