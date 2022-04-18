 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.04.2022
08:23  В КырМинобразе опять скандал. Киндер-руководство обвинено подчиненными в полной некомпетентности
08:13  В Алматы арестованы популярные вайнеры - Туребаев и Шерниязов. За аферизм
08:09  Мальме - в огне. Швеция никак не может погасить восстание "коранистов", - "Къ"
08:06  Хватит ли у России запаса прочности? - Александр Бочкарев
06:00  Банкир Тиньков (Tinkoff) перебежал на сторону врагов России
00:29  Аким Шукеев как главная проблема "беспроблемной" Туркестанской области, - А.Бектенова
00:24  ШОС рвется в посредники в переговорах по таджикско-киргизской границе, - В.Панфилова

00:23  Компартия Китая решила "устранить угрозы нестабильности" государства, - В.Скосырев
00:03  Почему Кыргызстан и Таджикистан не могут решить приграничный спор – взгляд с двух сторон
00:00  Индийская "отстраненность" и российско-китайская координация
Вторник, 19.04.2022
20:38  Розовский район Запорожской области Украины проголосовал за вхождение в состав Донецкой Народной Республики
19:06  Финансовой диктатуре Запада приходит конец, - А.Бунич
18:07  Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном
18:02  В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Он будет доступен на YouTube
17:56  Узбекистан строил целое кыргызское село в Баткене, но не успел...
17:52  Токаев поблагодарил губернатора Омской области за поддержку кандасов
17:32  Чиновники КазМинэкологии пытались разворовать 180 млрд тенге – Антикор
17:25  Традиционалисты готовы создать альтернативную Европу, - Роман Лункин
15:57  В Швеции продолжается восстание мусульман
12:33  Успешно размотавший бюджеты Алматы и "Нур-Аманата" г-н Байбек отправился в хадж. Грехи замаливает?
12:32  Бензин - дорог. Таджики пересаживаются на велосипеды
12:30  Археологи назвали 178 год до н.э. годом создания первого компьютера
12:17  В Кашкадарьинской области Узбекистана образован новый Кукдалинский район (хоким - Хуррам Джураев)
12:12  Гафур Рахимов вернулся в руководство узбекского бокса
11:33  Почему Казахстан превращается в "Украину-2"? - Ермек Тайчибеков
10:27  Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков
10:20  Политический оппортунизм Бен Салмана и Путин
10:14  Украина добивает карьеру канцлера Германии Шольца, - Д.Бавырин
10:00  России нужно импортозамещение сознания, - Вадим Трухачев
09:55  В Киргизии в целях экономии госорганы обяжут использовать офисную бумагу с обеих сторон
09:53  Снова бастуют нефтяники казахского Жанаозена
09:39  Убиты были 20 нападавших: появились подробности январского штурма акимата Шымкента
08:47  Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак, - "СП"
08:32  В Казахстане задержана очередная группа госизменников и шпионов
08:10  Психология юрт-баши. Каждому жапарову - по дворцу! - 24.kg
08:05  Компания сына главы КырГКНБ Ташиева выиграла несколько вкусных тендеров в Джалал-Абаде
07:29  Чем завершился политический кризис в Пакистане, - Л.Пархомчик
00:34  Гонка сверхъестественных вооружений. Как Пентагон и ЦРУ занимались парапсихологией
00:28  Обновление денежных знаков Монголии
00:20  Саудовская Аравия подталкивает йеменцев к миру с помощью компромата, - Равиль Мустафин
00:14  Пакистан: приговор за независимость, - Сергей Кожемякин
00:13  Спецоперация России положила конец концу истории, - Владимир Можегов
00:08  Стоит статуя, в лучах заката... Памятник Раззакову (человеку) в кыргызском Раззакове (город) оказался ни на кого не похож
Понедельник, 18.04.2022
23:23  Продовольственный кризис угрожает пятой части населения Земли
22:07  Скончался экс-директор Службы внешней разведки России и посол РФ в Индии Вячеслав Трубников
20:42  В Москве убит (вместе с женой и дочкой) экс-вице-президент "Газпромбанка" Аваев
20:28  Умер торгпред России в Бишкеке Валерий Латыпов
20:25  США занесли над Китаем санкционную дубину, - Ю.Тавровский
20:17  РосАрмия начала Второе генеральное наступление в Украине
16:03  Казахстан заблудился между Россией и Западом, - И.Джорбенадзе
16:00  Сможет ли место доллара занять алтын? - Никита Масленников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мальме - в огне. Швеция никак не может погасить восстание "коранистов", - "Къ"
08:09 20.04.2022

К шведским выборам подожгли Коран
Премьер республики осудила ультраправые беспорядки
Полиция Швеции продолжает расследование четырехдневных беспорядков, прокатившихся по стране на прошлой неделе. На акциях, организованных датским политиком Расмусом Палуданом, планировалось ежедневно сжигать по экземпляру Корана. В последовавших столкновениях пострадали почти три десятка полицейских, были задержаны более 40 человек.

