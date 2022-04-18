 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.04.2022
19:06  Финансовой диктатуре Запада приходит конец, - А.Бунич
18:07  Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном
18:02  В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Он будет доступен на YouTube
17:56  Узбекистан строил целое кыргызское село, но не успел
17:52  Токаев поблагодарил губернатора Омской области за поддержку кандасов
17:32  Чиновники КазМинэкологии пытались разворовать 180 млрд тенге – Антикор
17:25  Традиционалисты готовы создать альтернативную Европу, - Роман Лункин

15:57  В Швеции продолжается восстание мусульман
12:33  Успешно размотавший бюджеты Алматы и "Нур-Аманата" г-н Байбек отправился в хадж. Грехи замаливает?
12:32  Бензин - дорог. Таджики пересаживаются на велосипеды
12:30  Археологи назвали 178 год до н.э. годом создания первого компьютера
12:17  В Кашкадарьинской области Узбекистана образован новый Кукдалинский район (хоким - Хуррам Джураев)
12:12  Гафур Рахимов вернулся в руководство узбекского бокса
11:33  Почему Казахстан превращается в "Украину-2"? - Ермек Тайчибеков
10:27  Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков
10:20  Политический оппортунизм Бен Салмана и Путин
10:14  Украина добивает карьеру канцлера Германии Шольца, - Д.Бавырин
10:00  России нужно импортозамещение сознания, - Вадим Трухачев
09:55  В Киргизии в целях экономии госорганы обяжут использовать офисную бумагу с обеих сторон
09:53  Снова бастуют нефтяники казахского Жанаозена
09:39  Убиты были 20 нападавших: появились подробности январского штурма акимата Шымкента
08:47  Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак, - "СП"
08:32  В Казахстане задержана очередная группа госизменников и шпионов
08:10  Психология юрт-баши. Каждому жапарову - по дворцу! - 24.kg
08:05  Компания сына главы КырГКНБ Ташиева выиграла несколько вкусных тендеров в Джалал-Абаде
07:29  Чем завершился политический кризис в Пакистане, - Л.Пархомчик
00:34  Гонка сверхъестественных вооружений. Как Пентагон и ЦРУ занимались парапсихологией
00:28  Обновление денежных знаков Монголии
00:20  Саудовская Аравия подталкивает йеменцев к миру с помощью компромата, - Равиль Мустафин
00:14  Пакистан: приговор за независимость, - Сергей Кожемякин
00:13  Спецоперация России положила конец концу истории, - Владимир Можегов
00:08  Стоит статуя, в лучах заката... Памятник Раззакову (человеку) в кыргызском Раззакове (город) оказался ни на кого не похож
Понедельник, 18.04.2022
23:23  Продовольственный кризис угрожает пятой части населения Земли
22:07  Скончался экс-директор Службы внешней разведки России и посол РФ в Индии Вячеслав Трубников
20:42  В Москве убит (вместе с женой и дочкой) экс-вице-президент "Газпромбанка" Аваев
20:28  Умер торгпред России в Бишкеке Валерий Латыпов
20:25  США занесли над Китаем санкционную дубину, - Ю.Тавровский
20:17  РосАрмия начала Второе генеральное наступление в Украине
16:03  Казахстан заблудился между Россией и Западом, - И.Джорбенадзе
16:00  Сможет ли место доллара занять алтын? - Никита Масленников
15:53  Кто крышевал разворовывание Атыраусского НПЗ? - Казпрокуратура ведет поиск
15:49  4 новые полит-партии выпочковываются в Казахстане
15:47  Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели в другую колонию. Узник Азкабана
15:40  Таджикистан сократил экспорт своей продукции наполовину. Ювелирный кирдык, - Пайрав Чоршанбиев
15:37  В Таджикистане сеют некачественные семена. Других нет, - С.Караев
15:19  Нация и самобытность, - А.Елисеев
14:31  Кто из родственников президента Казахстана не сможет работать политическим госслужащим
14:05  Банкротство западной цивилизации или самоуничтожение? - Олег Ладогин
14:03  Крупная игра Эрдогана: от Украины до Швеции и Финляндии, - "Русстрат"
13:51  Как изменятся полномочия президента Казахстана
13:22  Зачем высушивают дренажные озера, или Экологическая катастрофа в Чуйской области
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Финансовой диктатуре Запада приходит конец, - А.Бунич
19:06 19.04.2022

Доллар начинает волноваться - что "варвары" задумали?
Финансовой диктатуре Запада приходит конец
Вера Жердева
Доллар начинает волноваться – что "варвары" задумали?

Материал комментируют:
Андрей Бунич
18.04.22

Россия, Китай и Иран могут создать торгово-экономический союз, который, в конечном итоге, может привести к ослаблению доллара. Если они введут новую валюту, то это позволит в обозримой перспективе отказаться от "зеленых", считает экономист и финансовый эксперт Джамшид Адалатиян.

"Если несколько стран, как-то Россия, Иран, Китай, другие государства, которые находятся под санкциями, смогут договориться о создании некоего подобия торгового союза и определят ту валюту, которая будет использоваться в их сделках, и этой валютой будет не доллар, тогда и доллар будет слабеть, и мировой спрос на него будет постепенно снижаться", - предположил эксперт в интервью иранскому СМИ Resalat.

