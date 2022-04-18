Финансовой диктатуре Запада приходит конец, - А.Бунич

19:06 19.04.2022

Доллар начинает волноваться - что "варвары" задумали?

Финансовой диктатуре Запада приходит конец

Вера Жердева

Доллар начинает волноваться – что "варвары" задумали?



Материал комментируют:

Андрей Бунич

18.04.22



Россия, Китай и Иран могут создать торгово-экономический союз, который, в конечном итоге, может привести к ослаблению доллара. Если они введут новую валюту, то это позволит в обозримой перспективе отказаться от "зеленых", считает экономист и финансовый эксперт Джамшид Адалатиян.



"Если несколько стран, как-то Россия, Иран, Китай, другие государства, которые находятся под санкциями, смогут договориться о создании некоего подобия торгового союза и определят ту валюту, которая будет использоваться в их сделках, и этой валютой будет не доллар, тогда и доллар будет слабеть, и мировой спрос на него будет постепенно снижаться", - предположил эксперт в интервью иранскому СМИ Resalat.



По мнению экономиста, устранить доминирование доллара с мирового уровня быстро не получится, потому что не только нефть в наши дни торгуется в долларах, но стоимость многих сырьевых ресурсов и тысяч товаров определяется глобально на основе цены доллара, даже криптовалюты определяются долларом. Так что для того, чтобы вытеснить его из мировой экономики, понадобиться три десятка лет.



Джамшид Адалатиян полагает, что национальные валюты, по крайней мере иранский риал и российский рубль, на роль денег, используемых при взаиморасчетах не очень подходят. С риалом вообще все сложно, а рубль вызывает настороженное отношение. То, что Россия решила продавать нефть и газ только за рубли, конечно, удержало рубль от падения, но вот у партнеров энтузиазма не вызвало.



"Установка президента - это методично и последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют, - уточнил Дмитрий Песков. - Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно".



В то же время Индия и Китай активно пытаются снизить роль доллара в мировой экономике. Поднебесная уже создала аналог глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая получила название CIPS. Нетрудно догадаться, что в этой новой. глобальной системе доминирует юань.



- Китай, Россия и Иран имеют явную тенденцию к сближению, считает Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России - Иран уже давно находится под санкциями, поэтому он давно переориентировал значительную часть экономики на Китай. Тегеран уже давно привык обходить наложенные на него санкции, там уже отлаженная система существования в таких условиях.



Россия, конечно, играет куда более важную роль в мировой экономике. И в нашем случае речь идет не об обходе санкций, а о создании новой системы. А Китай понимает: дальше санкции будут накладываться на него.



Согласен я и с тем, что и другие страны, попавшие под санкции к этому союзу будут присоединяться. Куба, Венесуэла, Сирия, Ливия, Ирак… Скоро половина мира попадет под санкции. Многие страны понимают, что их может ожидать та же участь и присматриваются, к кому примкнуть.



Эксперт полагает, что постепенно будет формироваться новая финансовая архитектура, центр притяжения, где будут устанавливаться новые торговые и логистические связи. Возникнут новые торгово-производственные цепочки.



- Сейчас эта тенденция приобретает мощный характер, и Россия становится ключевым участником. Так что именно от нее зависит, насколько быстро эта тенденция будет развиваться. Вернее, от того, насколько руководство страны готово двигаться вперед, не задерживаясь в западной системе. Все плохое, что Запад мог сделать, он уже сделал, а ничего хорошего сделать уже не может. Так что, чем быстрее мы оттуда выйдем, тем для нас лучше. Тем быстрее у нас появятся новые партнеры, отношения с которыми надо укреплять и развивать.



"СП": - Будет ли создана новая мировая валюта, рублями не получиться обойтись?



- Я вообще не считаю, что нужно создавать новую мировую валюту. Практика их создания ничего хорошего не дала. Это как с общим языком. Придумали общий для всех язык эсперанто. Еще в 1887-ом, между прочим. Но говорить на нем никто, кроме узкого круг любителей, не стал. Так и с надгосударственной валютой.



Самый удачный пример - евро. Но по сути под ней скрывается та же немецкая марка. Вот только создание евро привело Европу к огромным проблемам. Эта якобы международная валюта в настоящее время привязана к экономике Германии, но печатать ее могут и в других странах, что создает массу противоречий. И уже непонятно, кто и кого за чей счет финансирует.



Многие проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз, вызваны именно тем, что он использует придуманную валюту. А ведь евро - это самый успешный пример!



Вот валюта Special Drawing Rights, придумана МВФ (наднациональные безналичные деньги, которые имеет право эмитировать только МВФ - ред.) вообще непонятно с какими целями создавалась.



Эксперт убежден: если страны сотрудничают, то они на условиях клиринга, на условиях единой финансовой системы могут осуществлять взаиморасчеты так, как им будет удобно. В расчетных схемах будет использоваться тот же юань или тот же рубль. Другие страны тоже могут присоединиться со своими валютами. С Россией могут рассчитываться в рублях, с Китаем - в юанях, и так далее. Это должна быть свободная система. Компании, частные или государственные, по мере развития новой финансовой системы сами выберут, в чем им рассчитываться.



- Понятно, что в новой финансовой системе, которая сейчас создается, будут ведущие валюты: рубль и юань. И не нужно стремиться к расчетам в какой-то одной валюте. Это тоже не очень хорошо: мы же по доллару видим, что получается, когда одна валюта присваивает себе функции всех остальных. Это приводит к злоупотреблениям, - считает Андрей Бунич.