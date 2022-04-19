Розовский район Запорожской области Украины проголосовал за вхождение в состав Донецкой Народной Республики

20:38 19.04.2022

Розовский район Запорожья захотел присоединиться к ДНР



19 апреля 2022,

Жители Розовского района Запорожской области заявили о намерении присоединиться к Донецкой народной республике (ДНР).



"Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями люди для принятия решений", – сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале .



Он добавил, что присутствующие единогласно проголосовали за присоединение к ДНР.



Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.



Глава ЛНР Леонид Пасечник также допустил проведение референдума по поводу вступления республики в состав России.