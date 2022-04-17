Обновление денежных знаков Монголии

00:28 19.04.2022

Монголбанк в ближайшее время начнет выпуск модернизированных банкнот номиналом 10 000 тугриков.



Об этом сообщают источники в государственном банке страны.



На купюрах нового поколения появятся защитный элемент в виде овала с цветопеременным эффектом, а также тактильные метки для слепых и слабо видящих людей.



Основные элементы дизайна банкнот 10 000 тугриков останутся без изменений.