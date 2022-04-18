В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Он будет доступен на YouTube

18:02 19.04.2022

Руслан ХАРИЗОВ



В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Об этом в Facebook сообщил кинорежиссер Айбек Дайырбеков.



По его словам, работу в скором времени можно будет посмотреть на YouTube-канале "Карек мультфильм".



"Потребовался примерно год, чтобы нарисовать эскизы, написать сценарий, сочинить музыку, создать гармонию. Чтобы маленькая аудитория увидела мультсериал, уходит немало времени", - написал он.



В настоящее время на YouTube-канале "Карек мультфильм" доступны 2 серии мультфильма Ля Ля Вум







