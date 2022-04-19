"Газпром" лишают экспортных доходов. МиллерЭлитке придется сосать лапку, - "НГ"

09:08 20.04.2022 Европейцы рассматривают сценарии полного отказа от российского газа

Ольга Соловьева



Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обещает, что страна теперь будет наращивать собственную добычу углеводородов.

Уже в мае часть европейских стран откажется от российского газа. Национальные правительства обещают ввести субсидируемые цены на энергию и готовы к изоляции собственных энергосетей от других стран ЕС. Власти Греции готовят меры по сдерживанию цен на электроэнергию и ждут "наихудшего сценария" с полным прекращением поставок газа из РФ. Дания также будет наращивать собственную добычу топлива, чтобы не покупать его у России. Физическая прокачка газа в ЕС в апреле также снижается, свидетельствуют данные "Газпрома", и может составить около 12 млрд куб. м газа. При этом только по итогам марта Россия, вероятно, заработала на экспорте около 12 млрд евро, поставив 15 млрд куб. м газа.



"Газпром" тоже по-прежнему не выбирает объемы транзита по польскому участку газопровода Ямал–Европа.



Об этом, в частности, свидетельствуют данные аукциона на платформе бронирования GSA Platform. Сообщается, что "Газпром" в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на май не стал выбирать мощности польского участка газопровода. На торгах было предложено 89 млн куб. м в сутки – все эти мощности не были забронированы. При этом трубопровод технически может прокачивать до 33 млрд куб. м в год.



"Оператор газотранспортной системы Украины" также не предлагал дополнительные мощности по транзиту российского газа. В прежние месяцы выставлялась мощность в 15 млн куб. м в сутки со входом через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка". Однако несколько месяцев подряд "Газпром" не бронировал эти мощности на аукционах. Тем не менее у российского концерна действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.



Словацкий газотранспортный оператор Eustream во вторник также сообщил, что заявка на поставку российского природного газа в страны Евросоюза через Словакию снизилась до 37,5 млн куб. м. Поставки российского сырья снижаются постепенно. Днем ранее в страну поступило на 2 млн куб. м российского газа больше, в пятницу – на 15 млн куб. м больше, чем во вторник.



Некоторые европейские страны уже готовятся к полному прекращению поставок топлива из РФ. Так, агентство Reuters сообщает, что правительство Дании в долгосрочной перспективе намерено постепенно отказаться от использования газа, чтобы добиться независимости от поставок топлива из России. В настоящий момент Дания планирует временно нарастить добычу газа на своих месторождениях в Северном море, чтобы отказаться от поставок из России. "Мы увеличим добычу природного газа в Северном море на ограниченный период. Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у (президента России. – "НГ") Владимира Путина", – заявляет премьер-министр Дании Метте Фредериксен.



Британская Daily Telegraph со ссылкой на прогнозы оператора единой британской энергосистемы – компании National Grid сообщала, что королевство в связи с намерениями европейских стран отказаться от российских углеводородов планирует в ближайшие полгода нарастить поставки газа в ЕС по газопроводам BBL и Interconnector, связывающих Великобританию с Нидерландами и Бельгией. В National Grid полагают, что нынешним летом экспорт газа из Великобритании в ЕС может составить 5,1 млрд куб. м.



Греческие власти предлагают готовиться к "наихудшему сценарию", то есть к полному прекращению поставок газа из РФ. При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул: первоочередной задачей правительства является обеспечение энергоэффективности страны и достижение максимально низких цен на энергоносители для потребителей, домашних хозяйств и предприятий. Власти обещают в случае отсутствия "европейского ответа" принять дополнительные меры по сдерживанию резкого роста цен на электроэнергию и смягчению последствий для потребителей. Reuters замечает, что в прошлом году страна потратила около 4 млрд евро на субсидирование счетов за электроэнергию для домашних хозяйств, предприятий и фермеров.



Ранее об утверждении временных мер для снижения цен на электроэнергию объявляли власти Испании и Португалии. В частности, Мадрид и Лиссабон предлагали Еврокомиссии установить максимальную цену на газ в размере 30 евро за мегаватт-час в двух странах, чтобы добиться снижения стоимости электроэнергии.



