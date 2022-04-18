В Киргизии в целях экономии госорганы обяжут использовать офисную бумагу с обеих сторон

09:55 19.04.2022

18 Апрель, 2022



Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил разработать и внести в администрацию президента решение, согласно которому государственные органы должны вдвое сократить объемы использования офисной бумаги.



Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что государственным органам поручено "внедрять практику использования офисной бумаги для печати на обеих сторонах". По данным кабмина, эта мера позволит снизить потребление бумаги на 50% и сэкономить около 112 млн сомов (1.4 млн долларов) в год.



Также Министерству финансов поручено сократить финансирование статьи расходов государственных органов на закупку офисной бумаги.



В январе этого года Акылбек Жапаров сообщал, что с 1 апреля все государственные органы полностью перейдут на электронный документооборот. До этого ускорить внедрение электронного документооборота поручил президент Садыр Жапаров, на заседании кабмина 25 декабря он дал правительству 15 дней на подготовку к переходу на систему электронного документооборота.



В 2019 году попытка запустить процедуру электронного документооборота в госорганах КР в рамках проекта "Электронное правительство" провалилась. Причиной стало то, что при реализации обмена электронными данными между ведомствами не было принято во внимание обеспечение безопасности процесса.