Успешно размотавший бюджеты Алматы и "Нур-Аманата" г-н Байбек отправился в хадж. Грехи замаливает?

12:33 19.04.2022

Стало известно местонахождение Бауыржана Байбека



Instagram-паблик dostyk.travel опубликовал пост, где говорится, что бывший заместитель председателя партии Nur Otan (сейчас Amanat) совершил Умру (малое паломничество) вместе с матерью, передает Liter.kz.



В священный месяц Рамадан Бауыржан Байбек совершил малое паломничество (Умра) с матерью в Мекке, – говорится в описании к публикации.



Мекка – это священный город мусульман, расположенный в Саудовской Аравии. Мусульмане собираются в Мекке ежегодно для совершения паломничества – хаджа.