Чем завершился политический кризис в Пакистане, - Л.Пархомчик

07:29 19.04.2022

Эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик рассказала, чем завершился политический кризис в Пакистане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Накануне на массовые акции протеста против госпереворота в Пакистане вышли десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф".



Как объясняет эксперт, с начала марта в Пакистане вспыхнул крупнейший политический кризис, в результате которого парламент вынес вотум недоверия премьеру Имрану Хану. Политик стал первым премьер-министром в истории страны, покинувшим пост в результате подобного решения.



"Противостояние между бывшим премьер-министром и оппозицией длилось больше месяца и завершилось голосованием в Национальной ассамблее 9 апреля. В поддержку вотума недоверия проголосовало 174 депутата из 342 членов парламента", - рассказала она.



Заручиться большинством голосов парламентариев оппозиции удалось благодаря фактическому развалу правящей коалиции, во главе которой стояла партия экс-премьера "Движение за справедливость". Необходимое количество сторонников вотума недоверия Имрану Хану набралось еще в конце марта, когда партия "Движение Муттахида Кауми" откололась от правящего блока.



"Если бы 3 апреля вице-спикер парламента Касим Хан Сури не отменил голосование по вопросу о доверии премьер-министру, то смена власти в Пакистане состоялась бы на неделю раньше. Нужно признать, что еще несколько дней назад казалось, что экс-премьеру удалось перехватить политическую инициативу. Объявление о роспуске Национальной ассамблеи и назначение досрочных выборов могло позволить Имрану Хану удержаться у власти", - отметила Пархомчик.



Между тем Верховный суд Пакистана признал незаконным ранее вынесенное решение об отмене голосования по вотуму недоверия премьер-министру. В итоге, несмотря на значительный уровень поддержки у населения, отставка Имрана Хана все же состоялась.



Место премьер-министра занял глава Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф, ставший единым кандидатом на данный пост от оппозиционных сил.



"Примечательно, что партия Имрана Хана в голосовании по кандидатуре нового премьера не участвовала, так как приняла решение выйти из состава парламента", - заметила политолог.



Причины и следствия

Тот факт, что оппозиционные силы Пакистана смогли отбросить свои разногласия и объединиться для отстранения от власти Имрана Хана, во многом стал беспрецедентным шагом, считает эксперт.



"Очевидно, что одной из ключевых причин возникшего противостояния стал провал экономической политики бывшего правительства. Так, курс пакистанской национальной валюты обвалился до рекордного минимума в 182 рупии за доллар. Согласно Пакистанскому бюро статистики, в марте уровень инфляции вырос на 12,7 процента в годовом исчислении. Из-за резкого взлета цен на энергоносители на мировых рынках страна рискует в скором времени оказаться в ситуации энергетического кризиса", - рассуждает Лидия Пархомчик.



Она подчеркнула, что любые меры по увеличению субсидий и социальной поддержке населения грозят невыполнением условий программы кредитования МВФ.



"Задержки в предоставлении нового транша из-за отказа Пакистана проводить меры по либерализации экономики способны еще больше усилить давление на рупии и ускорить снижение уровня жизни граждан. Все это в совокупности стало достаточным основанием для выдвижения вотума недоверия", - уточнила политолог.



При этом, по ее мнению, внутриполитическое противоборство также имело и геополитический контекст.



"Лидеров оппозиции не устраивал внешнеполитический курс Имрана Хана. Экс-премьер занимал достаточно жесткую позицию в отношениях с США, Европой и Индией, идя при этом на сближение с Китаем и Россией. Его визит в Москву в день начала российско-украинского конфликта был расценен как подтверждение решимости идти на конфронтацию с Западом", - убеждена эксперт.



Такой поворот внешней политики не устраивал как оппозиционные силы, так и военных, которые традиционно принимают непосредственное участие в управлении страной.



"Линия разлома проявилась наиболее четко, когда стало понятно, что высшее армейское руководство не разделяет версию об иностранном заговоре против Имрана Хана. В частности, начальник штаба армии генерал Камар Джавед Баджва всячески давал понять, что курс на взаимодействие с Вашингтоном будет оставаться для Пакистана приоритетом. Подобный месседж фактически игнорировал все официальные заявления правительства экс-премьера о вмешательстве США во внутренние дела страны с целью осуществить государственный переворот", - сказала она.



Лидия Пархомчик отметила, что существование иностранного заговора отрицала и оппозиция.



"После того как новый премьер-министр Пакистана принял присягу, политик довольно четко обозначил свое намерение выстраивать диалог с Вашингтоном. Однако говорить о том, что в Исламабаде к власти пришли исключительно проамериканские силы, было бы преждевременно. Шехбаз Шариф уже заявил, что стратегическое партнерство с Китаем является краеугольным камнем политики Пакистана и фактором региональной стабильности. За свою политическую карьеру новый премьер неоднократно выступал лоббистом инфраструктурных проектов в рамках китайско-пакистанского экономического коридора", - подчеркнула Пархомчик.



Можно ожидать, что при новом руководстве китайский вектор получит дополнительный импульс развития, чего нельзя сказать в отношении российского направления, считает эксперт.



"Москва официально поздравила с назначением на пост нового премьер-министра Пакистана, рассчитывая тем самым сохранить рабочие контакты с Исламабадом. Тем не менее геополитического дистанцирования сторонам избежать все же не удастся", - выразила уверенность политолог.



В целом, по ее мнению, приход к власти нового руководства в Пакистане не означает кардинальной смены внешнеполитических ориентиров страны.



"На политическую сцену вернулись системные игроки и партийные элиты, которые в первую очередь будут сосредоточены на стабилизации социально-экономической обстановки и восстановлении баланса во внешней политике. Развитие сотрудничества с региональными партнерами, включая страны Центральной Азии, соответствует данной задаче. Учитывая, что Пакистан традиционно выступает за усиление инфраструктурных и транспортных связей по северному маршруту через Афганистан и страны Центрально-Азиатского региона, новое руководство продолжит работу в данном направлении", - заключила Лидия Пархомчик.