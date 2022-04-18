Гафур Рахимов вернулся в руководство узбекского бокса

12:12 19.04.2022

18.04.22

Бизнесмен Гафур Рахимов избран первым вице-президентом Федерации профессионального бокса Узбекистана (ФПБУ). Об этом сообщает Gazeta.uz.



Президентом Федерации избран Умид Якубов, много лет занимавший должность генерального секретаря Международной ассоциации кураша. Он заменил на этом посту исполняющего обязанности президента ФПБУ Дониера Эргашева.



Должность еще одного вице-президента Федерации на общественных началах занял генеральный секретарь Азиатской федерации кураша Зиевуддин Хаджиниезов.



Гафур Рахимов тесно связан с историей узбекского и мирового спорта, в частности бокса. С 1993 по 1998 годы он занимал пост вице-президента Федерации бокса Узбекистана. С 1998 года - член Исполкома Международной федерации любительского бокса (АИБА). В 2001 году был избран вице-президентом Олимпийского комитета Узбекистана, в следующем году стал вице-президентом АИБА, который возглавил в 2007 году.



С 2012 года бизнесмен входит в санкционный список США, находился в розыске в Узбекистане. В 2018 году имя Рахимова было удалено из розыскных списков, а его самого снова избрали президентом АИБА. Однако в 2019 году он был вынужден отстраниться от управления АИБА, так как его избрание вызвало протесты со стороны Международного олимпийского комитета.