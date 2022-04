Гонка сверхъестественных вооружений. Как Пентагон и ЦРУ занимались парапсихологией

00:34 19.04.2022 "Этот документ содержит информацию, затрагивающую национальную безопасность США в соответствии с законами о шпионаже, раздел 18 Кодекса США, параграфы 793 и 794. Передавать его или сообщать его содержание любым способом лицам, не имеющим соответствующего доступа, запрещено законом". С такого предупреждения начиналась помеченная грифом "секретно" книга, из-за которой полвека назад в США был дан старт секретным же программам по изучению сверхъестественных явлений - в ответ на советскую парапсихологическую угрозу.



В Стэнфордском научно-исследовательском институте почти четверть века изучали возможность использования парапсихологии в военных целях



Догнать и перегнать СССР



Книга называлась "Контролируемое агрессивное поведение - СССР". Ее автор - капитан Джон Ламот, сотрудник отдела медицинской разведки управления главного хирурга Министерства армии США. Книга была подготовлена для управления научно-технической разведки Разведывательного управления Министерства обороны (Defence Intelligence Agency, DIA). Год публикации - 1972 .



В предисловии к книге говорилось, что в ней дается обзор и оценка "советских исследований в области революционных методов влияния на поведение человека" с целью разработки контрмер для защиты США и союзников. Автор утверждал, что в СССР хорошо осведомлены о выгодах парапсихологических исследований и возможностях их практического применения.



Парапсихологию капитан Ламот охарактеризовал как "междисциплинарное поле исследований, состоящее из таких наук, как бионика, биофизика, психофизика, психология, физиология и нейропсихология".



Многие советские и американские исследователи придерживаются мнения, что с помощью парапсихологии можно манипулировать разумом других людей, утверждал он.



Как ИИ может помочь в сферах, связанных с эмоциями и мыслями



После чего рисовал жуткую картину советского превосходства в данной сфере. В СССР исследования в области телепатии, телекинеза, бионики, по данным Ламота, проводятся под патронажем армии и Комитета государственной безопасности (КГБ). Работы в этом направлении в советской стране начались еще в 1920-е годы, из-за чего она опережает США. В Советском Союзе по ситуации на 1972 год существует как минимум 20 центров изучения парапсихологических феноменов, на деятельность которых в 1967-м было выделено более 12 млн рублей (автор считал эту сумму эквивалентной $11 млн), а по некоторым данным, ежегодные расходы СССР на парапсихологию составляют $21 млн (покупательная способность доллара в 1972 году в 6,8 раза выше, чем сейчас).



Капитан Ламот пытался в своей работе осветить все аспекты манипулирования человеческим поведением. Например, использование света, звука, запахов, голода, жажды, электромагнитного воздействия, сенсорной депривации при допросах, обучение во сне, внушение с помощью 25-го кадра, психотропные вещества. Но особое внимание он уделил телепатии, ясновидению, биоэнергетике, телекинезу, ауре, биополям и тому подобному.



Институт мозга. История переименований



В книге сообщалось, что в СССР парапсихологическими исследованиями начали заниматься еще в 1922 году в Институте по изучению мозга и психической деятельности в Петрограде.



Исследования активно велись до 1938 года, когда дальнейшие эксперименты в сфере парапсихологии были запрещены. В США господствовало мнение, что после Второй мировой войны такие исследования не возобновлялись. Капитан Ламот это мнение опровергал.



"Материалистам не следует игнорировать или отрицать априорно все относящееся к парапсихическим явлениям, хотя оно и плохо вяжется с тем, что в науке на сей день считается общепризнанным" (Леонид Васильев, "Таинственные явления человеческой психики")



Книга Леонида Васильева вызвала большой интерес у советских читателей и американского разведывательного сообщества



