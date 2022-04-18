 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане задержана очередная группа госизменников и шпионов
08:32 19.04.2022

Госизмена, шпионаж: КНБ задержал группу лиц

Комитетом национальной безопасности Казахстана по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства, сообщает Zakon.kz.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 175 "Государственная измена", ст. 176 "Шпионаж" и ч. 3 ст. 185 "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов" УК РК.
Пресс-служба КНБ РК
Следственным судом, как отметили в ведомстве, в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба КНБ
Напомним, в начале апреля стало известно о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента Казахстана и ряд других высокопоставленных государственных служащих.

При обыске были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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