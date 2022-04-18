Компания сына главы КырГКНБ Ташиева выиграла несколько вкусных тендеров в Джалал-Абаде

08:05 19.04.2022

19 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Компания сына Камчыбека Ташиева выиграла несколько тендеров в Джалал-Абаде



Компания сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймураса выиграла несколько тендеров в Джалал-Абаде. Об этом говорится в расследовании Temirov Live.



Отмечается, что 31 января ОсОО "Мока групп" зарегистрировалась на сайте госзакупок. По данным Минюста, фирма принадлежит Таймурасу Ташиеву.



Первый конкурс на поставку ГСМ Джалал-Абадскому управлению Министерства природных ресурсов фирма Таймураса Ташиева выиграла 28 марта. После победила в тендере на поставку бензина горкенешу и мэрии Джалал-Абада.



Журналисты подчеркивают, что компания Таймураса Ташиева являлась единственным участником указанных тендеров.

Кроме того, расследователи Temirov Live предположили, что в тендерах планирует участвовать 19-летний сын Шайырбека Ташиева Элмирбек. 9 апреля он зарегистрировался на сайте госзакупок как индивидуальный предприниматель.