Он сообщал, что в 1959 году в СССР вышла в свет книга члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Леонида Васильева "Таинственные явления человеческой психики". В следующем, 1960 году советское государство выделило Васильеву средства на создание в Ленинградском государственном университете лаборатории для изучения телепатии. Статьи о его работах стали появляться в неспециализированной прессе. В 1962-м в СССР вышла книга кандидата физико-математических наук Бернарда Кажинского "Биологическая радиосвязь" - о передаче мыслей на расстоянии. Новые лаборатории и исследовательские центры, занимающиеся вопросами парапсихологии, стали возникать по всему СССР - в Москве, Киеве, Новосибирске, Харькове. Журнал "Наука и религия" публиковал статьи по парапсихологии, в 1965 году на его страницах развернулась дискуссия о том, нужно ли продолжать исследования в этой области. Хоть и с осторожностью, но утвердительный ответ на этот вопрос давали вице-президент Академии наук СССР Николай Семенов, академики Михаил Леонтович, Александр Минц, Глеб Франк, профессора Алексей Леонтьев и Валентин Асмус.



В своей лаборатории Леонид Васильев разрабатывал приборы, способные регистрировать телепатическую связь.



В 1963 году он объявил о проведении успешного телепатического эксперимента по передаче мыслей между Ленинградом и Севастополем. Васильев утверждал, что открытие энергии, лежащей в основе телепатической связи, будет равнозначно открытию атомной энергии.



Капитан Ламот также ссылался на многочисленные сообщения о применении в СССР в военных целях ясновидения, гипнотизма, лозоходчества. Автор книги постепенно подводил к главному - к стратегической угрозе со стороны СССР. Ведь Советы могут использовать экстрасенсорное восприятие как орудие войны. Рано или поздно благодаря исследованиям в области парапсихологии СССР будет способен делать следующее:



"а) Узнавать содержание совершенно секретных американских документов, передвижений войск и кораблей, месторасположение и характеристики военных объектов.



б) Воздействовать на расстоянии на мысли гражданского и военного руководства США.



в) Вызывать на расстоянии мгновенную смерть любого американского госслужащего.



г) Обезвреживать на расстоянии американское вооружение любого типа, включая космическое".



Или, например, превращать военнопленных в убийц с использованием гипноза. Проблема в том, что такого созданного врагом "зомби" нельзя будет опознать.



Ламот привел мнение советолога Оливера Колдуэлла - США следует срочно всерьез заняться парапсихологическими исследованиями, так как через десять лет уже может быть поздно.



Им нет преград ни в море, ни на суше



Советскую стратегическую парапсихологическую угрозу в США восприняли всерьез. В том же 1972 году была запущена первая научная программа - по исследованию дистанционного видения. Она носила название Project Scanate. Scanate - сокращение от SCANning by coordinATE (сканирование по координатам). Проект вело Центральное разведывательное управление (ЦРУ).



В Стэнфордском научно-исследовательском институте занимались не только парапсихологией. В 1968 году здесь была создана компьютерная мышь



Исследования дистанционного видения начались в 1972 году в Стэнфордском научно-исследовательском институте (Stanford Research Institute, SRI) в Менло-Парк, штат Калифорния. Работами руководили Рассел Тарг и Гарольд Путхофф. Именно им принадлежит заслуга введения в научный (или лженаучный) оборот термина "дистанционное видение". Под этим термином они понимали мысленное приобретение и описание информации, недоступной для восприятия с помощью органов чувств из-за расстояния, препятствий или времени. Это направление было признано более перспективным по сравнению с ментальной телепатией, психокинезом, экстрасенсорным восприятием.



Рассел Тарг и Гарольд Путхофф



В документации проекта можно встретить и другие интересные определения. Например, психоэнергетика - процесс психического взаимодействия человека с объектами, локациями, организмами и событиями. К ней относятся: психокинез - физические действия, выполняемые силой мысли; ЭСВ (экстрасенсорное восприятие), телепатия, дистанционное видение - способы восприятия, не имеющие объяснения в рамках известных знаний о познании мира с помощью органов чувств.



