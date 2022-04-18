 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Он будет доступен на YouTube
18:02 19.04.2022

Руслан ХАРИЗОВ

В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Об этом в Facebook сообщил кинорежиссер Айбек Дайырбеков.

По его словам, работу в скором времени можно будет посмотреть на YouTube-канале "Карек мультфильм".

"Потребовался примерно год, чтобы нарисовать эскизы, написать сценарий, сочинить музыку, создать гармонию. Чтобы маленькая аудитория увидела мультсериал, уходит немало времени", - написал он.

В настоящее время на YouTube-канале "Карек мультфильм" доступны 2 серии мультфильма Ля Ля Вум



Источник - 24.kg
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