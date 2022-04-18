Саудовская Аравия подталкивает йеменцев к миру с помощью компромата, - Равиль Мустафин

00:20 19.04.2022

Власти королевства лишают полномочий "неудобного" лидера соседнего государства

Равиль Мустафин

18 апр. 22



Судя по информации влиятельной американской газеты Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии оказывают сильное давление на президента Йемена Абду Раббо Мансура Хади, с тем чтобы заставить того сложить с себя полномочия главы государства. Саудовцы добиваются, чтобы он передал власть сформированному 7 апреля президентскому руководящему совету, состоящему из восьми авторитетных политиков. Пожелавшие остаться анонимными источники газеты сообщают о том, что йеменский президент находится под домашним арестом на территории королевства и лишен доступа к телефонной связи.

Ранее сообщалось о том, что вместе с президентом Хади свои полномочия президентскому совету должны также передать вице-президент, правительство и командование Вооруженных сил Йемена. В противном случае наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман якобы грозит опубликовать материалы, свидетельствующие о причастности йеменского президента к коррупции. По его словам, на предварительных консультациях по случаю формирования президентского совета все его члены высказались за необходимость отставки президента Хади.



В принципе причастность высокопоставленных йеменских чиновников во главе с президентом к воровству является не более чем секретом Полишинеля. Казнокрадством с использованием служебного положения на Востоке никого не удивишь, да и вряд ли сильно испугаешь. Намного страшнее для йеменских политиков, находящихся на содержании Эр-Рияда, будет гнев, который они могут вызвать у фактического правителя Саудовской Аравии кронпринца Мухаммеда бин Сальмана, если вдруг по неосторожности или в силу глупости или жадности перейдут ему дорогу и сорвут планы как можно скорее закончить йеменскую войну на "почетных условиях".



Именно для этого в Эр-Рияде, по всей видимости, и затеяли маскарад с заменой одних чиновников и политиков другими, которые, возможно, по мнению саудовских правителей, вызовут у хуситов не такую, как при Хади, "изжогу". Но самое главное, российская спецоперация в Украине чревата неведомыми вызовами, которые Эр-Рияд хотел бы встретить во всеоружии, не отвлекаясь и не отвлекая свои ресурсы на всем надоевшую семилетнюю йеменскую войну.



Увы, первая реакция хуситского движения "Ансар Аллах" на "письменный указ" Мухаммеда бин Сальмана Мансуру Хади сложить властные полномочия Эр-Рияд обрадовать никак не могла. Один из хуситских лидеров Мухаммед Абдессалям в интервью телеканалу "Аль-Масира" заявил, что сформированный президентский совет не имеет никакой легитимности ни с точки зрения Конституции, ни в глазах народа. "Дорога к миру известна. Это прекращение обстрелов со стороны саудовцев, снятие блокады с северных районов Йемена и вывод всех иностранных войск", – сказал он.



Зато была другая, чуть более обещающая реакция со стороны Тегерана, в частности иранских парламентариев. Так, член Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аббас Муктадаи уверен, что за семь лет, которые продолжается йеменская война, саудовской коалиции не удалось добиться своих целей, в то время как йеменский народ окреп и выстоял. Тем не менее, считает иранский политик, создается впечатление, что саудовцы пришли к выводу о том, что продолжение войны не несет никакой пользы Эр-Рияду. В связи с этим решение Саудовской Аравии объявить прекращение огня и частично снять экономическую блокаду Йемена может стать позитивным шагом на пути к прекращению войны. Впрочем, иранцы хоть и являются "старшими товарищами" хуситов, но никто не сможет дать никаких гарантий, что те будут их слушать.



Абду Раббо Мансур Хади был избран президентом Йемена в феврале 2012 года. Через год срок его президентства был продлен еще на 12 месяцев. Однако в январе 2015-го он под давлением исповедующих зейдизм хуситов подал в отставку, затем бежал из столицы Саны на юг. Оттуда он вскоре перебрался в Эр-Рияд, где нашел поддержку со стороны саудовских властей. В результате семилетней войны в стране происходит тяжелейший гуманитарный кризис. Из 27 млн человек, проживающих в Йемене, более 21 млн, в том числе более 11 млн детей, нуждаются в гуманитарной помощи. В стране насчитывается около 2,7 млн детей, которые попадают в категорию внутренне перемещенных лиц. Январь нынешнего года стал самым кровавым, если судить по количеству убитых и раненых, – более 300 и 550 человек соответственно.