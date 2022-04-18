|В Москве убит (вместе с женой и дочкой) экс-вице-президент "Газпромбанка" Аваев
20:42 18.04.2022
В Москве обнаружены тела экс-вице-президента "Газпромбанка" Аваева и его семьи
18 апреля 2022,
Текст: Алексей Дегтярев
В жилом доме на юго-западе столицы нашли тела трех человек, включая несовершеннолетнюю, по данным источника, погибшими являются бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь.
"С огнестрельными ранениями в квартире дома на Университетской улице обнаружены тела мужчины, женщины и девочки", – заявил один собеседник ТАСС.
Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
Другой собеседник в правоохранительных органах указал, что, по предварительным данным, погибшими являются Аваев, его супруга и дочь.
Он добавил, что, по предварительной версии, Аваев убил жену и дочь, после чего покончил с собой. Причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.
В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что ведомство поставило на контроль расследование по факту убийства. На месте находятся прокурор Западного административного округа Москвы Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.