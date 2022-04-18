Чиновники КазМинэкологии пытались разворовать 180 млрд тенге – Антикор

17:32 19.04.2022

180 млрд тенге намеревались похитить должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" – Антикор



Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО "Оператор РОП" в размере 180 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.

Должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.

Пресс-служба Антикоррупционной службы

При этом, как уточнили в ведомстве, "электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль".



Противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы. Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО "Оператор РОП" содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



Динара Халдарова