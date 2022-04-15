Аким Шукеев как главная проблема "беспроблемной" Туркестанской области, - А.Бектенова

00:29 20.04.2022 Умирзак Шукеев и проблемы Туркестанской области

Официальные показатели демонстрируют рост, однако многие сферы жизни Туркестанского региона подвергаются критике.



Аким Туркестанской области – фигура выдающаяся. Умирзак Шукеев занимал множество высоких должностей, имеет собственную команду и репутацию политического тяжеловеса. Шукеев занял пост акима области в феврале 2019 года, и нужно сказать, что время его руководства выдалось достаточно бурным.



Коррупционная страда



В этом году область уже засветилась в крупном скандале. В феврале акима Кентау Даурена Макажанова задержали по подозрению в получении взятки. Как сообщили в Антикоре, через своих доверенных лиц он получил мзду в размере 98 500 долларов (более 42 млн. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в Кентау. В марте Макажанов был снят с поста акима города.



А в мае прошлого года произошла мутная история – поползли слухи о задержании заместителя Шукеева Меиржана Мырзалиева. Якобы чиновник был задержан за требование отката от фирмы, продающей тракторы, такие данные приводила пресса. В Антикоррупционной службе прокомментировали, что Мырзалиев не числится подозреваемым, в акимате заявляли о болезни замакима.



Больше никаких сведений в публичный доступ не просочилось, тем не менее есть информация о том, что Мырзалиев в июне 2021 года перестал занимать должность заместителя главы региона.



Также в феврале прошлого года Антикор сообщил, что расследует дело о взятке в 30 млн. тенге в отношении акима сельского округа Туркестана. В 2020 же году на мздоимстве попался аким Жамбылского сельского округа. "Он подозревается в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге за положительное решение о выдаче земельного участка", – заявили правоохранители. В целом в регионе достаточно часто героями расследований становятся акимы сельских территорий.



Трагедия Января, трагедия Арыси



Во время январских событий этого года Умирзак Шукеев был оптимистичен, если не сказать больше. "Туркестан – единственный регион, сохранивший спокойствие в эти непростые времена, хладнокровно не подчиняющийся пропаганде террористов. Опасность еще сохраняется", – заявил глава области в эфире гостелеканала.



Действительно, в Туркестанской области события развивались не настолько драматично, как в других южных регионах. Однако по информации начальника департамента полиции Кайрата Дальбекова, во время митингов протестующие, воспользовавшись ситуацией, пытались дестабилизировать обстановку в Жетысайском, Сарыагашском, Арысском районах, в городах Кентау и Туркестан.



В областном центре толпа из более 500 человек вышла на улицы и попыталась перекрыть дороги, а также железнодорожные пути. "Всего в отделы полиции за время введения чрезвычайного положения за различные правонарушения доставили свыше 900 человек, из них 329 привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения", – отметили в полиции.



Нельзя обойти молчанием и происшествие в Арыси в июне 2019 года, когда на военных складах, размещенных всего в 200 метрах от города, прогремело множество взрывов. Три человека погибли, по данным МВД, город покинули около 41 тысячи граждан. Причем 39 тысяч из них выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы.



Умирзак Шукеев лично прибыл в Арысь, но, по свидетельствам очевидцев и прессы, эвакуация, а точнее массовое бегство носило хаотичный характер. Жители, выбираясь из города, в котором рвались снаряды, не могли найти транспорт, теряли детей и пожилых родственников.



Что касается восстановления города, то в нескольких областях Казахстана чиновники восприняли бедствие Арыси как повод нагреть руки. Уголовные дела о хищениях средств, предназначенных для пострадавшего региона, были заведены, в частности, в ЗКО, где попался заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области. Чиновник в сговоре с подрядчиком присвоили свыше 50 млн. тенге, выделенных на ремонт 46 жилых домов в Арыси.



А в июле 2021 года в похожем преступлении заподозрили заместителя руководителя отдела занятости и социальных программ Арыси. Он перечислял материальную помощь государства своим близким родственникам и знакомым, не относящимся к категории малообеспеченных.



