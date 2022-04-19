 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.04.2022
11:33  Почему Казахстан превращается в "Украину-2"? - Ермек Тайчибеков
10:27  Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков
10:20  Политический оппортунизм Бен Салмана и Путин
10:14  Украина добивает карьеру канцлера Германии Шольца, - Д.Бавырин
10:00  России нужно импортозамещение сознания, - Вадим Трухачев
09:55  В Киргизии в целях экономии госорганы обяжут использовать офисную бумагу с обеих сторон
09:53  Снова бастуют нефтяники казахского Жанаозена

09:39  Убиты были 20 нападавших: появились подробности январского штурма акимата Шымкента
08:47  Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак, - "СП"
08:32  В Казахстане задержана очередная группа госизменников и шпионов
08:10  Психология юрт-баши. Каждому жапарову - по дворцу! - 24.kg
08:05  Компания сына главы КырГКНБ Ташиева выиграла несколько вкусных тендеров в Джалал-Абаде
07:29  Чем завершился политический кризис в Пакистане, - Л.Пархомчик
00:34  Гонка сверхъестественных вооружений. Как Пентагон и ЦРУ занимались парапсихологией
00:28  Обновление денежных знаков Монголии
00:20  Саудовская Аравия подталкивает йеменцев к миру с помощью компромата, - Равиль Мустафин
00:14  Пакистан: приговор за независимость, - Сергей Кожемякин
00:13  Спецоперация России положила конец концу истории, - Владимир Можегов
00:08  Стоит статуя, в лучах заката... Памятник Раззакову (человеку) в кыргызском Раззакове (город) оказался ни на кого не похож
Понедельник, 18.04.2022
23:23  Продовольственный кризис угрожает пятой части населения Земли
22:07  Скончался экс-директор Службы внешней разведки России и посол РФ в Индии Вячеслав Трубников
20:42  В Москве убит (вместе с женой и дочкой) экс-вице-президент "Газпромбанка" Аваев
20:28  Умер торгпред России в Бишкеке Валерий Латыпов
20:25  США занесли над Китаем санкционную дубину, - Ю.Тавровский
20:17  РосАрмия начала Второе генеральное наступление в Украине
16:03  Казахстан заблудился между Россией и Западом, - И.Джорбенадзе
16:00  Сможет ли место доллара занять алтын? - Никита Масленников
15:53  Кто крышевал разворовывание Атыраусского НПЗ? - Казпрокуратура ведет поиск
15:49  4 новые полит-партии выпочковываются в Казахстане
15:47  Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели в другую колонию. Узник Азкабана
15:40  Таджикистан сократил экспорт своей продукции наполовину. Ювелирный кирдык, - Пайрав Чоршанбиев
15:37  В Таджикистане сеют некачественные семена. Других нет, - С.Караев
15:19  Нация и самобытность, - А.Елисеев
14:31  Кто из родственников президента Казахстана не сможет работать политическим госслужащим
14:05  Банкротство западной цивилизации или самоуничтожение? - Олег Ладогин
14:03  Крупная игра Эрдогана: от Украины до Швеции и Финляндии, - "Русстрат"
13:51  Как изменятся полномочия президента Казахстана
13:22  Зачем высушивают дренажные озера, или Экологическая катастрофа в Чуйской области
13:20  Козырь НАТО – на столе: Западу, возможно, придется выполнить все требования Турции!
13:17  В Бишкеке начали демонтировать дом первого старосты Ильи Терентьева (видео)
11:51  К вопросу о геноциде. О преднамеренном уничтожении народов и терминологии массовых убийств, - Г.Бовт
11:35  Полигон Вашингтона: Украина. Кто следующий? ЦА? - Е.Пустовойтова
11:12  США готовы подписать новое соглашение о сотрудничестве с Кыргызстаном, - уверяет мадам УзраЗея
10:30  Стамбул как новый Лондон для олигархов? Укрыться в Турции от санкций не получится, - В.Малышев
09:41  Турция начала новую военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана
09:15  Отношения Москвы и Пекина испытываются зенитно-ракетными комплексами, - В.Скосырев
08:48  Глава КырМинздрава пришел ночью в госпиталь микрохирургии глаза и запер людей
08:24  Арестованы: директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков и ТОО "AlanParking" – Мухтар Базарбаев
08:06  Два порта в Ливии из-за политического кризиса остановили отгрузку нефти
07:45  Тайное оружие Кремля, или почему Байден пожал руку пустоте
00:32  Японский премьер Кисида сколачивает антироссийский фронт в Азии, - А.Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак, - "СП"
08:47 19.04.2022

Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак
По мнению жовто-блакiтных экспертов, Турция тоже "демилитаризует" проамериканских курдов
Александр Ситников
19 апр. 22

По сообщению инсайдеров офiса презiдента (ОП) Зеленского, киевский режим серьезно обеспокоен падением интереса западной публики к конфликту на Украине. Медийщики ОП и центры психологических операций ВСУ плотно работают над новыми "информповодами", которые должны держать "Европу и Америку" в антироссийском тонусе. Страшно представить, какие жуткие фантазии рождаются в воспаленном мозгу захисникiв незалежності, которые считают, что для перемоги все средства хороши.

Дело в том, что крупнейшая в США аналитическая компания Morning Consult провела опрос на предмет экономического давления на Россию в ряде стран ЕС и Турции. Выяснилось, что тех, кто "за антироссийские санкции, даже если они приведут к росту цен", меньше везде, чем тех, кто думает прежде всего о себе. Среди турок истинных врагов России 15%, среди итальянцев - 26%, среди французов - 28%, среди немцев - 43%.

Как считает Morning Consult, "данные настроения с дальнейшим ростом инфляции будут оказывать все большее воздействие на политиков", в смысле смягчения антироссийских санкций. Это настолько очевидно, что Брюссель отказался рассматривать вопрос о введении эмбарго на российскую нефть до выборов во Франции. Евробюрократы опасаются, что победит Ле Пен, якобы пропутинская кандидатка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мариуполь-Одесса: Украина скоро потеряет не только Азовское, но и Черное море
Мариуполь-Одесса: Украина скоро потеряет не только Азовское, но и Черное море
Россия прижимает флот НАТО к стенке
А вот еще одна фобия киевского режима. Арестович, исполняющий обязанности жовто-блакiтного министра пропаганды, был в шоке, когда узнал, что 12 апреля в метро Бруклина, стрелок, ехавший в поезде, надел противогаз, бросил две дымовые шашки и открыл огонь из пистолета Glock 17.

Нет, дело не в жертвах расправы. В "неньке" на них наплевать, просто появился страх, что этот теракт станет топ-новостью на Западе, а украинский кризис уйдет ситуативно на второй план в мейнстримной звездно-полосатой прессе.

"Как мы знаем, для ОП - это одна из самых больших угроз. Поэтому там сейчас думают, как вернуть внимание западной прессы и как можно дольше держать интерес к украинскому кризису", - написали практически хором источники, вхожие в окружение Зеленского. Позднее, выяснилось, что медийщики "Зе" и Ко обделались напрасно: за океаном массовые расправы давно уже стали нормой. Короче, пронесло.

"Без подогрева интереса к украинскому кризису, мы утратим актуальность, а во многих странах победит внутренняя повестка и мировой экономический кризис, плюс продуктовый и ресурсный дефицит", - пришел к выводу киевский интернет-ресурс First. Не случайно, что Зеленский больше проводит времени с медийщиками, чем с генералами ВСУ. "Квартальцы" озабочены не столько мариупольским котлом, сколько - информационными бомбами. Похоже, со своими страшилками о "русских варварах" на Банковой, 11 (адрес ОП) перестарались.

Итак, спустя более 50 дней с начала спецоперации только главные рупоры демократов, такие как CNN и New York Times, продолжают нагнетать истерию вокруг "русской агрессии", впрочем, не так проукраински, как ранее. В частности, NYT сообщила, что ВСУ нанесли удар запрещенными кассетными боеприпасами по своей же деревне Гусаровка.

Native Ttarget

Энтеросгель® поглощает и выводит токсины

Энтеросгель разработан для борьбы с интоксикацией при вирусной инфекции.
Рекомендован для взрослых и детей.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Спрашивайте Энтеросгель®
в аптечных сетях или покупайте онлайн:

Энтеросгель при интоксикации

Правильный выбор для взрослых и детей

Где купить

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Удивительно это тем, что у янки всегда были автоматически виноваты "русские". А теперь "определенно тревожно слышать, что появились доказательства того, что Украина, возможно, использовала кассетные боеприпасы в этом текущем конфликте", - сказала Мэри Уорхем, директор по адвокации отдела вооружений Human Rights Watch.