В проекте Тарга и Путхоффа участвовали лица, обладающие "особыми способностями". Путхофф был сайентологом, и многие из этих лиц с "особыми способностями" также принадлежали к Церкви сайентологии (несколько базирующихся в США организаций сайентологов признаны в России нежелательными, некоторые книги сайентологов внесены в федеральный список экстремистских материалов). Например, один из первых участников экспериментов по дистанционному видению - нью-йоркский художник Инго Суонн.



Инго Суонн был не только мастером дистанционного видения. Также он, по его собственному утверждению, сотрудничал с агентством по изучению инопланетян



Эксперименты с участием Суонна проводились так. В течение десяти дней ему ежедневно сообщали географические координаты десяти целей на земной поверхности. Он должен был немедленно описать, что там находится. На десять ответов ему выделялось 30 минут. Точность ответов оценивалась по трехуровневой шкале. Буква "H" означала "hit" - точное описание района, находящегося в непосредственной близости от цели; "N" означало "neutral", возможную частичную правоту; "М" означало "miss", несоответствие, ошибку.



Как наука сталкивалась с лженаукой



Точным попаданием считался, например, такой ответ. "60° северной широты, 90° западной долготы (Гудзонов залив)" - "открытая вода, к северу - сосны". Ошибочным - описание города в случае, когда испытуемому были даны координаты цели в океане.



Исследователи пришли к выводу, что подобный канал получения информации об отдаленных объектах можно использовать, но, как и во всех биологических системах, канал является неидеальным - вместе с сигналом поступает шум, и для выяснения их соотношения требуются дальнейшие исследования.



В 1973 году участником экспериментов стал Ури Геллер, израильский иллюзионист, заявлявший, что обладает особыми способностями.



Ури Геллер, мастер сгибания ложек и вилок взглядом



Эксперименты с участием Геллера проводились с 4 по 11 августа 1973 года. Его помещали в камеру с двойными стенками, изолированную от внешних сигналов (акустических и радиочастотных). Экспериментатор открывал энциклопедический словарь и выбирал первое попавшееся слово, которое можно было изобразить в виде рисунка. Потом рисовал. Когда рисунок был готов, Геллеру сообщали об этом через переговорное устройство, а рисунок приклеивали на внешнюю стенку его камеры. Он должен был нарисовать такой же рисунок.



4 августа. На первом рисунке изображена петарда. Первая реакция экстрасенса - "цилиндр, издающий шум". Геллер изображает барабан и еще несколько объектов цилиндрической формы.



Второе слово - "гроздь", на рисунке изображена гроздь винограда. Геллер первым делом говорит, что видит, как с рисунка "капают капли воды", затем упоминает "фиолетовые круги" и, наконец, заявляет, что абсолютно уверен, что видит картинку. И действительно рисует гроздь винограда, состоящую из 24 виноградин. В грозди на исходном рисунке тоже 24 виноградины.



Никаких нарушений протокола проведения эксперимента и утечки информации выявлено не было, утверждали организаторы.



5 августа. Задание усложняется. Геллера отделяет от рисунка, который он должен почувствовать, около 800 метров. Исходный рисунок - дьявол с трезубцем. Геллер около получаса пытается его "воспринять", после чего "отключается". За эти полчаса он пробует нарисовать скрижали с десятью заповедями, выползающую из яблока змею, солнце, ромашку, цветы, концентрические окружности, груши, бананы. Наконец, на финальном рисунке среди прочего на нем изображенного появляется и трезубец. Одним из возможных объяснений неудачи экспериментаторы посчитали культурные традиции Геллера. Кроме того, один из цветков, по мнению исследователей, был похож на трезубец.



Следующий опыт. Экспериментатор рисует внутри камеры, Геллер находится снаружи вместе с другим экспериментатором. На исходном рисунке - Солнце и несколько планет Солнечной системы. На рисунке Геллера - они же, но еще комета, космический корабль и слово "ангел".



6 августа. Рисунок (на нем изображен кролик) заперт в сейфе до прихода Геллера в SRI. Автор рисунка - сотрудник, с которым у экстрасенса не самые лучшие отношения. Геллер отгадывает автора, но не может "воспринять" рисунок.



