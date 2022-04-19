Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак, - "СП"

08:47 19.04.2022

Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак

По мнению жовто-блакiтных экспертов, Турция тоже "демилитаризует" проамериканских курдов

Александр Ситников

19 апр. 22



По сообщению инсайдеров офiса презiдента (ОП) Зеленского, киевский режим серьезно обеспокоен падением интереса западной публики к конфликту на Украине. Медийщики ОП и центры психологических операций ВСУ плотно работают над новыми "информповодами", которые должны держать "Европу и Америку" в антироссийском тонусе. Страшно представить, какие жуткие фантазии рождаются в воспаленном мозгу захисникiв незалежності, которые считают, что для перемоги все средства хороши.



Дело в том, что крупнейшая в США аналитическая компания Morning Consult провела опрос на предмет экономического давления на Россию в ряде стран ЕС и Турции. Выяснилось, что тех, кто "за антироссийские санкции, даже если они приведут к росту цен", меньше везде, чем тех, кто думает прежде всего о себе. Среди турок истинных врагов России 15%, среди итальянцев - 26%, среди французов - 28%, среди немцев - 43%.



Как считает Morning Consult, "данные настроения с дальнейшим ростом инфляции будут оказывать все большее воздействие на политиков", в смысле смягчения антироссийских санкций. Это настолько очевидно, что Брюссель отказался рассматривать вопрос о введении эмбарго на российскую нефть до выборов во Франции. Евробюрократы опасаются, что победит Ле Пен, якобы пропутинская кандидатка.



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А вот еще одна фобия киевского режима. Арестович, исполняющий обязанности жовто-блакiтного министра пропаганды, был в шоке, когда узнал, что 12 апреля в метро Бруклина, стрелок, ехавший в поезде, надел противогаз, бросил две дымовые шашки и открыл огонь из пистолета Glock 17.



Нет, дело не в жертвах расправы. В "неньке" на них наплевать, просто появился страх, что этот теракт станет топ-новостью на Западе, а украинский кризис уйдет ситуативно на второй план в мейнстримной звездно-полосатой прессе.



"Как мы знаем, для ОП - это одна из самых больших угроз. Поэтому там сейчас думают, как вернуть внимание западной прессы и как можно дольше держать интерес к украинскому кризису", - написали практически хором источники, вхожие в окружение Зеленского. Позднее, выяснилось, что медийщики "Зе" и Ко обделались напрасно: за океаном массовые расправы давно уже стали нормой. Короче, пронесло.



"Без подогрева интереса к украинскому кризису, мы утратим актуальность, а во многих странах победит внутренняя повестка и мировой экономический кризис, плюс продуктовый и ресурсный дефицит", - пришел к выводу киевский интернет-ресурс First. Не случайно, что Зеленский больше проводит времени с медийщиками, чем с генералами ВСУ. "Квартальцы" озабочены не столько мариупольским котлом, сколько - информационными бомбами. Похоже, со своими страшилками о "русских варварах" на Банковой, 11 (адрес ОП) перестарались.



Итак, спустя более 50 дней с начала спецоперации только главные рупоры демократов, такие как CNN и New York Times, продолжают нагнетать истерию вокруг "русской агрессии", впрочем, не так проукраински, как ранее. В частности, NYT сообщила, что ВСУ нанесли удар запрещенными кассетными боеприпасами по своей же деревне Гусаровка.



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Удивительно это тем, что у янки всегда были автоматически виноваты "русские". А теперь "определенно тревожно слышать, что появились доказательства того, что Украина, возможно, использовала кассетные боеприпасы в этом текущем конфликте", - сказала Мэри Уорхем, директор по адвокации отдела вооружений Human Rights Watch.



Эта ремарка показывает, что и на информационном фронте киевский режим пропускает удары, несмотря на безоговорочную поддержку Западом. Но сейчас, по мнению очень многих экспертов, наблюдается рост западного пофигизма к российско-украинскому конфликту.



Согласно данным ресурса Google Trends, отслеживающего наиболее читаемые темы в мире, интерес к Украине в США значительно снизился и составляет 11% от пика. "Это очень плохие новости для ОП", - считает, например, блогер @legitimniy.



НОВОСТИ СМИ2

Как утверждают жовто-блакiтные телеграмм-каналы, "Зе" и Ко боятся больше всего не потерь на фронтах, а резонансных внешних событий, которые могут затмить "незалежную".



Впрочем, преждевременно говорить, что украинская повестка исчезает из телевизионных новостей США. Но уже чувствуется, что у многих американцев и европейцев сформировался чисто "спортивный интерес" к спецоперации, а чувство сострадания к захисникам незалежності ушло. Янки, бриттам и всяким немцам просто любопытно смотреть на реальные бои в онлайн-режиме, как, например, на футбольный турнир.



И вот, согласно тем сведениям, которые приходят сегодня из Киева, захисник незалежності № 1 сказал отдельно "спасибо" туркам, что они решили размыть информационный фон вокруг украинского кризиса, и начали вторжение на север Ирака. Глава МИД "незалежной" провел экстренные консультации на предмет купирования этого информповода. Запаниковали и в ОП из-за страха, что о Зеленском забудут: он просто не переживет этой драмы.



И все-таки новость о вторжении Турции на север Ирака, наверное, не перебьет картину из "незалежной". Тем не менее, данный инфоповод поднимает непростой вопрос для Киева и его кураторов из Вашингтона и Брюсселя, а в чем, собственно, разница? По большому счету, повод у Эрдогана для атаки на иракский Курдистан в чем-то схожий с причинами спецоперации на Украине. Во всяком случае, Анкара утверждает, что хочет демилитаризировать боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которые, по сообщению "говорящих янычаров", перешли красную черту. В "незалежной" в этой связи спрашивают: "Интересно, против Турции будут ли вводить санкции и устраивать акции протеста? Или это „хорошая операция"? Вот вам наглядный пример „мировых двойных стандартов"".



План Киева: хотя бы на пару часов внезапно ворваться на нашу землю километров на десять. Потом безнаказанно отойти восвояси

Вкратце, Турция регулярно демилитаризует курдов северного Ирака, где РПК имеет военные базы и тренировочные лагеря. Речь идет о районе Синджар и горной границе с Турцией, где уже Анкара проводила операции "Коготь тигра" и "Коготь орла". Нет смысла искать здесь правых и виноватых. Этот конфликт застарелый и вряд ли имеет мирное решение. Его можно сравнить разве что с израильско-палестинским, или сербско-хорватским.



Анкара утверждает, что правительство непризнанного Курдистана имеет непростые отношения с группировкой РПК, присутствие которой осложняет прибыльные торговые связи северного Ирака с Турцией. Если же вспомнить прежние нападения турецкой армии на эти районы, то они всегда приводили к обострениям между Анкарой и Багдадом. Иракцы традиционно обвиняли Турцию в несоблюдении территориальной целостности страны, но не в этот раз, пишет катарское информагентство Al Jazeera.



Возможно, иракская реакция будет позже, но очевидно, американцы изо всех сил пытаются спасти "украинский повестку", как приоритетную в западном медиапространстве. Очевидно одно: громадяне выбрали во власть нарциссиста, для которого мелькание в западном телевизоре намного важнее простых украинских парней, которые отдают свои жизни ради медийной перемоги "Зе" и Ко.