Сожженные машины в результате протестов в городе Мальме

"Те, кто атакует шведскую полицию, атакуют и шведское демократическое общество. Ответственные должны быть арестованы и осуждены, должны отсидеть срок в тюрьме",- заявила в начале недели премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Так премьер прокомментировала беспорядки, вспыхнувшие на прошлой неделе один за другим в Линчепинге, Норчепинге, Эребру, Стокгольме и Мальме. "Последние несколько дней мы наблюдали ужасные зрелища во многих городах Швеции. Полицейские, которые хотели в спокойной обстановке (17 апреля.- "Ъ") встретить с семьей Пасху, вынуждены были защищать законы и свободу слова, рискуя жизнью",- посочувствовала премьер стражам порядка.

Серия демонстраций, переросших в столкновения с полицией, состоялась в Швеции на прошлой неделе. Первая акция прошла в Линчепинге 14 апреля и была согласована с полицией: ультраправый политик из Дании Расмус Палудан, руководящий на родине партией "Жесткий курс", получил разрешение провести политический митинг, в ходе которого он планировал сжечь экземпляр Корана. Реализовать этот план не удалось, а сама акция обернулась беспорядками. Протестующие атаковали полицейских и спасательные службы. И, как сообщает шведское издание Aftonbladet, вынудили полицию покинуть этот район.

Точно так же прошли еще семь акций, запланированных Расмусом Палуданом в районах со значительной долей мусульманского населения, только на одних ему удавалось сжечь священную для мусульман книгу, а на других нет. Исключением, отмечает Aftonbladet, стала акция в одном из районов города Йенчепинг: участники мирной контракции оцепили площадь, где должен был выступить господин Палудан, оставив его там одного, а пастор местной церкви заглушил выступление политика звоном колоколов. В других городах за четыре дня протестов пострадали участники акций и их противники, а также более 26 полицейских, некоторые из которых получили огнестрельные ранения. В ходе беспорядков был сожжен автобус, угнаны или сожжены несколько автомобилей горожан и десяток патрульных машин, подожжены несколько зданий. Задержаны более 40 протестующих.

Между тем главный организатор акций правонарушителем с точки зрения шведского законодательства, похоже, не является. По данным полиции, на некоторых акциях он даже не появлялся лично, а непосредственно сжигание Корана не расценивается в Швеции как правонарушение.

Во всяком случае, аналогичные акции Расмус Палудан уже проводил в Швеции в 2020 году (тогда за ними тоже последовали беспорядки), и никаких юридических последствий для него не последовало. Вместо этого полиция намерена разобраться, кто же виноват в порче имущества и нападениях на полицейских: как пишут шведские СМИ, в этом могут быть замешаны не столько исламские или крайне правые радикалы, сколько участники организованных преступных группировок, воспользовавшиеся ситуацией.

40-летний Расмус Палудан родился и вырос в Дании, где учился на юриста. В последние годы получил широкую известность, выступая сперва с эпатажными политическими акциями, а затем ударившись в ультраправый активизм. Многие его акции предполагают сжигание Корана. На родине, в Дании, его партия "Жесткий курс", выступающая с радикальными антиисламскими и антииммигрантскими лозунгами, остается непопулярной маргинальной политической силой. Поэтому продолжить политическую активность Расмус Палудан решил в Швеции, чье гражданство он получил два года назад. "Я ежедневно борюсь за то, чтобы баллотироваться в парламент. Я буду продолжать делать это. Но поскольку я считаю исламизацию Швеции гораздо более запущенной, чем в Дании, то я также оказываю датчанам большую услугу, баллотируясь в Швеции",- заявил он популярной датской газете Berlingske Tidende. Парламентские выборы в Швеции пройдут 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Расмас Палудан. 2019 год
Расмас Палудан. 2019 год

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Расмас Палудан. 2019 год

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Электоральную активность Расмуса Палудана и реакцию на нее шведских властей уже резко раскритиковали в ряде мусульманских стран. "То, что произошло в Швеции, отвратительно. Исламская Республика Иран решительно осуждает осквернение священного мусульманского писания. Повторение этого инцидента в Швеции ее гражданами вызывает глубокое сожаление. Мусульманский мир очень задет этим оскорблением",- заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. В МИД Ирана в воскресенье был вызван временный поверенный в делах Швеции. С критикой выступили и внешнеполитические ведомства Бахрейна, Саудовской Аравии, Иордании, Ирака, Египта. "Мы решительно осуждаем подобные действия. Есть причины полагать, что это преднамеренная провокация, нацеленная на то, чтобы в очередной раз сотрясти настроение мусульман, особенно в священный месяц Рамадан,- заявил "РИА Новости" зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.- На это больно смотреть и совершенно нельзя принять".

Галина Дудина

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650431340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО
- Правительством одобрена Концепция развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года
- Системе высшего образования Казахстана нужна перезагрузка - Алихан Смаилов
- Бахыт Султанов: О рабочей поездке в Москву
- Кадровые перестановки
- МВК рассмотрены вопросы коммерциализации научных проектов и вывода их на экспортный потенциал
- В Мажилисе обсудили вопросы охраны историко-культурных памятников и развития культурного потенциала страны
- Касательно предмета "Самопознание" в школах
- Многофункциональный пресс-центр открыт при партии "AMANAT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  