7 августа. Геллер в своей камере, к его голове подключены датчики прибора для получения электроэнцефалограммы головного мозга (ЭЭГ). Исходные рисунки - дерево и конверт. У Геллера ничего не получается. Возможно, из-за того, что ЭЭГ проводит сотрудник, нарисовавший кролика днем раньше.



8 августа. Геллер снова в своей камере, а от экспериментаторов его дополнительно отделяет еще одна закрытая дверь. Экспериментаторы находятся в соседней комнате. Первый рисунок - верблюд. Геллер пытается нарисовать лошадь, но затем "отключается".



Экспериментаторы возвращаются в комнату, в которой находится камера. На рисунке - мост через пролив Золотые ворота в Сан-Франциско. Геллер рисует кривые линии, квадраты, потом "отключается". На третьем рисунке - летящая чайка. Геллер говорит, что видит лебедя, летящего над холмом, после чего рисует нескольких птиц и подписывает свое имя на английском и на иврите.



9 августа. Опыты перенесены в изолированную камеру в другом здании, чтобы задействовать находящиеся там компьютеры. Рисунок создается на мониторе с помощью графической программы. Воздушный змей. Геллер уточняет, что нарисовано - геометрическая фигура или предмет. Ему отвечают, что это предмет. Вопрос и ответ передаются через посредника, не знакомого с рисунком. Геллер сначала рисует квадрат с диагоналями внутри, затем треугольные самолеты. Первый рисунок близок к оригиналу.



Можно ли посчитать мысли



10 августа. Рисунки загружены в память компьютера. На первом изображена церковь. Геллер пытается что-то нарисовать, часть элементов рисунка совпадают, но в итоге он сдается и задание не выполняет. Следующий рисунок - сердце, пронзенное стрелой. Геллер рисует стрелу под камнем и стрелу, лежащую в чемодане.



Экспериментаторы обсуждают, каким образом Геллер "принимает" информацию, от компьютера или через людей, работающих за компьютером. В тот же день предпринимается попытка "воспринять" рисунок, созданный ученым на другом конце страны, на атлантическом побережье. На рисунке - две горы и солнце. Геллер рисует две арки, кружок и предмет, похожий на поезд.



11 августа. Еще одна попытка "почувствовать" рисунок на большом расстоянии, но с участием другого ученого. На исходном рисунке - мозг в разрезе. Геллер пишет на бумаге слова "медицинский", "органический", "живой", "авиация", "архитектура". Затем рисует два рисунка, один из которых чем-то похож на оригинал.



Генерал-майор Эдмунд Томпсон верил, что американские мастера дистанционного видения сумеют добиться не меньших успехов, чем экстрасенсы противника



В 1977 году с Таргом и Путхоффом начинает сотрудничать Пентагон. Помощник начальника штаба армии США по разведке генерал-майор Эдмунд Томпсон дает распоряжение начать проект Gondola Wish. Несколькими годами ранее Томпсон прочел книгу Артура Кестлера "Корни совпадений: экскурс в парапсихологию", после чего заинтересовался экстрасенсорным восприятием и телекинезом. Узнав от подчиненных, что в СССР достигнуты большие успехи в телепатии, телекинезе и телепатическом гипнозе, генерал-майор понял, что нужно срочно принимать ответные меры.



Цель проекта Gondola Wish была обозначена так - интегрировать в сценарий обеспечения операционной безопасности защиту от угрозы сбора разведывательной информации с помощью психоэнергетики Советским Союзом и странами Восточного блока



Уже на следующий год Томпсон решает закрыть проект Gondola Wish и начать новый проект Grill Flame. Его целью был сбор разведывательной информации с помощью дистанционного видения. Участникам проекта были выделены два здания в комплексе Агентства национальной безопасности (АНБ) в Форт-Миде, штат Мэриленд. В состав участников проекта отбирали военнослужащих (реже гражданских лиц), которые, как считалось, могли обладать сверхъестественными способностями. Из них был сформирован отряд "Джи" (Det G) - настолько секретный, что всем его членам разрешалось носить гражданскую одежду и длинные волосы. В начале 1979 года в проект Grill Flame была интегрирована программа, разрабатываемая ЦРУ. Опыты по дистанционному видению проводились до 1986 года.



