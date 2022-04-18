Банкир Тиньков (Tinkoff) перебежал на сторону врагов России

06:00 20.04.2022

Банкир Тиньков назвал поддерживающих спецоперацию "дебилами", а российскую армию - "г****м"

Алексей Иванов



Странно, что новое заявление основателя "Тинькофф Банка" вызвало такой шум в Сети. Разве он когда-либо был замечен в патриотизме?



Свое крайне негативное отношение к спецоперации высказал еще в конце февраля (зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай тогда предложил "обсудить лишение гражданства РФ таких людей, как Олег Тиньков, потому что они его не достойны, если воюют против русского народа и бьют в спину нашим солдатам, пусть и в информационной войне"). Опять же, что удивительного? Вы ждали чего-то иного?



Ведь персонаж - плоть от плоти "святых девяностых" с их мутнейшими схемами, дремучим кидаловом, примитивно-нахальным хайпожорством, абсолютной аморальщиной и безусловным пиететом перед коллективным Западом.



Сейчас 54-летний Олег Тиньков живет в Лондоне, где продолжает курс лечения от лейкемии. Во вторник опубликовал в Instagram* очередной пост. Новый имидж (на фото), предсказуемые речи.



В комментариях под постом бизнесмен пообщался с читателями.



Журналист Михаил Шахназаров: "Олег Тиньков расплескал в запрещенной Инсте бадью с фекалиями. Из всего спича Олега я понял одно: банк ему больше не принадлежит и в скором времени его переименуют".



Экономист Никита Кричевский: "Олежек Тинькоff либо был мальца бухой, когда это писал, либо он действительно долбоящер. Мы в данном случае не о содержательной части (где в России он нашел 90% тех, кто против спецоперации?), а об орфографии с пунктуацией. То, что запятые придумали масоны, мы знаем. Но в одном слове "непотизм" засадить сразу две ошибки и написать "ниппотизм"? Олег знает, что оно означает?" О чем вы, Тиньков даже не в курсе, что его любимое словцо пишется через "о"...



ТГ-канал "Образ будущего": "Велосипедист Олег Тиньков на залитой солнцем лондонской веранде пришел, наконец, к выводу, что страна, где он делал свои миллиарды - "гавно" (простите, цитата). И армия - "гавно". И дебилы вокруг. То есть бабки делать в России - это Ок, а страна вообще - "говно". Экс-гражданин США, где он чудом избежал тюрьмы за неуплату налогов (как Аль Капоне почти), прозрел в очень удобный момент. Раньше ему было удобно пресмыкаться перед Песковым, которого он привозил на свой день рождения на личном самолете, и финансировать ОНФ по поручению АП (в Лондоне знают об этом?). А теперь он понял, что провести лето на Средиземном море важнее некогда родной ему страны. Которая - ну вы поняли. Так вот, Олег - это ты "гавно", как и твои памятные пельмени "Дарья". Кстати, давно хотел спросить, а правда, что ты свою дочь в честь пельменей назвал? ПС. Медсанчасть Бутырки находится во 2 корпусе, на 3 этаже. Прилетай. Вылечим".



В созданном Тиньковым банке (который минувшей осенью включен ЦБ РФ в перечень системно значимых кредитных организаций) поспешили откреститься от отца-основателя. "Тинькофф Банк - это 40 тысяч сотрудников, ежедневно 24/7 увлеченных задачей сделать жизнь жителей нашей страны лучше, комфортнее и финансово удобнее. Мы можем спорить в поисках правильных решений, но в любой ситуации клиент для нас важнее дискуссий. Поэтому мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья. Олег Тиньков - один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет", - гласит сообщение в официальном Telegram-канале финансовой структуры.



Гм, "уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф", "один из 20 миллионов клиентов". По состоянию на февраль 2022 года семейному трасту Тинькова принадлежали 35,1% акций материнской TCS Group (та самая Группа Тинькофф); 6,5% владел менеджмент банка, остальные 58,4% обращались на бирже.



ТГ-канал "Беспощадный пиарщик": "Раньше Олег Тиньков, наш новый моральный камертон, нанимал ментов, чтобы взламывать квартиры блогеров, а сейчас посылает русские корабли. Времена, как говорится, меняются. Одно остается неизменным: его личное мнение не совпадает с мнением банка. Возможно ли это в какой-то другой стране мира? Выходит такой Цукерберг: остановите ***** в Афганистане! И завтра его бизнес продолжает работать как ни в чем не бывало. Не думаем, не думаем. А Россия - страна возможностей. Вот такая у нас сложилась коммуникационная практика, что можно в открытую ********* своих. А потому что это еще и, простите, как бы кому не хотелось думать иначе, и выгодно. Санкции-то еще не налепили. Это, если что, наше личное мнение. С мнением редакции оно не совпадает!"



ТГ-канал "Майор и Генерал": "Можно иметь разные взгляды. Но если в России будет совершенно спокойно продолжать работать банк, владелец которого противопоставляет себя не только с государству, но и обществу, то это значит, что все мы неизлечимо больны. Но все-таки надеемся, что излечимо, и государство и общество отреагируют. [...] Если Тиньков не имеет никакого отношения к банку своего имени (что надо еще досконально проверить), то владельцы и руководство должны выступить с соответствующим заявлением. И разъяснением своей собственной позиции. Причем не в виде краткого комментария в соцсетях, а в видеообращении. И, как бы тяжело это ни было, название сменить. Мы понимаем, что в Австрии могло было быть много людей с фамилией "Гитлер", но после начала войны семейное кафе с таким названием в Лондоне или Нью-Йорке выглядело бы нелепо. [...] Если кто-то думает, что история с заявлением Тинькова рассосется, или ее можно перебить валом заказных комментариев и публикаций, что "банк это одно, а сам Тиньков это другое", "это хитрый план Тинькова по уходу от санкций" и прочей мутью, тот очень глубоко ошибается. Она точно не рассосется".



Политолог Марат Баширов: "Что-то или кто-то мне подсказывает, что Тинькофф-банку - конец. Переводите оттуда деньги на другие счета в других банках, пока не поздно. Вопрос пары дней, потому что, сам владелец уже подстраховался и его деньги в безопасности".



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