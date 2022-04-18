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Хватит ли у России запаса прочности? - Александр Бочкарев
08:06 20.04.2022

Хватит ли у России запаса прочности?
Как доказывает история, у нашей страны есть все условия для экономического рывка даже в условиях западных санкций
Александр Бочкарев

Евробюрократы собрались повоевать. Впервые в истории европейский комиссар по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, забыв показное миролюбие западной дипломатии, официально высказался за вооруженную операцию против России. Понятно, что глава дипломатии Евросоюза имеет право на свои, пусть и людоедские, убеждения. Но как политик, Боррель должен был сначала хотя бы поинтересоваться у жителей ЕС, что они думают по этому поводу.

Понятно, что бы ответили европейцы на заманчивое предложение повоевать за "це європейців". Насчет резкого подорожания электричества, топлива и жизненно важных продуктов спрашивать у них тоже никто ничего и не собирается. Жителям Рима, Парижа и Брюсселя отводится, говоря простым языком, роль "терпил". По германскому телевидению, к примеру, уже крутят ролики о способах экономного мытья, англичанам прививают привычку спать в свитере. И каждому западному телезрителю доносят благую весть о "мужественных бойцах ВСУ", которым надо поставлять оружие.

Официальный Лондон решил, что беженцам из "незалежной" самое место в стране, прогремевшей на весь мир геноцидом

Денег на это нужно много: счет уже идет на миллиарды. Экономические интересы государств-членов Европейского Союза сегодня практически полностью подчинены "победе на поле боя". Политика "войны до последнего украинца" постепенно становится "войной до последнего европейца". При этом все явственней прорисовываются черты истинного выгодоприобретателя и заказчика конфликта двух родственных держав. Кто поднял национальную экономику на Первой мировой войне, и заработал миллиарды на Второй? Правильно, США. Вот и сейчас, напрочь рассорив Западную Европу с Россией, Соединенные Штаты рассчитывают решить свои внутренние экономические и политические проблемы.

С точки зрения Вашингтона затея богатая: измотать Западную Европу, полностью подчинив тем самым вчерашнего экономического конкурента, и разорить Российскую Федерацию, получив возможность сосредоточить силы не борьбе с Китаем. Вопрос только в том, велик ли запал прочности у российской экономики? Здесь американские аналитики уже демонстрируют заметное разочарование. Недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении пятого пакета санкций против РФ. Прошлые четыре оказались, скажем так, не очень эффективными. Курс рубля выстоял, экспорт сырья начал переориентацию а Азию, а российское общество сплотилось. Причем, на сегодняшний день выдумать новые санкции против России, кроме откровенно самоубийственных, Запад уже не может.

Итак, "разорвать российскую экономику в клочья", как обещал один американский президент, у наших "западных партнеров" не получилось. Но хватит ли у России сил развиваться в условиях натовской экономической блокады? Отечественная история учит, что для этого "запас прочности" вполне достаточен.

С таким выводом согласны и многие западные аналитики. Достаточно вспомнить, что до открытия сибирских месторождений нефти и газа Советский Союз в крайне неблагоприятных условиях восстановил разрушенную войной экономику, создал первую в мире атомную электростанцию и запустил первого человека в космос. Советская экономика развивалась быстрыми темпами, опираясь исключительно на собственные силы. И только в начале семидесятых годов XX века, получив возможность практически без усилий получать валюты от экспорта углеводородов, народное хозяйство сверхдержавы "уснуло".

Мог ли СССР избежать пресловутой "голландской болезни экономики", или "нефтяной иглы"? Конечно, мог. Для этого надо было, как позже сделали власти Китая, разрешить потребительские кооперативы, дать больше свободы предприятиям легкой промышленности, усилить охрану правопорядка. И вкладывать заработанные на нефти миллиарды не в страны Африки, а в развитие собственной инфраструктуры. Строить дороги, газифицировать села и деревни, развивать крестьянские хозяйства.

Большая часть гибридных войн, которые ведет Америка, преследуют цель ограничения свободы Европы

Экономика Советского Союза невиданными темпами росла в условиях капиталистической блокады без экспорта нефти и газа. Будет расти и российская экономика, тем более, что продажу страной углеводородов, металла и удобрений Запад "отменить" не смог. Правда, для этого придется отказаться от нынешней ущербной модели хозяйствования. Современная Россия - это страна, которая экспортирует нефть и газ, а затем на заработанные деньги покупает товары за рубежом. Поэтому жизненно необходимо провести реиндустриализацию, чтобы самим выпускать то, что сейчас привозиться с Запада.

Тем более, что основные вопросы как говорится, уже закрыты. Конечно, экономические санкции болезненно сказываются отечественной экономике. Но, даже если Россия не сможет покупать предметы роскоши за границей, она является самодостаточной страной с точки зрения энергетики, металлов и зерна. А это, согласитесь, главное условие будущего процветания.

Источник - svpressa.ru
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