Бензин - дорог. Таджики пересаживаются на велосипеды

12:32 19.04.2022

В Таджикистане дорогой бензин вынуждает людей пересаживаться на велосипеды



"Бензин дорогой, надо пересаживаться на велосипед"



В то время как цена на ГСМ и транспортные расходы растут, велосипедисты в Таджикистане предлагают создать условия для использования велосипедов в качестве средства передвижения.



Отсутствие специальной дорожки и парковок затрудняет передвижение велосипедистов по городу.



Бахтиер Мирзоев уже два года ездит на велосипеде на работу. Он учитель английского языка. По его словам, езда на велосипеде не требует затрат, и можно вовремя добраться до нужного места. В день он проезжает от 20 до 40 километров. "Я больше не могу ездить в общественном транспорте. Если прям нет нужды, не езжу. В основном я передвигаюсь на велосипеде, и состояние здоровья отличное. Мое предложение - привлекать к велоспорту молодежь, женщин и девушек", - сказал собеседник.



Бахтиер Мирзоев предлагает властям создать условия для велосипедистов в городе и построить велопарковки возле вузов и школ. Он дважды терял свой велосипед из-за отсутствия парковки.



"К счастью, в нашем городе растет число любителей велоспорта. Я встречаю их на дорогах. К сожалению, некоторые вопросы до сих пор не решены. Один из них – небольшие велопарковки, которых в Душанбе по пальцам одной руки можно сосчитать. Например, ни в одном университете нет велопарковки. Я ездил в университет на велосипеде полтора года. На прошлой неделе мне сказали, что нельзя приезжать в вуз на машине или велосипеде. Я думаю, что это лучший способ для студентов, которым нужно преодолевать до вуза два-три километра. Они могут ездить в университет на велосипедах", - добавил он.



Собеседник сказал, что в условиях, когда стоимость проезда в общественном транспорте растет, велосипеды могут быть лучшим и самым дешевым подспорьем для людей. "Еще одна причина - отсутствие транспорта. К сожалению, на наших остановках нет табло с расписанием движения, поэтому лучше всего передвигаться на велосипеде. Например, я автоматически знаю, каким путем я могу добраться до нужного места, сколько это займет минут и планирую свое время. Это одна из причин, по которой я увлекся велоспортом".



И ранее звучали предложения добираться на работу на велосипедах и создавать условия для езды на велосипеде. В последние годы власти пытаются привлечь внимание жителей к этому виду спорта, организуя массовые веломарафоны и объявляя дни велоспорта. Недавно в Таджикистане прошел чемпионат Азии по велоспорту. В Душанбе приехало более 400 спортсменов из 27 стран мира, хотя в столице нет специальных велодорожек.



Несмотря на отсутствие велоинфраструктуры, использование велосипедов в качестве транспортных средств распространено в некоторых отдаленных районах. Например, в районе Дусти из-за большого расстояния и отсутствия транспорта женщины-учителя также добираются до работы на велосипедах.