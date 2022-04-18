В Москве убит (вместе с женой и дочкой) экс-вице-президент "Газпромбанка" Аваев

20:42 18.04.2022

В Москве обнаружены тела экс-вице-президента "Газпромбанка" Аваева и его семьи



18 апреля 2022,

Текст: Алексей Дегтярев

В жилом доме на юго-западе столицы нашли тела трех человек, включая несовершеннолетнюю, по данным источника, погибшими являются бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь.



"С огнестрельными ранениями в квартире дома на Университетской улице обнаружены тела мужчины, женщины и девочки", – заявил один собеседник ТАСС.



Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.



Другой собеседник в правоохранительных органах указал, что, по предварительным данным, погибшими являются Аваев, его супруга и дочь.



Он добавил, что, по предварительной версии, Аваев убил жену и дочь, после чего покончил с собой. Причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.



В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что ведомство поставило на контроль расследование по факту убийства. На месте находятся прокурор Западного административного округа Москвы Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.