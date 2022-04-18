Психология юрт-баши. Каждому жапарову - по дворцу! - 24.kg

08:10 19.04.2022 19 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

"Белый дом" для Садыра Жапарова: об амбициозном проекте из первых уст



На прошлой неделе Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания для администрации президента. Объект намерены построить в Бишкеке на месте снесенной гостиницы "Иссык-Куль".



Выяснилось, что строить здание будут в обмен на земельный участок размером 16 гектаров.



Мы выяснили, что для обеспечения контроля над возведением нового стратегического объекта в Управлении делами главы государства создали отдельную структуру.



Руководитель вновь созданной генеральной дирекции по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами президента Марат Турсунбеков согласился рассказать 24.kg о некоторых деталях проекта и о том, кто и на каких условиях получит те самые 16 гектаров.



"Мы делаем лучше для государства, чтобы развивать. За 30 лет никто еще ничего не построил. Ни один из пяти руководителей государства, кроме того, что на дороги списывали деньги и выводили за пределы страны. Мы же пытаемся сделать все, чтобы построить без денег. Есть заказчики, которые хотят получить землю и на ней что-то построить. Мы, наоборот, помогаем этим инвесторам, а взамен просим построить административное здание", - рассказал Марат Турсунбеков.



- Где находятся эти 16 гектаров, которые получат инвесторы? Были предположения, что они напротив будущего здания администрации президента намерены возводить свои объекты...



- Нет, это другой участок. Эти 16 гектаров находятся в южной части города, но не напротив гостиницы "Иссык-Куль". Управделами президента земли, которые у него имеются, предлагает инвестору. У него много земель. Насколько я знаю, этот участок разбит, по-моему, на шесть частей.



- А что будет тогда напротив здания администрации президента?



- Напротив бывшей гостиницы "Иссык-Куль" в будущем будет строиться административный корпус кабмина. То есть все министерства хотим перевести туда, чтобы все в одном месте было. Как в Казахстане. Это нужно, чтобы разгрузить город. Посмотрите, сейчас невозможно проехать, пробки. Практически 30 процентов транспорта из города уйдет туда. В администрации президента работает около 5-6 тысяч человек. Все будут переселяться туда (в новое здание. - Прим. 24.kg). Это разве плохо? По зданию кабмина сейчас готовится проект.



Стало известно, кто строит административное здание вместо гостиницы "Иссык-Куль"

- Обеими стройками будет заниматься одна компания?



- Нет одной компании. Много желающих. Есть у нас строительные компании в Бишкеке, мы всем предлагаем построить нам здание взамен на земельный участок.



- По зданию администрации президента уже есть инвестор, который готов вложить средства?



- Инвесторы. Будет несколько компаний. Как может одна все это сделать? Их будет несколько - компаний, которые готовы предложить свои услуги. Часть компаний уже определена, часть - нет.



- Кто конкретно получит земли?



- Земли получит инвестор. Смотрите, система выстроена таким образом, что мы ведем надзор за проектом. Далее идут инвесторы, которые вкладывают средства и получат те самые 16 гектаров. Инвесторы работают с генподрядчиками. Мы направляем подрядчика и инвестора и говорим, что есть у нас производители, чтобы с ними работали, чтобы их продукция у нас тоже была. Не надо все закупать и из-за границы привозить. То, что можно здесь произвести, будет использовано.



- То есть в соглашении с инвестором этот момент будет прописан?



- Обязательно. Инвестор мог бы привезти рабочих из другой страны, но мы четко говорим, что рабочие места должны быть в Кыргызстане. Должны работать кыргызстанские компании. Поэтому генподрядчик будет брать на работу только наших местных ребят. Мы даем возможность, чтобы наши могли заработать. Но чтобы государство не вкладывало ни копейки, лучше отдать участок тому же "Авангард стилю", грубо говоря, еще каким-то предприятиям. Пожалуйста, вот вам земля, постройте. Но рабочих будете брать здесь.



- Земля в южной части Бишкека сейчас оценивается дорого, и стоит прилично...



- Вот эта земля может "уйти", как президент говорит, кому-то завтра, послезавтра.



Весь Бишкек и так роздан, везде хаотичное строительство.



Марат Турсунбеков

Управделами тоже сегодня одно, завтра - другое. Поэтому мы решили таким образом, что лучше делать бартерной системой.



- Чтобы применить бартерную систему, нужна оценка не только земельных участков, но и самого строительства. Сколько стоит возведение нового здания администрации президента?



- Сейчас идет оценка, составляется смета Госстроем. Все будет утверждено согласно государственным расценкам.



