Мальме - в огне. Швеция никак не может погасить восстание "коранистов", - "Къ"

08:09 20.04.2022

К шведским выборам подожгли Коран

Премьер республики осудила ультраправые беспорядки

Полиция Швеции продолжает расследование четырехдневных беспорядков, прокатившихся по стране на прошлой неделе. На акциях, организованных датским политиком Расмусом Палуданом, планировалось ежедневно сжигать по экземпляру Корана. В последовавших столкновениях пострадали почти три десятка полицейских, были задержаны более 40 человек.



Сожженные машины в результате протестов в городе Мальме



"Те, кто атакует шведскую полицию, атакуют и шведское демократическое общество. Ответственные должны быть арестованы и осуждены, должны отсидеть срок в тюрьме",- заявила в начале недели премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Так премьер прокомментировала беспорядки, вспыхнувшие на прошлой неделе один за другим в Линчепинге, Норчепинге, Эребру, Стокгольме и Мальме. "Последние несколько дней мы наблюдали ужасные зрелища во многих городах Швеции. Полицейские, которые хотели в спокойной обстановке (17 апреля.- "Ъ") встретить с семьей Пасху, вынуждены были защищать законы и свободу слова, рискуя жизнью",- посочувствовала премьер стражам порядка.



Серия демонстраций, переросших в столкновения с полицией, состоялась в Швеции на прошлой неделе. Первая акция прошла в Линчепинге 14 апреля и была согласована с полицией: ультраправый политик из Дании Расмус Палудан, руководящий на родине партией "Жесткий курс", получил разрешение провести политический митинг, в ходе которого он планировал сжечь экземпляр Корана. Реализовать этот план не удалось, а сама акция обернулась беспорядками. Протестующие атаковали полицейских и спасательные службы. И, как сообщает шведское издание Aftonbladet, вынудили полицию покинуть этот район.



Точно так же прошли еще семь акций, запланированных Расмусом Палуданом в районах со значительной долей мусульманского населения, только на одних ему удавалось сжечь священную для мусульман книгу, а на других нет. Исключением, отмечает Aftonbladet, стала акция в одном из районов города Йенчепинг: участники мирной контракции оцепили площадь, где должен был выступить господин Палудан, оставив его там одного, а пастор местной церкви заглушил выступление политика звоном колоколов. В других городах за четыре дня протестов пострадали участники акций и их противники, а также более 26 полицейских, некоторые из которых получили огнестрельные ранения. В ходе беспорядков был сожжен автобус, угнаны или сожжены несколько автомобилей горожан и десяток патрульных машин, подожжены несколько зданий. Задержаны более 40 протестующих.



Между тем главный организатор акций правонарушителем с точки зрения шведского законодательства, похоже, не является. По данным полиции, на некоторых акциях он даже не появлялся лично, а непосредственно сжигание Корана не расценивается в Швеции как правонарушение.



Во всяком случае, аналогичные акции Расмус Палудан уже проводил в Швеции в 2020 году (тогда за ними тоже последовали беспорядки), и никаких юридических последствий для него не последовало. Вместо этого полиция намерена разобраться, кто же виноват в порче имущества и нападениях на полицейских: как пишут шведские СМИ, в этом могут быть замешаны не столько исламские или крайне правые радикалы, сколько участники организованных преступных группировок, воспользовавшиеся ситуацией.



40-летний Расмус Палудан родился и вырос в Дании, где учился на юриста. В последние годы получил широкую известность, выступая сперва с эпатажными политическими акциями, а затем ударившись в ультраправый активизм. Многие его акции предполагают сжигание Корана. На родине, в Дании, его партия "Жесткий курс", выступающая с радикальными антиисламскими и антииммигрантскими лозунгами, остается непопулярной маргинальной политической силой. Поэтому продолжить политическую активность Расмус Палудан решил в Швеции, чье гражданство он получил два года назад. "Я ежедневно борюсь за то, чтобы баллотироваться в парламент. Я буду продолжать делать это. Но поскольку я считаю исламизацию Швеции гораздо более запущенной, чем в Дании, то я также оказываю датчанам большую услугу, баллотируясь в Швеции",- заявил он популярной датской газете Berlingske Tidende. Парламентские выборы в Швеции пройдут 11 сентября.



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Расмас Палудан. 2019 год

Расмас Палудан. 2019 год



Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters



Расмас Палудан. 2019 год



Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters



Электоральную активность Расмуса Палудана и реакцию на нее шведских властей уже резко раскритиковали в ряде мусульманских стран. "То, что произошло в Швеции, отвратительно. Исламская Республика Иран решительно осуждает осквернение священного мусульманского писания. Повторение этого инцидента в Швеции ее гражданами вызывает глубокое сожаление. Мусульманский мир очень задет этим оскорблением",- заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. В МИД Ирана в воскресенье был вызван временный поверенный в делах Швеции. С критикой выступили и внешнеполитические ведомства Бахрейна, Саудовской Аравии, Иордании, Ирака, Египта. "Мы решительно осуждаем подобные действия. Есть причины полагать, что это преднамеренная провокация, нацеленная на то, чтобы в очередной раз сотрясти настроение мусульман, особенно в священный месяц Рамадан,- заявил "РИА Новости" зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.- На это больно смотреть и совершенно нельзя принять".



Галина Дудина