Стоит статуя, в лучах заката... Памятник Раззакову (человеку) в кыргызском Раззакове (город) оказался ни на кого не похож

00:08 19.04.2022

Памятник И.Раззакову оказался внешне не похожим на государственного деятеля



Памятник Исхаку Раззакову, установленный на въезде в город Раззаков, решили переделать. Об этом сообщил аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов.



Ранее сообщалось, что президент Садыр Жапаров подписал закон "О переименовании города Исфана Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики в город Раззаков".



Закон был принят Жогорку Кенешем 16 марта 2022 года. Целью закона является увековечение имени видного государственного и политического деятеля Раззакова Исхака Раззаковича, укрепление национальной идеологии, улучшение духовно-нравственного воспитания граждан на основе исторических традиций и ценностей.



После переименования города и обновления памятника И.Раззакову, пользователя соцсети высказали мнение о том, что памятник не похож на советского государственного деятеля.



Аким Лейлекского района Рахманкулов проинформировал, что с инициативой установки памятника, обновления трибуны, благоустройства аллеи выступали он и бывший мэр города Исфана. "В бюджете средства на эти цели не предусматривались. Мы сами выступили спонсорами и обновили все. На изготовление нового памятника потребовалось бы много денег. В связи с этим, мы провели лишь ремонтно-восстановительные работы. Да, действительно, он не похож на выдающегося государственного деятеля. И раньше так было. Мы переговорили со скульпторами и решили переделать верхнюю часть", - сообщил аким.



На въезде и выезде из города Раззаков установили надписи, на изготовление которых из государственного бюджета было выделено 800 тыс. сомов. Спонсоры выделили порядка 700 тыс. сомов.



Голова памятника И.Раззакову и трибуна на сегодняшний день изготавливаются скульпторами в городе Бишкек.



Позже аким Рахманкулов проинформировал, что памятник, установленный на въезде в городе, ранее стоял на территории города [возле здания государственной районной администрации]. "Этот памятник мы установили на въезде в город, так как вместо него спонсоры изготавливают новый. Скульптор изготавливает новый памятник из бронзы. Кроме того, заново изготавливают и трибуну для памятника. Мы решили не утилизировать старый памятник, и, реконструировав его, установили на въезде в город. Так как он внешне не был похож на государственного деятеля, его ремонтируют. Работу выполняет скульптор Сайпидин Юнусов", - сообщил он.



На въезде в город будет аллея, парковка, установлены скамейки. Спонсорами выступают аким Рахманкулов и бывший мэр города Сулюкта Абдысамат Халбеков.



Новый памятник обещают изготовить к 9 мая.