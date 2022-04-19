Традиционалисты готовы создать альтернативную Европу, - Роман Лункин

17:25 19.04.2022 Виктор Орбан стал главным идейным союзником России в ЕС



Об авторе: Роман Николаевич Лункин – доктор политических наук, заместитель директора Института Европы РАН.



Виктор Орбан одержал убедительную победу на парламентских выборах в начале апреля.

Для стран, занимающих две трети территории планеты, Россия служит своеобразным символом противостояния западной американизированной либеральной демократии, прибежищем традиционализма и защитником библейских (главным образом христианских) ценностей. Это не только Китай, Индия, Латинская Америка, но и европейские страны, такие как Сербия. Среди стран Евросоюза и членов НАТО в идеологической сфере союзником России можно назвать Венгрию и ее главу, лидера партии ФИДЕС, премьер-министра Виктора Орбана. Его пример показывает, что даже в условиях противоборства с Западом России не стоит недооценивать свою роль как важной части христианской европейской традиции.



В венгерском случае, к удаче россиян, совпал целый ряд историко-политических обстоятельств. Во-первых, неумение лидеров Европейского союза договариваться и достигать компромиссов с такого рода политиками-традиционалистами, или "суверенистами", как их стали называть за провозглашение приоритета национального суверенитета над брюссельским или вашингтонским. Миграционный кризис и пандемия показали, что Брюссель способен лишь шантажировать несогласных. Суд ЕС признал Чехию, Польшу и Венгрию виновными в том, что они отказались принимать иммигрантов, желая сохранить свою национальную идентичность. Затем Евросоюз решил лишать пандемийных выплат Польшу и Венгрию за законы о запрете абортов и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Депутаты Европарламента от этих стран заявили, что их хотят загнать в новый Советский Союз.



Во-вторых, Виктор Орбан в меру религиозен, то есть заявляет, что он верующий, кальвинист (что означает, что он член Реформатской церкви, второй по численности в Венгрии после католиков), что "христианство делает Европу свободной, справедливой и единой" (так сказано на его официальном сайте). Однако в публичных высказываниях премьер-министр ограничивается общими призывами к защите консервативных ценностей. Это сближает Орбана с российской политической элитой, которая, как и значительная часть общества, не демонстрирует фанатичной практической религиозности. Для сравнения: лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини посвящал в своих речах Европу святым-покровителям, потрясал четками и вверял Италию в руки Деве Марии, противопоставлял Иоанна Павла II и папу-эмерита Бенедикта XVI "либералу" папе Франциску. С этой точки зрения, Сальвини – слишком католический по духу. Польские католики-традиционалисты подходят по своей приверженности консервативным ценностям, но исторически они всегда будут настроены критически по отношению к России. Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, с одной стороны, наиболее ярко и открыто высказывается против "отмены России" в Европе и мире после февраля 2022 года. С другой стороны, на роль традиционалиста, который немыслим без опоры на "исконные" религиозные ценности, она претендовать не может, поскольку привержена строгим принципам светскости. Таким образом, Орбан, самый влиятельный действующий политик-традиционалист в ЕС и НАТО, наиболее близок российской идеологии.



Мировоззрение Орбана четко выражено в принятой в 2011 году Конституции Венгрии, которую сам премьер-министр разрабатывал и назвал началом возрождения идентичности и суверенитета страны. В этом документе исполнены мечты тех религиозных лидеров, которые надеялись на упоминание христианства в преамбуле Конституции ЕС, а затем Лиссабонского договора, но этого не произошло. Основной закон Венгрии начинается с призвания Божьего благословения на венгров, отмечает гордость за то, что страна является частью христианской Европы, признает роль христианства в сохранении нации, право на жизнь с момента зачатия, институт семьи как союза мужчины и женщины.



