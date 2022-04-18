Убиты были 20 нападавших: появились подробности январского штурма акимата Шымкента

09:39 19.04.2022

В Генеральной прокуратуре озвучили подробности январского нападения на акимат Шымкента, в результате которого были убиты 20 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В ночь с 5 на 6 января началось вооруженное нападение на здание акимата Шымкента. Обеспечением охраны общественного порядка занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в три тысячи человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и свето-шумовые гранаты. Но указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость", - сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК.



По его словам, только после отражения трех вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудники полиции приняли решение о применении огнестрельного оружия. В результате было убито 20 нападавших.



Елдос Килымжанов добавил, что 6 января совершено аналогичное вооруженное нападение на здания акимата Тараза и Департамента госдоходов Жамбылской области.



"Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала здания, в результате был убит сотрудник полиции. Органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого были убиты 11 преступников.



Согласно результатам медицинских исследований 9 нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и двое под воздействием наркотических средств", - сообщил Килымжанов.



Мейирим Смайыл

корреспондент-редактор