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Почему Казахстан превращается в "Украину-2"? - Ермек Тайчибеков
11:33 19.04.2022

Высшее руководство Казахстана ведет себя так, что его нужно проверить на предмет наличия украинского гражданства и связей с СБУ.
Обращение казахстанского политзаключенного Ермека Тайчибекова к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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Здравствуйте, достопочтенный Касым-Жомарт Кемелевич! Даже при русофобе Нурсултане Абишевиче Назарбаеве не было такого, что происходит сейчас, в эпоху Вашего правления.

Ваш первый заместитель руководителя администрации Тимур Муратович Сулейменов перед депутатами Европарламента заявляет, что Казахстан в скором времени будет вводить санкции против Российской Федерации. Маулен Сагатханович Ашимбаев, второй человек в Республике Казахстан, председатель Сената парламента, публично призывает провести международное расследование по событиям в городе Буча. В этом же ряду позиция министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.

Полагаю, что необходимо проверить высшее политическое руководство Казахстана на предмет наличия украинского гражданства и связей с СБУ.

Ежедневно по всему Казахстану проходят многотысячные антироссийские митинги с выкрикиванием грубейших оскорблений в адрес легитимного президента России Владимира Владимировича Путина. И это все с подачи Вашей государственной власти.

При этом в настоящее время в Австрии, Германии, Болгарии, Сербии, Словакии, Греции, Израиле, Венгрии регулярно собираются десятки тысяч людей с транспарантами в поддержку Путина с флагами РФ, СССР, Российской империи, ДНР, ЛНР. Их никто не разгоняет.

Почему именно в Казахстане и только в нем категорически запрещены пророссийские настроения? Даже букву "Z" органы полиции запрещают наносить на автомашины и на одежду. Это уже совсем перебор. Вы против волеизъявления граждан Казахстана, желающих быть солидарными с В. В. Путиным?

Глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Вы губернатор Украины или президент анти-России? Не огорчайтесь, но на главу государства Казахстан, союзника Российской Федерации по ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Вы совсем не похожи. Даже нормально проголосовать в ООН по резолюциям на Генеральной Ассамблее касательно России, как это делает Сирия, Иран, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, не можете. Вы точно настоящий президент или снова стали декоративным?

Казахстанские СМИ вообще невозможно читать/смотреть, сплошной поток антироссийской, антипутинской пропаганды. Как будто я живу не в Казахстане, а в США или Польше.

Это не демократия и не плюрализм мнений, а циничная подлость и геополитическое коварное предательство, господин Токаев Касым-Жомарт Кемелевич. Все Ваши действия и декларации и заявления Ваших непосредственных подчиненных, та атмосфера, которой пропитано возглавляемое Вами государство, отражают то, что Вы целенаправленно выступаете против России, против Кремля, против Владимира Владимировича Путина.

Я, как и основное большинство населения Республики Казахстан, за Россию!

Не скрою, что если Вы будете продолжать в том же духе, через пару-тройку месяцев следующее мое публичное обращение к Вам будет с указанием Вашей должности: "Президенту Украины-2", "Полпреду НАТО в Средней Азии".

18 апреля 2022
Ермек Тайчибеков

Источник - regnum.ru
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