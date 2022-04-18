В Кашкадарьинской области Узбекистана образован новый Кукдалинский район (хоким - Хуррам Джураев)

12:17 19.04.2022

В Кашкадарьинской области образован Кукдалинский район. Хокимом района стал Хуррам Джураев, до этого бывший хокимом Чиракчинского района.



Постановлением президента Узбекистана в Кашкадарьинской области образован Кукдалинский район (Кўкдала тумани), сообщило УзА.



По данным хокимията области, на внеочередной сессии Чиракчинского районного кенгаша народных депутатов во вторник хоким района Хуррам Абдуразикович Джураев был утвержден хокимом Кукдалинского района.



Нодир Эркаев.



Чиракчи возглавил Нодир Худойбердиевич Эркаев, до этого работавший первым заместителем хокима области по финансово-экономическим вопросам и вопросам сокращения бедности.