"Ущерб государству причинен предварительно на сумму свыше 160 млн. тенге. Похищенные денежные средства выделялись в рамках программы "Государственная адресная социальная помощь" для выплат малообеспеченным лицам (семьям) Арыси и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения в период пандемии, чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий", – говорится в сообщении правоохранителей.



Восстанавливала Арысь вся страна, город поделили на 17 секторов, за которые отвечали регионы и мегаполисы Казахстана. Из более чем 8 тысяч жилых домов были повреждены 7 634, из них около 500 оказались непригодны для проживания. Поэтому многие дома построили заново, в том числе и три многоэтажки. В целом на воскрешение Арыси потратили более 56 млрд. тенге.



"Это стало большим испытанием не только для жителей области. Такого еще не было в истории, чтобы за столь короткое время перестроили целый город. Это еще раз говорит о единстве согласии нашего народа", – отметил глава региона Умирзак Шукеев.



Школ не хватает, стадионы плавают



Туркестанская область – лидер страны по количеству новорожденных, там появляется на свет 14,4% от общего числа младенцев Казахстана. К сожалению, региону нечем обеспечивать и поддерживать ударные темпы производства населения.



В прошлом году министр образования и науки Асхат Аймагамбетов озвучил статистику, заявив, что в Казахстане не хватает почти 170 тыс. ученических мест. Самый острый дефицит зафиксирован в Туркестанской области – срочно требуется 47 тыс. мест. При школах вместимостью в тысячу учеников, это около 50 новых учебных заведений. Как считают эксперты, слишком быстрый приток учеников резко осложняет обстановку в учреждениях образования. К тому же в области высок уровень патерналистских ожиданий, поэтому многие родители перекладывают заботу о подготовке школьников на государство.



По данным статистики, лишь 727 школ области занимают типовые здания, а в 173 случаях учреждения образования размещены в бывших участковых больницах, сельских офисах, в общежитиях, клубах и т.д. При этом некоторые здания слишком стары или требуют ремонта. В таких "школах" отсутствует множество необходимых помещений – спортзал, столовая, актовый зал, лаборатории, кабинеты точных наук. Проблема нехватки нормальных учебных мест решается крайне медленно.



Кроме того, в регионе фиксируется масса скандалов, так или иначе связанных со школой, в том числе детские суициды и случаи насилия над детьми со смертельным исходом.



Ситуация в строительстве также провоцирует скандалы. Например, в прошлом году партия "Ак жол" направила в акимат Туркестанской области запрос, касающийся стоимости "Туркестан-Арены". Стадион был построен в 2020 году, обошелся бюджету в 39 млн. долларов, однако же "поплыл" при дожде. Как писали СМИ, один из матчей там доигрывали в режиме ватерпола.



"Бурно обсуждается начало футбольного сезона на водной глади нового стадиона в Туркестане, построенного, как утверждается, за 39 миллионов долларов. По данным из открытых источников, в Турции строительство стадиона "Сивас Арена" на 27 тысяч зрителей обошлось в 21 миллион долларов, то есть по 744 доллара на одного зрителя. В Туркестане этот показатель якобы составил более 5,5 тысяч долларов на одного болельщика. Соответствует ли эта информация действительности?", – такой запрос отправили депутаты, потребовав назвать тех лиц, которые принимали стадион по завершении строительства. Позже в холдинге BI Group, который и возвел стадион, ответили, что неполадки устранены.



Возник ли центр туризма?



Именно при Умирзаке Шукееве в правительстве появилась идея сделать из Туркестана одну из жемчужин казахстанского туризма. Акимат замысел, безусловно, горячо поддержал. Но когда дошло до воплощения, начались проблемы, хотя в развитие туризма региона были вложены гигантские средства.



По данным источников, если в 2019 году инвестиции в сферу искусства и развлечений в области составляли восемь млрд. тенге, то в 2020 году уже – 125,3 млрд. тенге. В 2021 году в регион инвестировали более 80,8 млрд. тенге. Как отмечали некоторые СМИ, в туризм Туркестана влили столько средств, сколько в остальные регионы вместе взятые.



Тем не менее, лучшие показатели в туристической отрасли зафиксированы по-прежнему у Алматы, Нур-Султана и Алматинской области. Туркестанская же область заняла лишь девятое место по обслуживанию внутренних туристов.