России также близки и положения Конституции о защите своих соотечественников за пределами Венгрии. Заявления Орбана о нарушениях прав венгров в Закарпатье в Украине вызывали большое раздражение у Владимира Зеленского. Все это еще 10 лет назад вызвало гнев со стороны руководства Европейского союза, так как ясно артикулировало суверенитет страны, фактический запрет абортов и однополых браков. В 2021 году в Венгрии был принят закон, ограничивающий уроки сексуального воспитания в школах и пропаганду смены пола для несовершеннолетних. Тогда со стороны Брюсселя началась кампания, которую можно назвать "отменой Венгрии", так как Орбана стали называть "фашистом", "диктатором", депутатов от ФИДЕС исключили из фракции Европейской народной партии в Европарламенте.



Одним из проявлений политики Орбана по защите идентичности наряду с принятием новой Конституции стало ужесточение религиозного законодательства в Венгрии. В 2011 году по инициативе партии ФИДЕС был принят новый закон о религии. Он был поддержан католиками и реформатами, которые считали предшествующий вариант закона 1990 года слишком либеральным. Генеральный секретарь Реформатской церкви Золтан Тарр прямо заявил, что новый закон должен затруднить процесс создания новых церквей (других направлений). Согласно закону, только 14 из 358 церквей автоматически предоставлялась регистрация, другие должны были пройти этот процесс снова (необходимо иметь как минимум 1 тыс. членов и 20 лет существования в Венгрии). Официально признанными оказались Католическая, Реформатская, Лютеранская и Православная церкви и еврейская община, потеряли статус – Методистская церковь и исламская община. В особенности от этого закона пострадали протестантские церкви евангельского направления – баптисты и пятидесятники. В 2014 году Европейский суд по правам человека признал венгерский закон о религии противоречащим Европейской конвенции по правам человека по иску Венгерского евангельского содружества, меннонитов, евреев-реформистов и буддистов Венгрии (в апреле 2017 года Европейский суд решил, что правительство Венгрии должно выплатить 3 млн евро в качестве компенсации Евангельскому содружеству за потерю преференций от государства).



Поддержку Виктору Орбану оказывают связанные с Католической и Реформатской церквами движения: Ассоциация христианской интеллигенции, Ассоциация венгерского гражданского сотрудничества (лидер – Золтан Балог, пастор Реформатской церкви и министр человеческих ресурсов в правительстве Орбана) и Профессорское сообщество Баттьяни. Есть и католические иерархи, которые прямо встают на позиции премьер-министра. Епископ из Южной Венгрии Ласло Кисс-Риго, к примеру, заявлял, что беженцы из исламских стран представляют угрозу для христианских, универсальных ценностей, а папа Франциск не знает реальной ситуации.



Одной из ключевых общих тем в ходе переговоров президента Владимира Путина и Виктора Орбана (а на февраль 2022 года таких встреч было 13), помимо того, что Евросоюз попирает иудео-христианские ценности, стала проблема защиты прав христиан во всем мире. В 2019 году в ходе визита Путина в Венгрию прошла беседа с иерархами христианских церквей Ближнего Востока. Но еще ранее, в 2016 году, венгерский лидер после встречи с папой Франциском создал ведомство по делам преследуемых христиан.



В 2021 году Орбан предпринял попытку создать "традиционалистский фронт". В Будапеште состоялась встреча Орбана, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого (партия "Право и справедливость") и Маттео Сальвини. "В дополнение к евро-атлантической ориентации, – отметил тогда Орбан, – мы хотим иметь дело со свободой, достоинством, христианством, семьей и национальным суверенитетом. Мы говорим "нет" цензуре, мы говорим "нет" европейской империи со столицей в Брюсселе, и мы говорим "нет" антисемитизму". Однако идея заново построить христианскую демократию в Европе разбилась об украинско-натовский фронт и испытание "антирусским расизмом" в Брюсселе и на Западе в целом. Каждый традиционалист пребывает в своей "альтернативной Европе", пока Россия с переменным успехом расшатывает основы "брюссельской империи".



19 апр. 22 Источник - независимая газета

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