Снова бастуют нефтяники казахского Жанаозена

09:53 19.04.2022

В Жанаозене около сотни работников "Узеньпромгеофизика" объявили забастовку

18 Апрель, 2022



В городе Жанаозене 15 апреля около сотни рабочих нефтесервисной компании "Узеньпромгеофизика" объявили забастовку. Рабочие требуют повышения зарплат на сто процентов и улучшения условий труда.



- Я инженер восьмого разряда. Я получаю 250 тысяч тенге (более 550 долларов). Есть те, кто получают 120 тысяч тенге. На такие деньги сейчас трудно прожить. В прошлом году мы так же протестовали, после чего нам подняли зарплаты на 30 процентов. Но эти зарплаты нам платили два месяца, на третьем месяце прекратили. Мы предупредили руководство, у нас начала работать комиссия, призывали прийти к соглашению. Работодатель готов только на 20 процентов повысить зарплаты. Мы на это не согласны. Теперь требуем 100-процетного повышения, - сказал один из участников забастовки Ерик Садыров.



Рабочие также сообщили, что они предупреждали местный акимат. Они записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.



"Мы требуем повышения зарплат на 100 процентов, выдачи соцпакета, повышения 13 зарплаты в два раза и ежегодной индексации не менее 10 процентов", - говорят рабочие.



Руководство "​Узеньпромгеофизика" было недоступно для комментариев. По официальным данным, компания была зарегистрирована в 1994 году, в ней трудятся около 200 работников. Компания занимается геологической разведкой и изысканиями, вторичным вскрытием пластов в регионе.