В Алматы арестованы популярные вайнеры - Туребаев и Шерниязов. За аферизм

08:13 20.04.2022

Алматинский городской суд изменил меру пресечения в отношении казахстанских вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова, передает Zakon.kz.

Постановлением следственного суда в отношении М.Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток.

Алматинский городской суд

Органом следствия не представлены материалы, дающие основания для санкционирования ареста на 2 месяца.



В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье, орган следствия вправе обратится с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей.

Алматинский городской суд

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы напомнили, что казахстанские вайнеры были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении ДП города Алматы по статье 217 ч. 3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.



Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.



Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО "MUDARABAН CAPITAL".



В феврале 2022 года появилась информация о том, что Мейржан Туребаев, Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.



Ирина Лукичева