По сведениям портала Finprom.kz, за шесть месяцев прошлого года местами размещения Туркестанского региона было обслужено всего 870 иностранных туристов – это один из худших показателей в стране. Например, в Алматы было обслужено 54,2 тысячи иностранцев, в Нур-Султане – 34,9 тысячи, в Костанайской области – 5,5 тысяч.



"Фактически, несмотря на существенный вклад в отрасль, в Туркестанской области до сих пор не было получено должных результатов. Еще в начале года в акимате региона отмечали, что Туркестан достоин стать мировым центром туризма. Но для того чтобы это случилось, региону нужно стать конкурентоспособным по меньшей мере внутри страны и быть привлекательным хотя бы для казахстанцев", – пояснили эксперты портала.



Кроме того, обычные путешественники остались недовольны новинками, отгроханными в Туркестане. Летом 2021 года туристы заявили, что объект "Керуен-сарай", возведенный в областном центре за 87 млрд. тенге, построен из пенопласта. Общественник и блогер Чингиз Лепсибаев опубликовал фотографии крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай". Блогер заявил, что "от дождей и пары зим вся эта очень красивая потемкинская деревня развалится". Фото с отваливающейся облицовкой и засохшими без полива деревьями публиковали многие казахстанцы, посетившие Туркестан. Также пресса сообщила, что недавно построенный "Керуен-сарай" уже ремонтируют.



Умирзак Шукеев решительно опроверг критику туротрасли региона. По словам акима, блогеры и посетители просто не разбираются в технологиях строительства, а при подсчете иностранных туристов не учитывалось множество факторов. Например, сказал аким, паломники останавливаются в частном секторе и в статистику не попадают.



По мнению главы региона, некоторые хотят "хайпануть" и раздувают из мухи слона.



"Все сейчас работают, чтобы поддержать Туркестан. Действительно помочь стать ему международным центром туризма, но вот есть люди, которые против этого. Специально это делают", – заявил Умирзак Шукеев.



Действительно, два последних года были провальными для туристической отрасли всего мира по объективной причине – ездить мешал коронавирус. Теперь же историко-культурному Туркестану предстоит еще одна проверка на прочность. Акимату придется доказать, что регион в самом деле стал привлекательным для путешествий.



Лидеры рейтинга нарушений



Летом прошлого года Счетный комитет подвел итоги нарушений первого квартала.



Наибольший ущерб при использовании бюджетных средств, по данным ведомства, пришелся на Туркестанскую область, которая допустила нарушения на 9,9 млрд. тенге. Это 39,6% от общей суммы.



А в отчете за 2020 год Счетный комитет отметил, что уровень бедности в Туркестанской области достигает максимального показателя в Казахстане – 12,2%. Средний ежемесячный доход на душу населения тут 66 тыс. тенге. Для сравнения, уровень бедности в Нур-Султане всего 1,5%, а в среднем по стране 5,9%.



Поясняется, что область пополняет свой бюджет лишь на 10,9%, а почти 90% дохода поступают в виде трансфертов из республиканского бюджета. Это один из самых низких показателей эффективности по стране. "Акимы не мотивированы в развитии экономического потенциала региона. При этом, их основная задача состоит в том, чтобы больше получить субвенций из центра, а не расширять свою налогооблагаемую базу", – пояснили в ведомстве.



"Разрыв по валовому региональному продукту на душу населения, который отражает реальную картину уровня социально-экономических диспропорций между регионами, в 2020 году зафиксирован в 10,3 раза – между наибольшим показателем по Атырауской области – 11 млн. 970,8 тыс. тенге и наименьшим по Туркестанской области – 1 млн. 159,2 тыс. тенге", – добавили в комитете.



В ноябре прошлого года выявлены нарушения в строительной сфере области.



"В результате приобретения в конце 2020 года по госпрограмме "Нурлы жер" 160 квартир на общую сумму порядка двух млрд. тенге для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей, не подключенных к инженерным сетям, остаются незаселенными до сегодняшнего дня. Кроме того, несоблюдение положений этой госпрограммы в части отсутствия софинансирования из местного бюджета привело к не приобретению еще 78 квартир", – говорится в сообщении комитета.