Предложение Испании и Португалии по снижению цен на электричество за счет установления предела стоимости газа предусматривает ограничение экспорта электроэнергии во Францию, отмечает во вторник газета El Pais. По информации издания, Испания предложила в качестве первоначального решения систему, предусматривающую разграничение электроэнергии, потребляемой на Пиренейском полуострове, и электроэнергии, экспортируемой на европейский рынок через Пиренеи. Однако, согласно данным газеты, этой инициативы недостаточно, чтобы предотвратить утечку субсидируемого из Испании электричества во Францию.



Мало того, пишет El País, ЕС скорее всего придется рассмотреть возможность нормирования потребления энергоресурсов на случай проблем с поставками из России. СМИ не исключает, что сократить потребление электроэнергии Европе придется на время поиска альтернативных источников поставок. Издание полагает, что с целью воздействия на спрос Брюссель в ближайшие недели и месяцы будет вести дебаты о том, как сократить потребление, чтобы не доводить ситуацию до нехватки ресурсов.



Европейцы настроены оптимистично и надеются на то, что смогут заместить российский газ в самое ближайшее время. Так в планах ЕК сократить к декабрю две трети российских поставок за счет увеличения из других источников и снижения спроса на газ в различных отраслях экономики. Центральное место в планах Брюсселя отводится увеличению импорта сжиженного природного газа (СПГ), который, как надеются в ЕС, может заменить 50 млрд куб. м углеводородов из РФ. Сократить поставки российского газа еще на 10 млрд предполагается за счет его импорта из Норвегии и Алжира.



Из отчета консалтинговой компании Algebris Investments также следует, что ЕС сможет быстро найти альтернативу 66% импорта российского газа. Правда, даже в этом случае регион может столкнуться с дефицитом поставок примерно 70 млрд куб. м, что "исчерпает запасы газа за пять месяцев", уточняется в отчете.



Заметим, по итогам прошлого года ЕС импортировал из РФ 155 млрд куб. м голубого топлива. В "Газпроме" отчитывались, что за весь год в страны дальнего зарубежья компания поставила 185 млрд куб. м газа на сумму в 55 млрд долл. Таким образом, средняя цена за газ составила 272,8 долл за 1 тыс. куб. м, следовало из данных Федеральной таможенной службы.



Нужно напомнить, несмотря на экстремально высокие цены на газ в Европе, стоимость поставок российским концерном прописана в долгосрочных контрактах и формируется с лагом к рыночным ценам. К примеру, если в декабре 2021-го средняя цена экспорта составила 517,8 долл. за 1 тыс. куб. м, то уже в январе – 686 долл., сообщали в ФТС. При этом только в январе 2022 года "Газпром" заработал на экспорте почти 9,5 млрд долл., что в 2,7 раза больше, чем годом ранее.



В свою очередь, европейское агентство Beyond Coal подсчитало, что с 24 февраля Россия заработала на поставках газа в ЕС свыше 23,5 млрд евро. То есть по их расчетам РФ в сутки зарабатывает на экспорте голубого топлива свыше 400 млн евро, или 12 млрд евро в месяц. Можно также предположить, что европейцы в своих расчетах в большей степени базируются на рыночные цены на газ.



Несмотря на рост доходов, физические поставки сырья продолжают снижаться. В компании сообщают: среднесуточный экспорт природного газа в дальнее зарубежье за первую половину апреля снизился на 18%, до 407 млн куб. м, по сравнению с почти 500 млн куб. м в среднем за март. При этом в "Газпроме" обещают, что несмотря на то, что холдинг продаст в ЕС в апреле меньше газа, чем в марте, но зато по максимальной цене.



Апрельские контрактные цены "на месяц вперед" формировались под влиянием рекордного подорожания в марте – на фоне поэтапного введения антироссийских санкций и спекуляций о возможных новых ограничениях, сообщает Интерфакс. Таким образом, если газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" (у "Газпрома" около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составит около 1400 долл. за 1 тыс. куб. м.



