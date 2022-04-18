Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном

18:07 19.04.2022

Мосбиржа провела встречу с представителями Ирана. Пока речь идет о "первом обмене опытом", но Тегеран уже "забрасывал удочки" насчет привлечения российского капитала, рассказал РБК управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов.



"Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом. В Иране крупнейшая биржа - это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний. В условиях санкций сорокалетних этот рынок полностью замкнут на себе. Что показал опыт этот: там обращаются более 600 местных компаний. В стране с населением чуть больше 80 млн человек порядка 50 млн граждан Ирана имеют брокерские счета", - отметил Пестов.



В России количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец марта составило 18,9 млн. Но далеко не все из них активны.



По словам Пестова, иранская сторона заинтересована в работе с Россией, чтобы привлекать иностранный капитал. Из-за санкций существует большой риск для инвестиций в экономику Ирана, но Россия и так под ограничениями.



Россия сейчас также ищет альтернативные источники капитала. Из-за санкций западные торговые площадки приостановили торги депозитарными расписками на акции российских компаний. Международные депозитарии Clearstream и Euroclear заморозили операции с Национальным расчетным депозитарием (НРД), перекрыв таким образом Московской бирже доступ к зарубежным площадкам. Россия в свою очередь заморозила оборот ценных бумаг иностранцев на собственных площадках. Мосбиржа уже обсуждает с ЦБ альтернативные источники капитала и хочет "форсировать" механизм привлечения иностранных инвесторов из дружественных стран, прежде всего из Гонконга и ОАЭ, заключил Пестов.