В итоге сотни человек не смогли заселиться в построенные дома. Кроме того, "в 151 из 697 населенных пунктов области (21,7%) подача воды осуществляется по графику, что негативно влияет на качество жизни их населения. В 172 населенных пунктах отмечается дефицит мощности электроэнергии, в результате более 250 тыс. человек (12,3%) не обеспечиваются качественным электроснабжением".



"Вследствие некачественного планирования, а также принятия в эксплуатацию несоответствующих требованиям эксплуатирующей организации объектов газоснабжения в 2018-2020 годах, только семь объектов из 111 своевременно подключены к централизованному газоснабжению. Более того, 43 построенных объекта на момент аудита не функционировали", – заявили в Счетном комитете.



Выявлены проблемы и в других секторах, в том числе – в сфере образования. "В 2018-2020 годах из-за неравномерного планирования строительства школ, сложился угрожающий рост дефицита ученических мест в городе Туркестане, Сайрамском и Сарыагашском районах. Отмечается ряд системных проблем в техническом оснащении школ региона".



Нет порядка и в сельском хозяйстве, которое в области традиционно страдает от засухи. "Кроме того, установлены факты необоснованного субсидирования сельхозпроизводителей, а также ненадлежащего мониторинга использования субсидий, приведшее к перепродаже просубсидированного скота, неиспользованию поливного оборудования, к затягиванию ввода инвестиционных объектов, что нивелирует эффект господдержки развития сельхозпроизводителей на сумму 1,3 млрд. тенге", – указывается в докладе.



Официальное движение вперед



В ноябре прошлого года Умирзак Шукеев отчитался перед маслихатом, заверив, что регион стабильно развивается. "В результате масштабной работы, проведенной за последние три года, завершен первый этап развития города Туркестана, который обеспечен основной социальной инфраструктурой. За это время велось строительство 257 новых объектов общей стоимостью 445 млрд. тенге, в том числе 230 млрд. тенге – это частные инвестиции. Завершено строительство 123 объектов", – говорится в отчете.



"За три года валовой региональный продукт увеличился на 41% и составил 2,4 трлн. тенге. Объем промышленности увеличился на 18%, сельского хозяйства – на 34%, инвестиций – в 2,4 раза. Введено в строй 735,5 тысячи квадратных метров жилья, рост составил 90%. Объем областного бюджета увеличился в два раза и составил 1,1 трлн. тенге", – такие данные предоставил аким Шукеев.



В сельском хозяйстве произведено продукции на сумму 405,6 млрд. тенге, создано девять индустриальных зон, сообщил глава области. В этих индустриальных зонах реализуются 59 проектов общей стоимостью 37,1 млрд. тенге, позволяющие создать 4 293 рабочих места. Ведется строительство 78 школ общей стоимостью 18,2 млрд. тенге.



С начала года в рамках государственных и отраслевых программ создано 38,8 тысячи новых рабочих мест (постоянных – 10,5 тысячи), снижен уровень безработицы.



Кроме того, в феврале 2022 года Умирзак Шукеев доложил президенту Токаеву об очередных успехах в области. По словам акима, главный экономический показатель – валовый региональный продукт – в прошлом году вырос на 4,7% по сравнению с 2020 годом. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 906,5 млрд. тенге, рост составил 101,7%. Благодаря этому регион вышел на второе место в стране по объемам производства в сельскохозяйственной отрасли.



Напомним также, что в июле прошлого года, согласно экспертному опросу центра социальных и политических исследований "Стратегия", Умирзак Шукеев был признан самым эффективным акимом страны.



"Несмотря на волну скандалов, связанных с качеством строительства в областном центре, Умирзаку Шукееву удалось вернуться на допандемические позиции. Но если эксперты из региона акима оценивают как крепкого хозяйственника и кризис-менеджера, то сторонних экспертов больше интересует вопрос о том, кто, как и сколько времени будет отрабатывать инвестиции в строительные мегапроекты Туркестана", – указывается в исследовании. Однако в свежем рейтинге, составленном в первом квартале текущего года, Умирзак Шукеев переместился на десятую позицию.



Автор:

Бектенова Алма

15.04.2022 Источник - turanpress.kz

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