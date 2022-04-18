Узбекистан строил целое кыргызское село, но не успел

17:56 19.04.2022

В Баткенском районе Баткенской области расположено село Айгул-Таш. Оно входит в состав Суу-Башинского айыл окмоту.



Населенный пункт расположен рядом с горой, на которой произрастает цветок Айгуль. В населенном пункте побывал корреспондент Turmush.



Если остановиться неподалеку от населенного пункта, то может возникнуть ощущение, что здесь никто не живет, что село заброшено. На самом деле на сегодняшний день в селе имеется примерно 50 домохозяйств.



Из-за отсутствия поливной, питьевой воды и рабочих мест, большая часть жителей бросила свои дома и уехала в поисках лучшей жизни. Порядка 70-80% находятся во внутренней миграции.







По словам 62-летней Ширин Орозалиевой, в 1991 году она переехала сюда из села Кара-Токой. В местности, где она проживала на тот момент, Узбекистан задумал строительство дамбы. Вместе с ней в новое поселение переехало около 40 семей. "Переселяться начали в 1990-ые годы. Здесь не было ни воды, ни инфраструктуры. Многие стали уезжать отсюда. В этом году молодежи раздали по 12 соток земли. Но проблемы с водой все еще не разрешились. Когда Узбекистан задумал строительство дамбы в районе села Кара-Токой, где мы проживали, то нам пришлось переезжать. Правительство Узбекистана построило дома гражданам бесплатно", - рассказывает она.



Но дамба в селе Кара-Токой так и не была достроена. СССР развалился, строительство домов приостановилось, а строители разъехались. "Все осталось без изменений с развалом Союза. Дома начали строить еще в советские годы. Когда мы переезжали, они все еще строили. В 1991 году строители, приехавшие из Сырдарьи, уехали обратно. Часть домов так и осталась недостроенной, но и дамбу в селе Кара-Токой не достроили. Часть населения вернулась обратно, мы остались, не стали уезжать. На тот момент здесь насчитывалось 40 домов", - сообщила Орозалиева.



На сегодняшний день в селе остались только женщины и старики. Молодежь хоть и возвращается в село, рабочих мест здесь нет. Земли, на которых сельчане ранее выпасали скот, были поделены на доли. Содержать скот стало проблематично.



Орозалиева говорит, что работы для молодежи в селе нет. Так как нет поливной воды, нет смысла вспахивать землю и возделывать сельскохозяйственные культуры. "Молодежь разъехалась. А старики как мы остались. Сельчане держат скот, но свободных земель для выпаса нет. Не знаем, что будет дальше. Пожилые люди получают пенсию, чтобы на что-то жить. А для молодежи условий для проживания нет, все мужчины находятся на заработках в России. Есть и те, кто забрал туда жен и детей", - сообщила жительница.



Чистую питьевую воду сельчане качают при помощи насосов. При этом, вода подается по часам. В течение этого времени сельчанам необходимо пополнить запасы воды.



Орозалиева вспоминает, что в первое время после их переезда воду привозили на специальных машинах (водовозы). "Сейчас в каждом дворе есть возможность набирать воду, качаем при помощи насосов. В каждом доме есть емкости для воды, железные бочки", - сообщила она.



У Ширин Орозалиевой четверо детей. Все они получили земельные участки в Баткенском районе. Построили дома, но сами находятся на заработках в России.



Орозалиева проживает в селе Айгуль-Таш вместе со снохой и внуками.