По мнению экономиста, устранить доминирование доллара с мирового уровня быстро не получится, потому что не только нефть в наши дни торгуется в долларах, но стоимость многих сырьевых ресурсов и тысяч товаров определяется глобально на основе цены доллара, даже криптовалюты определяются долларом. Так что для того, чтобы вытеснить его из мировой экономики, понадобиться три десятка лет.

Джамшид Адалатиян полагает, что национальные валюты, по крайней мере иранский риал и российский рубль, на роль денег, используемых при взаиморасчетах не очень подходят. С риалом вообще все сложно, а рубль вызывает настороженное отношение. То, что Россия решила продавать нефть и газ только за рубли, конечно, удержало рубль от падения, но вот у партнеров энтузиазма не вызвало.

"Установка президента - это методично и последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют, - уточнил Дмитрий Песков. - Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно".

В то же время Индия и Китай активно пытаются снизить роль доллара в мировой экономике. Поднебесная уже создала аналог глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая получила название CIPS. Нетрудно догадаться, что в этой новой. глобальной системе доминирует юань.

- Китай, Россия и Иран имеют явную тенденцию к сближению, считает Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России - Иран уже давно находится под санкциями, поэтому он давно переориентировал значительную часть экономики на Китай. Тегеран уже давно привык обходить наложенные на него санкции, там уже отлаженная система существования в таких условиях.

Россия, конечно, играет куда более важную роль в мировой экономике. И в нашем случае речь идет не об обходе санкций, а о создании новой системы. А Китай понимает: дальше санкции будут накладываться на него.

Согласен я и с тем, что и другие страны, попавшие под санкции к этому союзу будут присоединяться. Куба, Венесуэла, Сирия, Ливия, Ирак… Скоро половина мира попадет под санкции. Многие страны понимают, что их может ожидать та же участь и присматриваются, к кому примкнуть.

Эксперт полагает, что постепенно будет формироваться новая финансовая архитектура, центр притяжения, где будут устанавливаться новые торговые и логистические связи. Возникнут новые торгово-производственные цепочки.

- Сейчас эта тенденция приобретает мощный характер, и Россия становится ключевым участником. Так что именно от нее зависит, насколько быстро эта тенденция будет развиваться. Вернее, от того, насколько руководство страны готово двигаться вперед, не задерживаясь в западной системе. Все плохое, что Запад мог сделать, он уже сделал, а ничего хорошего сделать уже не может. Так что, чем быстрее мы оттуда выйдем, тем для нас лучше. Тем быстрее у нас появятся новые партнеры, отношения с которыми надо укреплять и развивать.

"СП": - Будет ли создана новая мировая валюта, рублями не получиться обойтись?

- Я вообще не считаю, что нужно создавать новую мировую валюту. Практика их создания ничего хорошего не дала. Это как с общим языком. Придумали общий для всех язык эсперанто. Еще в 1887-ом, между прочим. Но говорить на нем никто, кроме узкого круг любителей, не стал. Так и с надгосударственной валютой.

Самый удачный пример - евро. Но по сути под ней скрывается та же немецкая марка. Вот только создание евро привело Европу к огромным проблемам. Эта якобы международная валюта в настоящее время привязана к экономике Германии, но печатать ее могут и в других странах, что создает массу противоречий. И уже непонятно, кто и кого за чей счет финансирует.

Многие проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз, вызваны именно тем, что он использует придуманную валюту. А ведь евро - это самый успешный пример!

Вот валюта Special Drawing Rights, придумана МВФ (наднациональные безналичные деньги, которые имеет право эмитировать только МВФ - ред.) вообще непонятно с какими целями создавалась.

Эксперт убежден: если страны сотрудничают, то они на условиях клиринга, на условиях единой финансовой системы могут осуществлять взаиморасчеты так, как им будет удобно. В расчетных схемах будет использоваться тот же юань или тот же рубль. Другие страны тоже могут присоединиться со своими валютами. С Россией могут рассчитываться в рублях, с Китаем - в юанях, и так далее. Это должна быть свободная система. Компании, частные или государственные, по мере развития новой финансовой системы сами выберут, в чем им рассчитываться.

- Понятно, что в новой финансовой системе, которая сейчас создается, будут ведущие валюты: рубль и юань. И не нужно стремиться к расчетам в какой-то одной валюте. Это тоже не очень хорошо: мы же по доллару видим, что получается, когда одна валюта присваивает себе функции всех остальных. Это приводит к злоупотреблениям, - считает Андрей Бунич.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650384360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Кадровые перестановки
- В Москве прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии
- Заниматься своим делом
- В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
- Фракция "Ак жол" требует вернуть земли КазНУ в Алматы и провести проверку законности изъятия имущества всех других вузов
- Для некоторых казахстанцев российские вузы – как красная тряпка для быка
- О полномочиях Президента Республики Казахстан
- Глава Минэнерго Казахстана в Москве обсудил сроки завершения ремонта на КТК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  