Что может дать изучение снежинок и нейронов головного мозга



Перед исследователями были поставлены два главных вопроса. Может ли информация, полученная экстрасенсами, быть достаточно точной для того, чтобы ее использовать в разведке? Готово ли разведывательное сообщество пользоваться информацией, полученной таким путем?



4 сентября 1979 года участники проекта Grill Flame получили первое задание - найти пропавший самолет военно-морских сил США. Экстрасенс дал координаты, отстоявшие на 15 миль (24 км) от того места, где пропавший самолет был позднее обнаружен. После этого успеха участникам Grill Flame было поручено приступить к оперативной работе. (Об этом "успехе" говорилось в одном из отчетов, подготовленном SRI в 1984 году. А в 1995-м журналист Джек Андерсон писал в газете The Washington Post, что найденный с помощью экстрасенса самолет был не американским, а советским.)



Когда генерал-майор Томпсон пошел на повышение, проект Grill Flame возглавил генерал-майор Альберт ("Берт") Стабблбайн III. Он не только верил в дистанционное видение, но и считал, что можно вырастить солдат, умеющих становиться невидимыми и проходить сквозь стены. Стабблбайн пытался сам пройти сквозь стену, но неудачно



В декабре 1979 года был опубликован отчет независимой комиссии, изучавшей деятельность Grill Flame. Его главные выводы были таковы: следует продолжить оперативную деятельность с целью оценки полезности дистанционного видения в разведывательных целях, наблюдать за исходящей из-за рубежа психоэнергетической угрозой, сформировать в Министерстве обороны отдельную структуру, занимающуюся финансированием и мониторингом психоэнергетической программы.



В марте 1980 года заместитель министра обороны по исследованиям и разработке Уильям Перри опубликовал меморандум, согласно которому финансирование проекта прекращалось, но продолжить изучение возможного применения сверхъестественных способностей для целей разведки не возбранялось.



В феврале 1981 года руководство программой было передано Командованию разведки и безопасности (Army Intelligence and Security Command, INSCOM). Участникам программы было дано три года на дальнейшие исследования. На следующий год конгрессмены прекратили финансирование программы, ошибочно решив, что она получает двойное финансирование. Когда ошибка выяснилась, финансирование возобновили.



В 1983 году программа получила новое название - Center Lane. Суонн и Путхофф разработали инструкции по обучению новой технологии сбора развединформации любого человека.



Что общего у интеллекта человека и животного



В 1984 году представители Национальной академии наук США провели оценку программы дистанционного видения и вынесли отрицательное заключение. На следующий год проект был передан в DIA и очередной раз переименован - в Sun Streak. Его цель была схожей с целями проектов-предшественников - найти способы применения в разведке раздела психоэнергетики, известного как дистанционное видение.



Руководители проекта отмечали главные достоинства дистанционного видения: оно пассивно по природе (не оказывает воздействия на наблюдаемые объекты, следовательно, не оставляет следов), дешево обходится (не требует дорогостоящей аппаратуры, главная статья расходов - люди, обладающие сверхъестественными способностями), не существует известных способов защиты от дистанционного видения. Время, расстояние, размеры цели - не оказывают влияния. Участникам проекта читались лекции, с ними проводились практические занятия. Инго Суонн разработал технику, позволявшую оценивать уровни подготовки кандидатов в экстрасенсы по шестибалльной шкале.



В 1991 году проект был переведен в Международную корпорацию по внедрению научных достижений (Science Applications International Corporation, SAIC), главного подрядчика АНБ. Название проекта снова было изменено - на Stargate.



