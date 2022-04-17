Пакистан: приговор за независимость, - Сергей Кожемякин

00:14 19.04.2022 Пакистан: приговор за независимость



Пакистан переживает кризис, внутренние причины которого переплетены с внешними. Углубление отношений с Китаем и перспективы формирования регионального союза вызывают недовольство США, использующих влияние на оппозицию и армию.



Стабильная нестабильность



За 75 лет - такой юбилей независимости будет праздновать Пакистан в этом году - страна видела многое. Периоды развития сменялись упадком, мирные годы - военными конфликтами. Единственная незыблемая черта, как грустно шутят местные жители, это чехарда правительств. Действительно, в Пакистане сменилось три десятка кабинетов, а рекорд их существования составляет "целых" 3 года и 10 месяцев. Его установило правительство Зульфикара Али Бхутто еще в 1970-х годах.



Среди причин и соперничество основных политических сил - левоцентристской Народной партии и правоцентристской Мусульманской лиги, и борьба за первенство между элитами различных провинций, особенно Пенджаба и Синда. Не менее важный фактор - огромная роль армии, которая вмешивается в политику и смещает неугодные фигуры. Пакистан пережил четыре переворота, а военные режимы находились у власти в общей сложности более тридцати лет.



Не так давно появилась надежда, что страна обретет долгожданную стабильность. В 2018 году премьером стал харизматичный политик - бывший капитан пакистанской сборной по крикету и лидер партии Движение за справедливость Имран Хан. Используя недовольство истеблишментом и обещая построить общество всеобщего благоденствия, он сумел сформировать довольно прочную коалицию в парламенте. Также Хан заручился поддержкой армейского командования, что давало ему шанс побить рекорд Зульфикара Али Бхутто.



Но чуда не произошло. В марте оппозиция, включая Народную партию и Мусульманскую лигу, обвинила власть в неспособности справиться с экономическим кризисом и начала протестную кампанию. На фоне митингов в секретариат парламента была внесена резолюция о вотуме недоверия кабинету Хана. Под ней подписался 161 человек, что меньше необходимых для отставки 172 голосов. Однако в последующие дни правящий альянс покинули десятки депутатов.



Оппозиция не скрывала ликования. Но в день голосования, 3 апреля, ведший заседание вице-спикер Касим Сури заблокировал инициативу, обвинив ее сторонников в нарушении Конституции. Сразу после этого Хан призвал президента - своего однопартийца Арифа Алви - распустить парламент. Тот так и сделал, тем самым запустив процедуру подготовки новых выборов.



Противники власти обратились в Верховный суд с требованием признать незаконными отмену голосования и роспуск парламента. В совместной декларации премьер обвинялся в "измене стране, Конституции, демократии и политической морали". Отдельные политики пошли еще дальше. Глава Мусульманской лиги Шехбаз Шариф заявил об отсутствии "какой-либо разницы между Имраном Ханом и Гитлером". Наконец, оппозиционеры призвали "занять позицию" армейское командование.



Заговор и его авторы



Отличие нынешней ситуации от предыдущих кризисов состоит в том, что Хан и его окружение заявили об "иностранном заговоре", в котором оппозиция играет роль исполнителей. В обращении после роспуска парламента премьер открыто обвинил США в попытке его свергнуть. Доказательств этого представлено несколько. Во-первых, властям стало известно о встрече оппозиционеров с иностранными дипломатами, потребовавшими ускорить процесс отстранения Хана. Беседа прошла 7 марта, а на следующий день в парламент был внесен запрос о вотуме недоверия.



Во-вторых, посол Пакистана в США Асад Маджид направил в МИД донесение о разговоре с помощником американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу. Тот заявил, что будущие отношения двух стран зависят от того, покинет ли Имран Хан свой пост. После этого временной поверенной в делах США Кристине Аггелер вручили ноту о недопустимости вмешательства Вашингтона.



