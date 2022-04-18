Почему Кыргызстан и Таджикистан не могут решить приграничный спор – взгляд с двух сторон

00:03 20.04.2022

ЕВГЕНИЯ КИМ



Столкновения на границе #Кыргызстан‘а и #Таджикистан’а 12 апреля стали уже третьими по счету в 2022 году. Эксперты из Кыргызстана и Таджикистана солидарны в том, что для эффективного решения споров по границе Бишкеку и Душанбе нужно идти на уступки – своими версиями происходящего политологи поделились с Ia-centr.ru



Денис Бердаков, политолог из Кыргызстана:

Столкновение на кыргызско-таджикском участке границы 12 апреля практически ничем не отличается от прошлых конфликтов. Чиновники из Кыргызстана и Таджикистана встретились, обсудили проблему, подписали протоколы о неприменении оружия, отвели войска и разошлись. Похожие сценарии мы наблюдали и в прошлом году, и в позапрошлом. Переговоры идут, стороны заявляют готовность решить проблему мирным путем, а потом минометы из Таджикистана обстреливают кыргызскую землю.



В этой ситуации показательно то, что пограничники из Кыргызстана первыми реагируют на подобные инциденты, оперативно созваниваются с коллегами по ту сторону границы и соблюдают договоренности о недопущении наращивания пограничных войск на спорных участках границы. Меморандумы подписываются, стороны расходятся и так до следующего столкновения.



Отличительной особенностью апрельского столкновения стала позиция президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Он призвал не эскалировать конфликт внутри информационного поля Кыргызстана. В таком чувствительном вопросе, каким является вопрос границ, нельзя руководствоваться эмоциями. Кыргызстан должен помнить о своих интересах и решать свои задачи, придерживаясь максимально прагматичной позиции. И она заключается в скорейшем решении вопроса по делимитации и демаркации границы с учетом национальных интересов.



К сожалению, все договоренности, которые были достигнуты сторонами, пока не работают. Однозначного объяснения причин нет, но я предположу, что это происходит потому, что одной из сторон просто не нужно это.



Заморозка проблемы на текущем уровне выгодна Таджикистану. Время играет на Душанбе. Если Кыргызстан готов идти на разумные уступки, так как заинтересован в снятии напряженности на границе и развитии региона, то у Таджикистана такой мотивации нет. Ситуация тупиковая.



Негматулло Мирсаидов, политолог из Таджикистана:

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем заявлении по поводу спорных территорий с Кыргызстаном говорил о важности мирных переговоров. Аналогичные по смыслу обращения делал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Главы государств всегда говорят о важности диалога. Иначе они говорит не могут. Но почему-то конфликты не прекращаются и вопросы по границе не решаются более 20 лет. А в последние два года процесс словно застопорился.



Конфликты стали происходить не просто между жителями в приграничье, а между военными Таджикистана и Кыргызстана. Это очень опасно и тревожно, так как сохраняются риски полноценного военного столкновения.



В текущей ситуации важно провести демилитаризацию на границе. Сосредоточение большого количества военных и оружия в приграничье никому не нужно.



Таджикистан никогда не ставил перед собой цель захватить территорию Кыргызстана. Поэтому прежде всего нужно призывать стороны к тому, чтобы снижать уровень напряженности, что может быть достигнуто путем сокращения числа военных сил на границе. Особенно – на ее спорных участках.



Таджикистан полностью поддерживает стремление Кыргызстана продолжать переговоры по границе. Но нам нужна конкретика. Наша страна готова к предложениям по судьбе анклава Ворух и предоставлению транспортного коридора. Тем более на фоне того, что Кыргызстан получил дорогу Аксай-Тандык. Мы пошли на уступки, теперь дело за соседями. Для успешного решения спорных вопросов нужно, чтобы все стороны были заинтересованы в решении проблемы. Таджикистан свое намерение подкрепил конкретными действиями. Кыргызстан почему-то в ответ молчит и ограничивается общими заявлениями.