Эксперты "НГ" сомневаются в скорой возможности ЕС отказаться от российского газа. "ЕС уже более 10 лет пытается отказаться от российского газа. Но правда в том, что ЕС как потребитель ресурсов может только бегать от одного поставщика газа к другому и выяснять, что газ – это долгосрочное планирование и поставщики не могут переориентировать поставки по желанию ЕС. Нужны долгосрочные контракты. Альтернатива российскому газу – это не газ из других стран, а уголь и атомная энергетика. Эти генерирующие мощности ЕС способна обеспечивать самостоятельно", – полагает исполнительный директор компании "Универ Капитал" Артем Тузов.



Быстрый отказ ЕС в целом от поставок газа из России невозможен, соглашается главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. "Заместить его полностью из альтернативных источников в течение одного-двух лет также не получится. Для этого нет ни необходимой инфраструктуры (трубопроводы, терминалы СПГ и пр.), ни достаточных свободных мощностей у потенциальных альтернативных поставщиков", – отмечает он.

"Россия закрывает порядка 35–40% потребности Европы в газе. Это соответствует 140–180 млрд куб. м в год. Сокращение объемов требует альтернативных поставок, а также сокращения спроса. Один из основных элементов спроса – домохозяйства. Европейские домохозяйства составляют четверть совокупного спроса Европы. Газ используется преимущественно для сезонного отопления жилья (100 млрд куб. м), а также нагрева воды (25 млрд куб. м). Одним из вариантов отказа от российского газа для домохозяйств является переход на тепловые насосы. Установка электрических тепловых насосов может сократить потребление газа в Европе на 29 млрд куб. м", – рассказывает персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов, подчеркивая, что темпы установки тепловых насосов нужно увеличить в 10 раз, чтобы значительно снизить потребление газа в жилых помещениях. Аналитик "Финам" Сергей Кауфман не исключает, что в 2022 году "Газпром" снизит экспорт в Европу на 20 млрд куб. м, а в 2023 году – на 45 млрд относительно уровня 2021 года.

Эксперт межотраслевого информационно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик также сомневается в сокращении в ближайшее время поставок российского газа в ЕС. "Я не думаю, что в мае мы увидим серьезные сокращения объемов поставок газа в Европу. Во-первых, истерика с рисками перекрытия газа прошла, и сегодня мы наблюдаем цены на газ гораздо ниже показателей не только этого года, но и прошлого – 2021-го, поэтому в Европе будут стараться заполнить ПХГ к зиме. Во-вторых, реальные экономисты уже не раз предупреждали политиков о том, что страны Старого Света в случае отказа от российского газа ждет рецессия и голод", – говорит она.

"Официальные планы ЕК предусматривают, что поставки российского газа сократятся на две трети (минус 100 млрд куб м) уже в 2022 году. Однако эти планы являются очень амбициозными и не будут выполнены", - считает директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов. Он напоминает: эти планы исходят из того, что ЕС сможет увеличить импорт СПГ на 1 млрд куб м. "Однако на мировом рынке нет таких свободных объемов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе ЕС будет снижать закупки российского газа и возможностей для замещения на горизонте следующих 5-10 лет", - уточняет экономист. Эксперт сомневается, что доходы от экспорта в этом году пострадают. "Даже при снижении физических объемов экспорта. В 2022 году средняя цена экспорта российского газа будет находится в районе 500-600 долл за 1 тыс. куб м по сравнению со 273 долл в прошлом году. Поэтому даже при снижении экспорта в ЕС на 20% стоимость экспорта будет выше чем в прошлом году", - полагает Салихов, не исключая, что в физическом объеме поставки трубопроводного газа из России в ЕС снизится на 15-20% по итогам года. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650434880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО

- Правительством одобрена Концепция развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года

- Системе высшего образования Казахстана нужна перезагрузка - Алихан Смаилов

- Бахыт Султанов: О рабочей поездке в Москву

- Кадровые перестановки

- МВК рассмотрены вопросы коммерциализации научных проектов и вывода их на экспортный потенциал

- В Мажилисе обсудили вопросы охраны историко-культурных памятников и развития культурного потенциала страны

- Касательно предмета "Самопознание" в школах

- Многофункциональный пресс-центр открыт при партии "AMANAT"

