В Швеции продолжается восстание мусульман

15:57 19.04.2022

В Швеции продолжаются массовые беспорядки

Причиной волнений стало желание лидера ультраправой партии публично сжечь Коран



Юрий МАЙБОРОДА



Минувшей ночью в крупных городах юга Швеции вновь жгли автомобили.



Десятки человек задержаны полицией в Швеции за участие в массовых беспорядках в ряде городов страны. Серьезные столкновения митингующих с полицией произошли в ряде городов, наиболее жесткие – в Норчеппинге, где правоохранители были вынуждены открыть предупредительный огонь, ранив несколько человек.



Причиной массового недовольство со стороны мусульманского населения Швеции стали несколько митингов, проведенных сторонниками партии Stram Kur ("Жесткая линия"). В частности, заявления ее лидера Расмуса Палудана о том, что он уже сжигал Коран и хочет сделать это снова.







По словам главы Национальной полиции Швеции Андерса Торнберга, это худшие из беспорядков на его памяти.



Известно, что в стычках с манифестантами пострадали более 25 полицейских, примерно столько же гражданских лиц, повреждено не менее 20 автомобилей. По сообщениям шведских СМИ, сам Палудан во время беспорядков в Мальме пострадал от метко брошенного камня.



Протестующие нападают на сторонников "Жесткой линии" и полицейских, устанавливают барьеры, чтобы помешать движению транспорта, поджигают автомобили.