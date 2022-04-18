 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.04.2022
00:29  Аким Шукеев как главная проблема "беспроблемной" Туркестанской области, - А.Бектенова
00:24  ШОС рвется в посредники в переговорах по таджикско-киргизской границе, - В.Панфилова
00:23  Компартия Китая решила "устранить угрозы нестабильности" государства, - В.Скосырев
00:03  Почему Кыргызстан и Таджикистан не могут решить приграничный спор – взгляд с двух сторон
00:00  Индийская "отстраненность" и российско-китайская координация
Вторник, 19.04.2022
20:38  Розовский район Запорожской области Украины проголосовал за вхождение в состав Донецкой Народной Республики
19:06  Финансовой диктатуре Запада приходит конец, - А.Бунич

18:07  Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном
18:02  В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Он будет доступен на YouTube
17:56  Узбекистан строил целое кыргызское село в Баткене, но не успел...
17:52  Токаев поблагодарил губернатора Омской области за поддержку кандасов
17:32  Чиновники КазМинэкологии пытались разворовать 180 млрд тенге – Антикор
17:25  Традиционалисты готовы создать альтернативную Европу, - Роман Лункин
15:57  В Швеции продолжается восстание мусульман
12:33  Успешно размотавший бюджеты Алматы и "Нур-Аманата" г-н Байбек отправился в хадж. Грехи замаливает?
12:32  Бензин - дорог. Таджики пересаживаются на велосипеды
12:30  Археологи назвали 178 год до н.э. годом создания первого компьютера
12:17  В Кашкадарьинской области Узбекистана образован новый Кукдалинский район (хоким - Хуррам Джураев)
12:12  Гафур Рахимов вернулся в руководство узбекского бокса
11:33  Почему Казахстан превращается в "Украину-2"? - Ермек Тайчибеков
10:27  Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков
10:20  Политический оппортунизм Бен Салмана и Путин
10:14  Украина добивает карьеру канцлера Германии Шольца, - Д.Бавырин
10:00  России нужно импортозамещение сознания, - Вадим Трухачев
09:55  В Киргизии в целях экономии госорганы обяжут использовать офисную бумагу с обеих сторон
09:53  Снова бастуют нефтяники казахского Жанаозена
09:39  Убиты были 20 нападавших: появились подробности январского штурма акимата Шымкента
08:47  Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак, - "СП"
08:32  В Казахстане задержана очередная группа госизменников и шпионов
08:10  Психология юрт-баши. Каждому жапарову - по дворцу! - 24.kg
08:05  Компания сына главы КырГКНБ Ташиева выиграла несколько вкусных тендеров в Джалал-Абаде
07:29  Чем завершился политический кризис в Пакистане, - Л.Пархомчик
00:34  Гонка сверхъестественных вооружений. Как Пентагон и ЦРУ занимались парапсихологией
00:28  Обновление денежных знаков Монголии
00:20  Саудовская Аравия подталкивает йеменцев к миру с помощью компромата, - Равиль Мустафин
00:14  Пакистан: приговор за независимость, - Сергей Кожемякин
00:13  Спецоперация России положила конец концу истории, - Владимир Можегов
00:08  Стоит статуя, в лучах заката... Памятник Раззакову (человеку) в кыргызском Раззакове (город) оказался ни на кого не похож
Понедельник, 18.04.2022
23:23  Продовольственный кризис угрожает пятой части населения Земли
22:07  Скончался экс-директор Службы внешней разведки России и посол РФ в Индии Вячеслав Трубников
20:42  В Москве убит (вместе с женой и дочкой) экс-вице-президент "Газпромбанка" Аваев
20:28  Умер торгпред России в Бишкеке Валерий Латыпов
20:25  США занесли над Китаем санкционную дубину, - Ю.Тавровский
20:17  РосАрмия начала Второе генеральное наступление в Украине
16:03  Казахстан заблудился между Россией и Западом, - И.Джорбенадзе
16:00  Сможет ли место доллара занять алтын? - Никита Масленников
15:53  Кто крышевал разворовывание Атыраусского НПЗ? - Казпрокуратура ведет поиск
15:49  4 новые полит-партии выпочковываются в Казахстане
15:47  Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели в другую колонию. Узник Азкабана
15:40  Таджикистан сократил экспорт своей продукции наполовину. Ювелирный кирдык, - Пайрав Чоршанбиев
15:37  В Таджикистане сеют некачественные семена. Других нет, - С.Караев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Почему Кыргызстан и Таджикистан не могут решить приграничный спор – взгляд с двух сторон
00:03 20.04.2022

