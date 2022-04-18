В КырМинобразе опять скандал. Киндер-руководство обвинено подчиненными в полной некомпетентности

08:23 20.04.2022

20 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

Начальника управления школьного образования уволили. Он намерен судиться



Начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Марата Усеналиева уволили. Об этом он сообщил 24.kg.



По его словам, его вынудили уйти с работы. "За то, что я против политики молодого руководства Минобразования пошел. Я поругался с первым замминистра, который структуру образования не знает. Сейчас я в реанимации. Как только выйду из больницы, обязательно буду судиться", - сказал Марат Усеналиев.



Напомним, что первым заместителем министра образования и науки является 35-летний Бактияр Орозов. Его назначили в феврале 2022 года.



В пресс-службе Минобразования комментировать ситуацию отказались.