Политический оппортунизм Бен Салмана и Путин

10:20 19.04.2022

Саудовская Аравия только начинает медленный дрейф в сторону от США, проявляя гибкость в переговорах с такими партнерами, как Россия и Китай



МОСКВА, 18 апреля 2022, Институт РУССТРАТ.

16 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили сотрудничество в разных сферах, в том числе в торгово-экономической. Было заявлено, что Москва и Эр-Рияд настроены развивать взаимовыгодные связи. Президент и наследный принц положительно оценили совместную работу в формате ОПЕК+, направленную на обеспечение стабильности мирового рынка нефти. Речь шла и о некоторых международных темах, в том числе ситуации вокруг Украины и урегулировании в Йемене.



На фоне украинского кризиса телефонный звонок в Москву из Эр-Рияда воспринимается гораздо острее, чем в обычное время. США с союзниками единым фронтом выступают против российской операции на Украине, вводят режим санкций, пытаются изолировать нашу страну. Что же касается Саудовской Аравии, то она отказалась от поддержки такой американской политики. Вместо этого министр иностранных дел Саудовской Аравии провел разговор с российским коллегой и подтвердил готовность "укреплять и расширять двусторонние отношения".



Как пишет американское издание Foreign Policy, "Вашингтон уговаривал Бен Салмана увеличить добычу нефти, однако тот отказался от разговора с президентом Джо Байденом". Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон "работает, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей". Но Эр-Рияд, который занимает ключевое положение в ОПЕК и в соглашении ОПЕК+, призвал не смешивать международную политику и ситуацию вокруг Украины с договоренностями по нефти. В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в выступлении в рамках энергетического диалога ЕС – ОПЕК, уточнил, что "из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день" и "невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба".



В этой связи американцы попытались разыграть "йеменскую карту", но дело закончилось тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен от имени Вашингтона принес извинения в связи "с недостаточной реакцией на события войны с хуситами", которые нанесли ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Более того, администрация президента США Джо Байдена направила в королевство дополнительные противоракетные комплексы Patriot. Подразумевалось, что в ответ Вашингтон получит поддержку Эр-Рияда по украинскому вопросу. Не получилось.



Некоторые усматривают в этом "личную несовместимость" Бен Салмана и Байдена из-за резкой критики американцами "нарушений прав человека в Саудовской Аравии", одним из примеров чего стало убийство журналиста Джамаля Хашогги, в чем обвиняют Эр-Рияд. Именно Байден инициировал отказ от контактов с наследным принцем. Но проблема глубже и сложнее.



На Востоке страны и народы всегда тонко чувствуют ослабление силы и влияние метрополии. Основания для недоверия к американцам стали формироваться у Саудовской Аравии еще с начала "арабской весны" в 2011 году, когда под потенциальный удар были поставлены монархии Персидского залива. В 2015 году новая инициатива американцев - выведение из-под санкций Ирана - вызвала яростное сопротивление его главного противника, Саудовской Аравии. Сейчас Байден вновь вернулся к "иранскому сценарию", обещая понизить уровень отношений с саудовцами.



Общее настроение многих производителей энергоресурсов на Ближнем Востоке выразил бывший премьер-министр Катара принц Хамад бен Джасим Аль Тани: "Мы знаем из нашего опыта, что Запад забывает наши страны и не имеет с нами дела ни на основе взаимных интересов, ни на основе общих интересов, и не вспоминает о нас, кроме как в случае крайней необходимости, как будто наши страны - это сокровищница, которую они открывают в трудные времена".



Если не даваться в детали локальных кризисов, возникающих между США и Саудовской Аравией, то наблюдается поток перемен, происходящих на Ближнем Востоке. Их лейтмотив резонирует со стремлением американцев сохранить там статус-кво, не считаясь с репутационными издержками, как это произошло при эвакуации войск США из Афганистана.



Эр-Рияд стал понимать, что полагаться на помощь одних американцев уже невозможно. Началось переосмысление геополитических ориентиров, за ними последует и экономика. Если раньше добиться у арабских стран лишней нефти не стоило Западу больших усилий, то сейчас такое не получается.



Вот почему можно предполагать, что телефонный разговор между Путиным и Бен Салманом, несмотря на скупые официальные сообщения, был содержательным. Лидеры двух стран уделили внимание актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области, ситуации на Украине, урегулированию в Йемене и работе в рамках ОПЕК+, а также обозначили обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между двумя странами.



Конечно, ситуация напоминает дипломатическое жонглирование. Саудовская Аравия только начинает медленный дрейф в сторону от США, проявляя гибкость в переговорах с такими партнерами, как Россия и Китай. Хотя в отличие от Вашингтона эти страны никогда не защищали Саудовскую Аравию, у них нет значимого военного присутствия в Персидском заливе. Отчего если Саудовская Аравия и решит постепенно отказаться от американского военного и политического покровительства, то процесс переориентации будет сложным и длительным.



Кроме того, у России и Китая тесные и взаимовыгодные отношения с Ираном, они вряд ли пожертвуют ими ради "чувств" саудовцев. Или смогут добиться сближения и примирения Тегерана и Эр-Рияда? Посмотрим. Пока же Бен Салман делает ставку на поддержку Путина, не вносит коррективы в свою нефтяную политику. Москва такую политику Эр-Рияда приветствует. Хотя понимает, что связи с Россией нужны Саудовской Аравии в первую очередь для того, чтобы хоть как-то уравновешивать те многочисленные рычаги давления на королевство, которыми располагают США.



И еще. Работает фактор личных отношений Путина с Бен Салманом. Самым ярким символом взаимопонимания двух лидеров стало их дружеское приветствие в стиле "дай пять" на саммите G20 в Аргентине в декабре 2018 года. С того времени контакты стали более интенсивными и доверительными. В наше время в большой политике это много стоит.