Трещины в американо-пакистанских отношениях проявились больше десяти лет назад. На это повлияли операции, проводимые США на территории страны без ведома Исламабада. Во время одной из них был убит Усама бен Ладен, но жертвами становились и мирные жители. Как заявил недавно Хан, народ Пакистана больше всего пострадал от объявленной Вашингтоном "войны с терроризмом", но вместо благодарности столкнулся с высокомерием и давлением.



При Дональде Трампе раскол углубился. Сделав ставку на Индию, США открыто обвинили Пакистан в поддержке террористов. Это привело к сворачиванию контактов между оборонными и разведывательными ведомствами и почти полному прекращению американской помощи.



Победа Джозефа Байдена мало что изменила. После ухода из Афганистана госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "негативной роли" Исламабада, добавив, что его действия "во многих случаях противоречат интересам Вашингтона". На столь резкие высказывания, возможно, повлиял отказ размещать американские военные базы. В феврале Национальный банк Пакистана был оштрафован финансовыми органами США на 55 млн долл. за "недостатки в борьбе с отмыванием денег", разорван ряд оборонных контрактов.



В критическую фазу отношения вступили в конце февраля. Визит в Москву Имрана Хана совпал с началом операции на Украине, затем Исламабад отказался поддерживать антироссийские резолюции. Послы 22 западных стран потребовали от Пакистана изменить позицию. Глава правительства не скрывал возмущения. "Мы не ваши рабы, чтобы подчиняться!" - заявил он. Премьер добавил, что Исламабад стремится развивать дружественные связи с США, Россией, Китаем и Европой, при этом соблюдая нейтралитет и не примыкая к какому-либо лагерю.



В ответ в палату представителей США был внесен законопроект, предлагающий признать Пакистан государством, поддерживающим терроризм. "Пока мы пытаемся объединить мир против России, Пакистан не голосует в ООН и поддерживает Москву, которая обещает построить ему газопровод", - заявил автор документа республиканец Скотт Перри.



Борьба за регион



Травлю подпитывает внешнеполитический курс страны. В 2013 году Исламабад и Пекин заключили соглашение о Китайско-пакистанском экономическом коридоре (КПЭК), включающем транспортные артерии, электростанции, промышленные предприятия. В одной только энергетике запущены или находятся в стадии завершения полтора десятка объектов на сумму 15 млрд долл. "Проект значительно улучшил ситуацию с транспортом, связью и производством электроэнергии, реанимировал горнодобывающий сектор, который страдал от высоких транспортных расходов, низких инвестиций и неадекватной инфраструктуры", - признал американский журнал "Дипломат", который не заподозришь в симпатиях ни к КНР, ни к Пакистану.



На параде в честь Дня Пакистана 23 марта участвовали вооружения, поставленные Китаем в последние годы. Среди них многоцелевые истребители J-10CE, танки, самоходные гаубицы, средства ПВО. Это не считая военных кораблей, подлодок и другой техники, используемой пакистанской армией.



Стратегический характер сотрудничества подтвердила серия двусторонних встреч. Имран Хан участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, а в конце марта глава китайского МИД Ван И посетил Пакистан. Стороны подписали несколько соглашений, подтвердив словами президента Арифа Алви "единые взгляды на международные и региональные вопросы". "Исламабад выступает против попыток внешних сил сдержать развитие КНР", - заявил он.



В рамках визита китайский дипломат стал гостем саммита Организации исламского сотрудничества - впервые за более чем полувековую ее историю. Это подтвердило растущую роль Пекина в регионе. "Осью" этого влияния становится КПЭК. После Исламабада Ван И отправился в Афганистан, где обсуждались экономические проекты. Среди них создание в Кабуле промышленного парка, добыча полезных ископаемых и присоединение Кабула к китайско-пакистанскому коридору. Как подчеркнул замглавы афганского правительства Абдул Гани Барадар, страна готова использовать географические преимущества, чтобы участвовать в совместных транспортно-инфраструктурных проектах и стать мостом для регионального сотрудничества.



