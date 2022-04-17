Скончался экс-директор Службы внешней разведки России и посол РФ в Индии Вячеслав Трубников

22:07 18.04.2022

На 78-м году жизни умер бывший руководитель Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников.



Будущий генерал армии в отставке родился 25 апреля в 1944 году в Иркутске. В 1967-м году получил образование в МГИМО. Трубников владел двумя иностранными языками - хинди и английским. После института был принят на службу во внешнюю разведку. В 1990 году Трубников стал руководителем одного из подразделений. В 1996-м был назначен директором СВР и проработал на этой должности четыре года.



После СВР Трубников был первым замминистра иностранных дел РФ. С 2004 по 2009 годы работал послом в Индии. Награжден звездой Героя России.