Эта ремарка показывает, что и на информационном фронте киевский режим пропускает удары, несмотря на безоговорочную поддержку Западом. Но сейчас, по мнению очень многих экспертов, наблюдается рост западного пофигизма к российско-украинскому конфликту.

Согласно данным ресурса Google Trends, отслеживающего наиболее читаемые темы в мире, интерес к Украине в США значительно снизился и составляет 11% от пика. "Это очень плохие новости для ОП", - считает, например, блогер @legitimniy.

НОВОСТИ СМИ2
Как утверждают жовто-блакiтные телеграмм-каналы, "Зе" и Ко боятся больше всего не потерь на фронтах, а резонансных внешних событий, которые могут затмить "незалежную".

Впрочем, преждевременно говорить, что украинская повестка исчезает из телевизионных новостей США. Но уже чувствуется, что у многих американцев и европейцев сформировался чисто "спортивный интерес" к спецоперации, а чувство сострадания к захисникам незалежності ушло. Янки, бриттам и всяким немцам просто любопытно смотреть на реальные бои в онлайн-режиме, как, например, на футбольный турнир.

И вот, согласно тем сведениям, которые приходят сегодня из Киева, захисник незалежності № 1 сказал отдельно "спасибо" туркам, что они решили размыть информационный фон вокруг украинского кризиса, и начали вторжение на север Ирака. Глава МИД "незалежной" провел экстренные консультации на предмет купирования этого информповода. Запаниковали и в ОП из-за страха, что о Зеленском забудут: он просто не переживет этой драмы.

И все-таки новость о вторжении Турции на север Ирака, наверное, не перебьет картину из "незалежной". Тем не менее, данный инфоповод поднимает непростой вопрос для Киева и его кураторов из Вашингтона и Брюсселя, а в чем, собственно, разница? По большому счету, повод у Эрдогана для атаки на иракский Курдистан в чем-то схожий с причинами спецоперации на Украине. Во всяком случае, Анкара утверждает, что хочет демилитаризировать боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которые, по сообщению "говорящих янычаров", перешли красную черту. В "незалежной" в этой связи спрашивают: "Интересно, против Турции будут ли вводить санкции и устраивать акции протеста? Или это „хорошая операция"? Вот вам наглядный пример „мировых двойных стандартов"".

План Киева: хотя бы на пару часов внезапно ворваться на нашу землю километров на десять. Потом безнаказанно отойти восвояси
Вкратце, Турция регулярно демилитаризует курдов северного Ирака, где РПК имеет военные базы и тренировочные лагеря. Речь идет о районе Синджар и горной границе с Турцией, где уже Анкара проводила операции "Коготь тигра" и "Коготь орла". Нет смысла искать здесь правых и виноватых. Этот конфликт застарелый и вряд ли имеет мирное решение. Его можно сравнить разве что с израильско-палестинским, или сербско-хорватским.

Анкара утверждает, что правительство непризнанного Курдистана имеет непростые отношения с группировкой РПК, присутствие которой осложняет прибыльные торговые связи северного Ирака с Турцией. Если же вспомнить прежние нападения турецкой армии на эти районы, то они всегда приводили к обострениям между Анкарой и Багдадом. Иракцы традиционно обвиняли Турцию в несоблюдении территориальной целостности страны, но не в этот раз, пишет катарское информагентство Al Jazeera.

Возможно, иракская реакция будет позже, но очевидно, американцы изо всех сил пытаются спасти "украинский повестку", как приоритетную в западном медиапространстве. Очевидно одно: громадяне выбрали во власть нарциссиста, для которого мелькание в западном телевизоре намного важнее простых украинских парней, которые отдают свои жизни ради медийной перемоги "Зе" и Ко.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650347220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Кадровые перестановки
- В Москве прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии
- Заниматься своим делом
- В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
- Фракция "Ак жол" требует вернуть земли КазНУ в Алматы и провести проверку законности изъятия имущества всех других вузов
- Для некоторых казахстанцев российские вузы – как красная тряпка для быка
- О полномочиях Президента Республики Казахстан
- Глава Минэнерго Казахстана в Москве обсудил сроки завершения ремонта на КТК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  