ЕВГЕНИЯ КИМ

Столкновения на границе #Кыргызстан‘а и #Таджикистан’а 12 апреля стали уже третьими по счету в 2022 году. Эксперты из Кыргызстана и Таджикистана солидарны в том, что для эффективного решения споров по границе Бишкеку и Душанбе нужно идти на уступки – своими версиями происходящего политологи поделились с Ia-centr.ru

Денис Бердаков, политолог из Кыргызстана:
Столкновение на кыргызско-таджикском участке границы 12 апреля практически ничем не отличается от прошлых конфликтов. Чиновники из Кыргызстана и Таджикистана встретились, обсудили проблему, подписали протоколы о неприменении оружия, отвели войска и разошлись. Похожие сценарии мы наблюдали и в прошлом году, и в позапрошлом. Переговоры идут, стороны заявляют готовность решить проблему мирным путем, а потом минометы из Таджикистана обстреливают кыргызскую землю.

В этой ситуации показательно то, что пограничники из Кыргызстана первыми реагируют на подобные инциденты, оперативно созваниваются с коллегами по ту сторону границы и соблюдают договоренности о недопущении наращивания пограничных войск на спорных участках границы. Меморандумы подписываются, стороны расходятся и так до следующего столкновения.

Отличительной особенностью апрельского столкновения стала позиция президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Он призвал не эскалировать конфликт внутри информационного поля Кыргызстана. В таком чувствительном вопросе, каким является вопрос границ, нельзя руководствоваться эмоциями. Кыргызстан должен помнить о своих интересах и решать свои задачи, придерживаясь максимально прагматичной позиции. И она заключается в скорейшем решении вопроса по делимитации и демаркации границы с учетом национальных интересов.

К сожалению, все договоренности, которые были достигнуты сторонами, пока не работают. Однозначного объяснения причин нет, но я предположу, что это происходит потому, что одной из сторон просто не нужно это.

Заморозка проблемы на текущем уровне выгодна Таджикистану. Время играет на Душанбе. Если Кыргызстан готов идти на разумные уступки, так как заинтересован в снятии напряженности на границе и развитии региона, то у Таджикистана такой мотивации нет. Ситуация тупиковая.

Негматулло Мирсаидов, политолог из Таджикистана:
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем заявлении по поводу спорных территорий с Кыргызстаном говорил о важности мирных переговоров. Аналогичные по смыслу обращения делал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Главы государств всегда говорят о важности диалога. Иначе они говорит не могут. Но почему-то конфликты не прекращаются и вопросы по границе не решаются более 20 лет. А в последние два года процесс словно застопорился.

Конфликты стали происходить не просто между жителями в приграничье, а между военными Таджикистана и Кыргызстана. Это очень опасно и тревожно, так как сохраняются риски полноценного военного столкновения.

В текущей ситуации важно провести демилитаризацию на границе. Сосредоточение большого количества военных и оружия в приграничье никому не нужно.

Таджикистан никогда не ставил перед собой цель захватить территорию Кыргызстана. Поэтому прежде всего нужно призывать стороны к тому, чтобы снижать уровень напряженности, что может быть достигнуто путем сокращения числа военных сил на границе. Особенно – на ее спорных участках.

Таджикистан полностью поддерживает стремление Кыргызстана продолжать переговоры по границе. Но нам нужна конкретика. Наша страна готова к предложениям по судьбе анклава Ворух и предоставлению транспортного коридора. Тем более на фоне того, что Кыргызстан получил дорогу Аксай-Тандык. Мы пошли на уступки, теперь дело за соседями. Для успешного решения спорных вопросов нужно, чтобы все стороны были заинтересованы в решении проблемы. Таджикистан свое намерение подкрепил конкретными действиями. Кыргызстан почему-то в ответ молчит и ограничивается общими заявлениями.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650402180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Кадровые перестановки
- В Москве прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии
- Заниматься своим делом
- В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
- Фракция "Ак жол" требует вернуть земли КазНУ в Алматы и провести проверку законности изъятия имущества всех других вузов
- Для некоторых казахстанцев российские вузы – как красная тряпка для быка
- О полномочиях Президента Республики Казахстан
- Глава Минэнерго Казахстана в Москве обсудил сроки завершения ремонта на КТК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  