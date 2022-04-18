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ШОС рвется в посредники в переговорах по таджикско-киргизской границе, - В.Панфилова
00:24 20.04.2022

ШОС может стать посредником в переговорах по таджикско-киргизской границе

Китай проследит за соблюдением режима демилитаризации
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Эмомали Рахмон: проблемы на границе могут быть решены только путем переговоров.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что приграничные вопросы между государствами могут быть решены только посредством переговоров и дипломатическим путем. В этом контексте он призвал власти обсудить спорные вопросы за столом переговоров. Но встреча на высшем уровне откладывается из-за занятости киргизского лидера: 19–20 апреля он с официальным визитом посещает Азербайджан. Киргизская сторона также призывает к миру как к главному условию разрешения конфликта, но Бишкек и Душанбе самостоятельно не могут обеспечить стабильность на границе.
Садыр Жапаров указал на то, что из 972 км границы сторонам осталось согласовать 308 км. И посетовал, что процесс согласования идет медленно. "Это связано с тем, что имеется много спорных участков. Самое главное – необходим мир, тогда мы можем все разрешить в интересах обеих сторон", – написал Жапаров на своей странице в Twitter. При этом глава Киргизии не предложил своего плана достижения мира в условиях столь высокой конфликтности. Нет в ближайших планах и встречи с таджикским коллегой.

Тогда как, сказал Эмомали Рахмон, "правительство Таджикистана заинтересовано в скорейшем проведении переговоров по демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызской Республикой". "Другого пути нет", – заявил глава Таджикистана, отметив, что "решение погранично-территориальных вопросов, согласование государственной границы и ее демаркация являются очень сложным процессом и требуют много времени и усилий специалистов".

На встрече с руководством и активистами приграничного города Исфара Согдийской области Рахмон призвал жителей не поддаваться эмоциям: "Я еще раз напоминаю жителям Исфары, что они должны жить и работать со своими соседями в атмосфере взаимопонимания и добрососедства, общаться с ними и наладить дружественное сотрудничество, быть терпимыми и не поддаваться эмоциям". Глава государства напомнил, что приграничный диалог Бишкека и Душанбе продолжается с 2002 года в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Садыр Жапаров, в свою очередь, заявил, что намерен решить проблему границ до конца своего президентского срока. Он также призвал кыргызстанцев не распространять недостоверную информацию. "Да, есть проблема границ. Проблема, которая не решается на протяжении уже 30 лет, требует большой осторожности и предусмотрительности. Ведутся переговоры. Есть много неописанных километров. Это займет время. Я намерен решить этот вопрос до конца своего президентства", – написал он в Twitter.

На спорных участках часто происходят стычки, иногда с применением оружия. Самым крупным конфликтом с момента обретения независимости двух государств стало вооруженное столкновение 28–30 апреля 2021 года, в результате которого с киргизской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

Фактически через год, 12 апреля 2022 года, произошла очередная перестрелка между пограничниками двух стран. По данным киргизской погранслужбы, пограничный наряд Таджикистана проигнорировал требования и зашел на 20 м вглубь территории Киргизии. Дважды за день открывалась стрельба, в ходе второй Таджикистан обстрелял минометами село Достук. В ночь на 13 апреля стороны договорились об отводе из зоны соприкосновения техники и сил подкрепления.

После случившегося на место инцидента прибыли представители двух стран, но в ходе их переговоров завязалась повторная стрельба между военнослужащими, в результате с обеих сторон было ранено по одному человеку. 13 апреля Минздрав КР сообщил, что число раненых возросло до 6, таджикская сторона сообщила о смерти раненого пограничника.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Князев считает, что само существование приграничного конфликта манипулируется обеими сторонами в своих внутренних интересах. В Таджикистане это транзит власти от отца экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова к сыну Рустаму, что требует консолидации власти. В Киргизии – новый президент выстраивает жесткую вертикаль власти и демонстрирует "крепкую руку". "Стремления к тому, чтобы урегулировать этот спор на высшем уровне в обеих республиках, нет. Этот конфликт за три десятилетия его существования стал многоплановым, и решением глав государств вряд ли можно его устранить. Так же как вряд ли можно решением глав государств устранить коррупцию, которая способствует контрабанде и криминализации ситуации в районе границы. Можно согласиться с Рахмоном, что это процесс не быстрый", – сказал "НГ" Александр Князев. Но самое главное, по мнению эксперта, должна быть готовность к компромиссам, которой нет. "Готовности уступить нет не только у руководства республик, но этой готовности нет в самих местных сообществах – каждая сторона апеллирует к таким понятиям, как "наша историческая земля". Эту стену непонимания нужно сломать", – полагает Князев.

Эксперт не исключает, что всякая ссора местных жителей будет заканчиваться стрельбой на границе, поскольку накоплен негативный опыт. Уровень интенсивности стрельбы может быть разным, ее даже может не быть, но при этом проблема решаться не будет. Интересно то, что, когда начинается очередная ссора, выясняется, что к границе загодя стянуты войска. То ли в приграничье проходят военные учения, то ли это уже готовность к полномасштабной войне. Это указывает на то, что желания окончательно решить конфликт с обеих сторон нет.

"Нужно создавать демилитаризованную зону, отделить расстояние от спорных участков границ и отвести все воинские формирования с обеих сторон. Но для того, чтобы она эффективно работала, кто-то ее должен контролировать. Российская сторона в свое время предлагала посредничество, но обе стороны отказались. Есть ОДКБ, которая могла бы ввести какую-то миротворческую миссию, контролирующую соблюдение режима демилитаризации. Но и на это стороны не согласились. Если не нравятся предложения России и ОДКБ, тогда пусть это будет ШОС с участием Китая. Пусть китайские военные наблюдают за соблюдением режима демилитаризации. Когда этот режим будет действовать на всех спорных участках и рядом не будет военных формирований с одной и с другой стороны, тогда напряженность спадет, после чего можно будет мирными методами приступить к делимитации и демаркации границы", – полагает Князев.

Источник - независимая газета
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