Разговор продолжился на саммите в китайском городе Туньси 30-31 марта. Сначала он прошел в узком составе с участием глав МИД КНР, Пакистана и Афганистана, а затем - в расширенном. На саммит прибыли делегации дипломатических ведомств Ирана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По итогам встречи было решено создать механизм регулярных консультаций между спецпредставителями соседних с Афганистаном стран, а также совместные рабочие группы по экономическим, политическим, гуманитарным и другим вопросам. Для помощи Кабулу учрежден гуманитарный трастовый фонд.



Таким образом, регион имеет шансы превратиться в транспортный и экономический узел глобального значения. Одной из его "нитей" может стать железная дорога Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, которая соединит Узбекистан с Пакистаном через территорию Афганистана. На недавних переговорах трех стран был согласован ее маршрут. В рамках соглашения Ташкента и Исламабада о транзитной торговле создан автомобильный коридор. В марте по нему проследовала первая колонна со 140 тоннами груза.



На разных стадиях обсуждения находятся другие проекты. Например, связывающую Иран и Афганистан железную дорогу Хаф - Герат планируется продлить до Мазари-Шарифа. Еще одной трансграничной артерией может стать железная дорога Махируд (Иран) - Фарах (Афганистан). Поднят вопрос возобновления проекта газопровода Иран - Пакистан - Индия, замороженного больше десяти лет назад.



Такие перспективы раздражают США, стремящиеся изолировать Китай и Иран. Удары наносятся по слабым звеньям этой конструкции, включая Пакистан. Замыслам Вашингтона способствует непростая экономическая ситуация. Резкое подорожание энергоносителей ударило по стране, не оправившейся от пандемии коронавируса. Не всегда дальновидными являлись действия властей. Подписав договор с МВФ о кредите размером 6 млрд долл., правительство согласилось с выдвинутыми донорами условиями. Среди них рост энерготарифов и цен на топливо, сокращение госрасходов на промышленное и дорожное строительство, расширение автономии центробанка. Это лишь обострило кризис. Инфляция разогналась до рекордных 15 процентов, резко выросли бюджетный дефицит и госдолг.



Это благоприятствовало контрнаступлению оппозиции. 7 апреля Верховный суд признал роспуск парламента незаконным. Вернувшиеся к своим обязанностям депутаты с минимальным перевесом все-таки отправили кабинет Хана в отставку. Новым премьером избран Шехбаз Шариф. В победной речи он обещал "пролить пот и кровь, чтобы возродить экономику".



Очевидно, что решающую роль сыграла армия. Еще в прошлом году между премьером и начальником штаба вооруженных сил Камаром Джаведом Баджвой произошел конфликт вокруг кандидатуры главы межведомственной разведки. За этим последовал скандал, связанный с терактом на севере Пакистана. После гибели девяти китайских инженеров с должности сопредседателя совместного комитета по КПЭК был снят родственник начштаба Асим Баджва.



Позиция армии была выражена на конференции по безопасности в Исламабаде. Камар Джавед Баджва раскритиковал поддержку Ханом Москвы, заявил, что "военные действия России против небольшой страны нельзя оправдать", и сообщил об "отличных оборонных и экономических отношениях" Пакистана с Украиной. Сотрудничество с Вашингтоном Баджва назвал "исторически прекрасным". "Хорошая армия, которую мы сегодня имеем, в значительной степени построена и обучена США. Лучшее вооружение, которое у нас есть, это американское вооружение", - отметил он. Назвав ошибочной ориентацию Вашингтона на Индию, Баджва призвал Белый дом вспомнить о Пакистане, а в качестве положительных примеров сотрудничества привел помощь Исламабада американским войскам во Вьетнаме и в Афганистане и совместное участие в империалистических блоках - СЕАТО и СЕНТО.



Смена власти будет способствовать общей дестабилизации. Это видно по активизации "Исламского государства"* в Афганистане и участившимся терактам в самом Пакистане, многие из которых нацелены на проекты КПЭК. Бескровно отдавать регион геополитическим противникам Запад не собирается.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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