20 миллионов долларов спустя



Руководство проекта Sun Streak указывало на то, что дистанционное видение имеет ряд преимуществ перед всеми остальными способами разведки



Доктор Эдвин Мэй, научный руководитель программы Stargate



В общей сложности в парапсихологических проектах в разные годы работало более 40 человек, в том числе 23 "дальновидца". Более чем за два десятилетия на исследования было израсходовано около $20 млн. Были проведены тысячи сессий по дистанционному видению, но о заметных результатах говорить не приходится.



Как можно заставить мозг работать интенсивнее



В упомянутой выше статье в The Washington Post, а впоследствии и в других публикациях, посвященных американским проектам по дистанционному видению, приводится одна из немногих "историй успеха". Однажды экстрасенс "увидел", как полковник КГБ, арестованный за шпионаж в ЮАР, использовал карманный калькулятор для тайной перевозки через границу шпионской информации. Американцы передали эту информацию в ЮАР, и когда арестованному рассказали про калькулятор, тот сломался и пошел на сотрудничество. Эта байка не выдерживает проверки. В ЮАР полковников госбезопасности арестовывали дважды. Юрия Логинова - в 1967 году, еще до того, как американские военные и спецслужбы увлеклись парапсихологией. Арестованный в 1980-м Алексей Козлов со спецслужбами ЮАР сотрудничать не стал, не сломавшись даже под пытками.



В 1995 году в The Washington Post была опубликована еще одна история успеха. В статье Джефри Смита и Курта Сапли утверждалось, что специалистам по дистанционному видению удалось что-то точно "увидеть" только 19 раз, в сотнях других случаев у них ничего не получилось.



В качестве удачного приводится следующий пример. В сентябре 1979 года Совет национальной безопасности США сделал запрос относительно строящейся в СССР атомной подводной лодки. Специалист по дистанционному видению сообщил, что в течение 100 дней на воду будет спущена подлодка с 18–20 баллистическими ракетами и "большой ровной площадкой" в кормовой части. И действительно, в течение последующих 120 дней были замечены две советские подлодки - одна с 24 ракетами, другая с 20 ракетами и большой ровной площадкой на корме. Правда, и эта история не проходит факт-чекинг. В СССР в то время действительно строился тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения "Акула". 20 ракет - правильное число. Вот только на воду "Акула" была спущена в сентябре 1980-го, через год, а не через три-четыре месяца после обращения спецслужб к экстрасенсу.



Также сложно назвать сверхъестественным тот факт, что одному из экстрасенсов удалось "увидеть" подъемные краны на Семипалатинском ядерном полигоне. Примеров явных неудач гораздо больше.



Найти американского бригадного генерала Ли Дозиера, похищенного подпольной леворадикальной организацией "Красные бригады" в 1981 году? Итальянская полиция его нашла, но без помощи экстрасенсов. Определить местонахождение Муаммара Каддафи перед бомбардировкой Ливии в 1986-м? Не удалось. Отыскать панамского диктатора Мануэля Норьегу в 1989-м? Не вышло. Найти плутоний в КНДР в 1994 году? Не получилось.



Многие бывшие участники проектов дистанционного видения опубликовали свои воспоминания. Джозеф Макмонигл скромно называл себя специалистом по дистанционному видению номер 001



Майор Эд Деймс видел на расстоянии не только советские военные объекты, но также Атлантиду, Марс, летающие тарелки, инопланетян



У программы Stargate были покровители в Конгрессе США, верившие в ее эффективность,- сенатор Клейборн Пелл и член Палаты представителей Чарльз Роуз (оба - демократы). Однако к участникам проекта было много претензий. Главная - крайне низкая результативность. В 1995 году программу было решено передать в ЦРУ, но перед этим представители разведывательного управления решили оценить ее эффективность, поручив оценку Американским институтам исследований (American Institutes for Research, AIR). По итогам проверки было рекомендовано закрыть программу, что и было сделано. ЦРУ пришло к выводу, что экстрасенсам ни разу не удалось предоставить информацию, которая принесла пользу разведывательным операциям.



Что касается бывших участников программы, то некоторые из них до сих пор читают лекции и пишут книги. Слушатели и читатели находятся.



Алексей Алексеев

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650317640





