Продовольственный кризис угрожает пятой части населения Земли

23:23 18.04.2022 Пшеница стоит дороже, чем перед началом голодных протестов и арабской весны

Ольга Соловьева



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продовольственный кризис, западные санкции, военная спецоперация, украина Нехватка зерновых из Черноморского региона грозит ряду африканских стран голодом. Фото Reuters

Глобальный индекс продовольственных цен находится на историческом максимуме. За март цены на пшеницу выросли почти на 20%. Страны с самыми крупными запасами зерна обещают продолжать пополнение своих резервов. По подсчетам ООН, украинский конфликт создает угрозу голода для 1,7 млрд человек по всему миру. Рост мировых цен на зерно в ООН называют тихой атакой на бедные страны, в том числе и на те, которые могли закупать зерно из Черноморского региона.



"Кризис может ввергнуть до 1,7 млрд человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий", – заявил генсек ООН Антониу Гутерриш изданию Seznam Zprávy. Это тихая атака на развивающиеся страны, считает Гутерриш.



Экспорт пшеницы из России и Украины составляет свыше двух третей от общего объема поставок в 45 наименее развитых государств мира, отмечают в ООН.



Западные санкции против России, а также проблемы с морскими перевозками провоцируют продолжение роста мировых цен на продовольствие. По словам Гутерриша, события в мире поставили под угрозу срыва программы помощи голодающим жителям планеты. Сейчас ООН необходимо около 8 млрд долл. для продолжения гуманитарной деятельности в Йемене, Чаде и Нигере. В целях недопущения дефицита продовольствия ООН призывает сохранять открытые рынки, не допускать накопления запасов продуктов и необоснованного ограничения экспорта.



Прекращение экспортных поставок зерновых из России и Украины может вызвать массовый голод в таких странах, как Египет, Йемен, Ливан и Ливия, пишет немецкий журнал Spiegel. "Меньше поставок поступает в такие страны, как Ливан, Египет и Йемен, которые почти все свои зерновые импортируют из Украины и России. Теперь цены могут резко возрасти, что сделает еду недоступной для миллионов людей", – пишет издание, подчеркивая, что с начала украинской спецоперации цена на пшеницу поднялась уже на 40%. Почти каждый второй человек в странах Африки к югу от Сахары сталкивается с проблемой нехватки еды. Но страдают не только африканцы. Немецкое агентство DPA сообщает о резком росте спроса на муку и растительное масло в Германии из-за конфликта в Украине. Во многих магазинах Германии подсолнечное масло просто отсутствует.



Некоторые африканские страны полностью зависят от поставок российского зерна, сообщают в Университете Южной Африки. Так, 100% пшеницы поступает в Бенин из РФ, 70% – в Судан. На 65% от российских поставок зависят Руанда, Танзания, Мадагаскар, Республика Конго, на 60% – Египет, Буркина-Фасо, Бурунди. Другим африканским государствам Россия обеспечивает половину поставок зерна.



Признаков выхода из глобального продовольственного кризиса пока не видно, поскольку потенциальные экспортеры зерна сейчас тоже озабочены снабжением собственного населения. Так, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что фоне глобального дефицита продовольствия стране придется рачительно относиться к поставкам за рубеж. "Нужно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику", – заявлял он.



Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в начале апреля и вовсе предлагал запретить поставлять продукты в недружественные страны. "Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях. Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем", – писал он в своем Telegram-канале. По словам Медведева, российское продовольствие – "тихое, но грозное оружие страны". Тем более что экспорт агропромышленной продукции сопоставим с доходами от экспорта российского вооружения.



По итогам 2021 года весь экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) увеличился на 21% по сравнению с 2020 годом и превысил 37 млрд долл. Фактически треть этой суммы (свыше 11 млрд долл.) пришлось на поставки зерновых за рубеж. По итогам прошлого года именно страны Евросоюза стали основным покупателем российской сельхозпродукции. Так, поставки продукции АПК в ЕС по итогам прошлого года выросли на 41%, до 4,7 млрд долл. А в общей структуре экспорта на ЕС пришлось 12,5%. Второе место и третье место по поставкам заняли Турция и Китай, получив российской сельхозпродукции на 4,3 и 3,5 млрд долл. соответственно.



Однако сегодня темпы вывоза зерна, похоже, снижаются. В апреле объем экспорта пшеницы из России снизится до 1,7–2,1 млн т против 2,2 млн т в марте, прогнозируют в компании "Совэкон". Для сравнения: в апреле 2021 года РФ экспортировала 1,2 млн т пшеницы, а за тот же месяц 2020 года – 3,4 млн т. С начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 23 млн т пшеницы – на 30,9% меньше, чем годом ранее, сообщал Минсельхоз.



Частично проблему зерновых в текущем году могли бы решить поставки из Казахстана. Однако страна решила ограничить экспорт пшеницы и муки до 15 июня. "После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот: на пшеницу и меслин – 1 млн т, на муку пшеничную или пшенично-ржаную – 300 тыс. т", – говорится в сообщении Минсельхоза страны.



Эксперты "НГ" расходятся во мнении относительно того, как повлияет на Россию мировой продовольственный кризис. "Россию вряд ли существенно затронет продовольственный кризис. РФ является одним из главных экспортеров пшеницы, на ее долю приходится около 5% мирового объема. В связи со спецоперацией цены на пшеницу подскочили до рекордных показателей. Кроме того, ситуация на мировом рынке усложняется проблемами с урожаем в США и Китае, а также временным запретом на экспорт зерновых, введенным правительством РФ для защиты отечественного продовольственного рынка", – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Олег Каленов, добавляя, что проблему голода в мире это усугубит.



"Обеспеченность ключевыми сельскохозяйственными культурами в России такая, что позволяет ежегодно наращивать экспорт продовольствия за границу. По итогам 2020 года Россия заняла 1-е место в мире по экспорту пшеницы с объемом 37,2 млн т. А Украина – 5-е место в мире по экспорту пшеницы – с 18,1 млн т. Но когда говорят о нищете и голоде, имеют в виду не Россию, а страны, покупавшие зерно из России или Украины. Прогнозируется спад по экспорту пшеницы из Украины в два раза, что уже грозит рынку неполучением 9,5 млн т пшеницы. А по политическим причинам страны могут не получить пшеницу и из России из-за невозможности доставки или оплаты. Если не будут убраны санкционные ограничения, препятствующие экспорту пшеницы из России, голод в отдельных странах мира весьма вероятен", – соглашается исполнительный директор департамента "Универ Капитал" Артем Тузов.



Для России сложности будут выражаться в общем росте цен на все виды продовольственных товаров и в связи с этим – сокращении выпускаемого ассортимента, прогнозирует гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. По ее мнению, основные сложности начнутся осенью 2022-го – весной 2023 года, когда Россия войдет в посевную озимых и яровых. "Здесь стоит сказать, что сохраняется зависимость российского растениеводства от зарубежных семян", – напоминает она.



Из Европы поставляется большое количество незаменимых ингредиентов для пищевой промышленности, напоминает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. "В частности, для выпуска напитков – концентратов соков, составляющие для безалкогольных напитков, хмель, солод, дрожжи для пива. Из Дании, Австрии идут красители, в том числе для детского питания. Германия, Франция поставляют добавки – стабилизаторы, регуляторы кислотности. Великобритания, Ирландия – экспортеры пищевых волокон, крахмалов, Швейцария – бета-каротина, провитаминов", – перечисляет эксперт, не исключая, что их поставки могут стать узким местом в производстве.



18 апр. 22 Источник - независимая газета

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