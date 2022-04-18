|В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Он будет доступен на YouTube
18:02 19.04.2022
Руслан ХАРИЗОВ
В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Об этом в Facebook сообщил кинорежиссер Айбек Дайырбеков.
По его словам, работу в скором времени можно будет посмотреть на YouTube-канале "Карек мультфильм".
"Потребовался примерно год, чтобы нарисовать эскизы, написать сценарий, сочинить музыку, создать гармонию. Чтобы маленькая аудитория увидела мультсериал, уходит немало времени", - написал он.
В настоящее время на YouTube-канале "Карек мультфильм" доступны 2 серии мультфильма Ля Ля Вум