- То есть суммы нет, а инвесторы есть. Это как?



- Да, инвесторы уже есть. У нас есть закон о параллельном проектировании и строительстве. Сейчас по нему работаем. Естественно, мы говорим инвестору: если эта земля стоит дороже, чем то, что вы построили, то инвестор нам дает в своем здании жилье или коммерческое что-то. Они еще будут передавать Управделами разницу. Это чтобы было выгодно государству.



- По инвесторам. Это будут наши местные компании или иностранные?



- Пока на сегодня это местные компании. Никакой компании TBEA даже близко нет в инвесторах.



- TS Group?



- Они всего лишь являются подрядчиками, будут выполнять работы. Инвестор у проекта другой. Я могу сказать, что мы тут выиграем дважды. Мы отдаем землю, а инвестор еще туда тратит. Это же, наоборот, хорошо. Не вкладывая ни копейки денег из бюджета, инвестор строит и административное здание, и свое здание, которое будет согласовывать с нами.



- На сегодня у вас есть уже соглашение с инвестором? Кто он?



- У нас есть соглашение, но мы пока не можем его озвучить. Этого просит инвестор. Сейчас ажиотаж происходит. Но чтобы было доверие, мы будем озвучивать, что такая-то компания "зашла" в проект.



Инвестор пока не хочет себя называть, но мы говорим: давайте все-таки будем опубликовывать. Думаю, что придем к тому, что озвучим данные. Просто сегодня инвестор не хочет этого.



Мы говорим инвесторам, приходите, дверь открыта. Никому не надо никакую "шапку" давать. Коммерческие предложения уже сейчас поступают. Мы готовы со всеми работать.



Мы над этим работаем уже три месяца, если даже не больше. Зачем мы будем это все озвучивать, когда еще с инвесторами разговариваем, согласны ли они на это пойти. Неохотно, но пошли. Мы же работали, чтобы договориться, к чему-то прийти, к тому, чтобы без денежных средств сделать.



- На полученном участке инвестор сможет построить все, что захочет?



- Нет. Это должно быть современное здание или сооружение. Они будут с нами согласовывать, что будут строить даже на этой земле. Мы не дадим хаотично строить.



Может, кто-то захочет особняк себе построить. Естественно, мы не дадим.



Должно быть красивое здание. Они дают проект, мы согласовываем (архитектура, Госстрой, Управделами президента) и только после этого они могут строить.



- Есть опасения, что к проекту будут привлечены компании, аффилированные к власти...



- Нет, такого не будет. Мне ничего не нужно. Хотите, вы, ваша компания, зайти, пожалуйста, мы готовы к сотрудничеству.



- Почему вас назначили руководить проектом? У вас есть опыт?



- Есть, очень большой. И строительство государственных, и частных зданий. Я участвовал в строительстве ипподрома на Иссык-Куле.



- Не боитесь повторения истории здесь?



- Нет, не боюсь, потому что мы там ни одной копейки не сделали, наоборот, экономили.



- Когда будет построено здание администрации президента, и мы узнаем стоимость?



- Мы рассчитываем, что в течение 1,5 года завершим проект, если не остановимся. Поэтому мы и инвесторам, и генподрядчику говорим, чтобы ускорили процесс. Составление сметы строительства будет идти поэтапно. В течение полугода будет полная стоимость проекта озвучена.



- Есть информация, что вы меняли фамилию. Многие знают вас как Марата Осмонова, а сейчас стали Маратом Турсунбековым.



- Нет, это неправда. Моя фамилия Турсунбеков. Если кто-то знает меня как Осмонова, ну пусть знают.



Такая должность прямо какая-то, что все хотят тревожить. Я не вижу в этом ничего такого. Я не болею звездной болезнью, креслами. Я всего лишь помогаю своей стране, чтобы быстрее было здесь развитие.



- Согласно данным Минюста, вы являетесь руководителем четырех разных ОсОО, в том числе элитного жилого комплекса Costa Brava на Иссык-Куле.



- Был руководителем. Costa Brava я сам построил, и был хозяином. А сейчас все передал в доверительное управление, я нигде не числюсь. У меня есть все документы. Сегодня мы вообще работаем бесплатно, без зарплаты. Ну нет денег, что теперь. Мне абсолютно ничего не надо. У меня всего достаточно, всего хватает. Я с деньгами вообще не связан, не хочу даже касаться, чтобы потом разговоров не было. Мы вообще не касаемся денег, только контролируем сам процесс работы и качество материала. Источник - 24.kg

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