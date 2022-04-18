Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков

10:27 19.04.2022

Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков, передает корреспондент агентства.



"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить Кыргызскую Республику о намерении Республики Казахстан не становиться участником договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики", - говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев.



Данный договор был совершен в Алматы 8 апреля 1997 года.