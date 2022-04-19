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Компартия Китая решила "устранить угрозы нестабильности" государства, - В.Скосырев
00:23 20.04.2022

Комиссия ЦК КПК проведет проверку бдительности рядовых коммунистов
Владимир Скосырев

Комиссия ЦК КПК, надзирающая за правоохранительными органами и разведкой, приказала провести проверку того, насколько коммунисты готовы предотвратить вспышки недовольства в преддверии ХХ съезда партии. Как видно из ее доклада, поводом к возникновению нестабильности могут послужить долгий локдаун из-за вирусной инфекции, а также происки Америки. Она, как считают в руководстве Компартии, усиливает давление на Китай, пользуясь украинским кризисом.
Чэнь Исинь, глава политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии, член Политбюро, которого считают протеже генсека Си Цзиньпина, заявил, что необходимо обеспечить победоносное проведение съезда, который намечен на осень. К этому сроку все потенциальные угрозы для стабильности в государстве должны быть устранены. Причем, как отмечают наблюдатели в Гонконге, основной риск представляют собой внешние силы.

Политико-юридическая комиссия отвечает за Министерство общественной безопасности, то есть за обычную и военизированную полицию, Министерство госбезопасности, суды и прокуратуру. Это очень влиятельный орган. Именно он обязан позаботиться о том, что подготовка к съезду, на котором ожидается переизбрание Си главой партии на третий срок, должна пройти без сучка и задоринки. Однако нежданно-негаданно положение и на внутреннем, и на внешнем фронтах осложнилось.

Тут возникли два непредвиденных события. Китай вполне заслуженно имел репутацию единственного большого государства, которое успешно справляется с коронавирусом. И вдруг вспышка "омикрона" парализовала на несколько недель гигантский Шанхай, главный финансовый, логистический и туристический хаб страны. Как передала Wall Street Journal, самый жесткий локдаун со времени первых дней пандемии в Шанхае и в дюжине других городов, возможно привел к охлаждению экономики.

"Пандемия стала источником самого большого риска для экономического роста в этом году", – говорит Ли Чжэньнань, главный экономист по Китаю в фирме AllianceBernstein. По его мнению, требования Пекина демонстрировать нулевую терпимость к "омикрону" привели к разрывам в цепочках поставок, ставят под угрозу фабричное производство, работающее на экспорт.

В то же время в Шанхае происходили стычки с полицейскими и работниками здравоохранения. Социальные сети сообщали, что некоторые горожане не хотели отправляться в большие карантинные центры, где бытовые условия часто бывают очень тяжелыми. Западная пресса писала, что из-за карантина даже маленьких детей разлучали с матерями.

По сведениям Reuters, эта ситуация может повлиять на расклад сил в вертикали высшей власти. До вспышки в Шанхае руководителя организации КПК в мегаполисе Ли Цяна считали вероятным кандидатом для продвижения в высший оперативный орган управления страной – постоянный комитет политбюро. Но Чэнь Даоинь, бывший доцент в университете политической науки и права в Шанхае, говорит, что главу КПК в городе могут подвергнуть взысканию. Тогда Си Цзиньпину придется пересматривать планы назначения кадров следующего поколения в ЦК.

С другой стороны, для стабильности в Поднебесной все большую опасность представляют действия Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как утверждает Global Times, издаваемая в Пекине, Вашингтон, который почувствовал запах крови в Украине, жаждет испытать тот же прием в других районах планеты. В Европе Америке удалось добиться продвижения НАТО на восток. А теперь очередь дошла до АТР. США впервые пригласили глав МИД Японии и Южной Кореи на встречу министров НАТО. Также они хотят присоединить Японию к блоку AUKUS, куда входят Австралия, Британия и США, и продолжать военные игры вокруг Тайваня. Китаю следует быть настороже.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Китай достаточно нервно реагирует на угрозы его политической системе. В этой связи ЧП в Шанхае – серьезный вызов. Население, действительно, недовольно жесткими ограничениями. Возможно, в самом китайском руководстве обострились дискуссии, как решать эту проблему. Во всяком случае, в экспертной среде есть сторонники продолжения жесткого режима борьбы с инфекцией, а есть и сторонники его ослабления. Думаю, Си Цзиньпин прислушивается и к тем, и к другим и может менять свою позицию. Что касается украинских событий, то конечно, их ход китайская армия изучает. Но для нее главным театром военных действий может стать Тихий океан, а не бои на суше".

19.04.22

Источник - независимая газета
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