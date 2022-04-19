 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.04.2022
12:30  Умер Виктор Зайберт - археолог, открывший ботайскую культуру в Северном Казахстане
12:23  КырПрез Жапаров подписывает "Декларацию о стратегическом партнерстве" с Азербайджаном
12:17  Экс-кырпрез Атамбаев бьется в клетке (буквально) и закладывает Ташиева
12:08  В Кабуле взрывают (вместе с учениками) "неправильные" шиитские школы
11:26  Он - россиянин! КырГКНБ разоблачило своего обидчика - журналиста Болота Темирова
11:00  Искандер Махмудов больше не владелец уральского холдинга УГМК?
10:50  В КазШколах и вузах сворачивают преподавание "науки", придуманной Сарой Назарбаевой. Ввиду очевидности дури

10:12  Протесты в Ливии сделали нефть дороже, - А.Башкатова
09:08  "Газпром" лишают экспортных доходов. МиллерЭлитке придется сосать лапку, - "НГ"
08:23  В КырМинобразе опять скандал. Киндер-руководство обвинено подчиненными в полной некомпетентности
08:13  В Алматы арестованы популярные вайнеры - Туребаев и Шерниязов. За аферизм
08:09  Мальме - в огне. Швеция никак не может погасить восстание "коранистов", - "Къ"
08:06  Хватит ли у России запаса прочности? - Александр Бочкарев
06:00  Банк, который лопнул... Банкир Тиньков (Tinkoff) перебежал на сторону врагов России
00:29  Аким Шукеев как главная проблема "беспроблемной" Туркестанской области, - А.Бектенова
00:24  ШОС рвется в посредники в переговорах по таджикско-киргизской границе, - В.Панфилова
00:23  Компартия Китая решила "устранить угрозы нестабильности" государства, - В.Скосырев
00:03  Почему Кыргызстан и Таджикистан не могут решить приграничный спор – взгляд с двух сторон
00:00  Индийская "отстраненность" и российско-китайская координация
Вторник, 19.04.2022
20:38  Розовский район Запорожской области Украины проголосовал за вхождение в состав Донецкой Народной Республики
19:06  Финансовой диктатуре Запада приходит конец, - А.Бунич
18:07  Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном
18:02  В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Он будет доступен на YouTube
17:56  Узбекистан строил целое кыргызское село в Баткене, но не успел...
17:52  Токаев поблагодарил губернатора Омской области за поддержку кандасов
17:32  Чиновники КазМинэкологии пытались разворовать 180 млрд тенге – Антикор
17:25  Традиционалисты готовы создать альтернативную Европу, - Роман Лункин
15:57  В Швеции продолжается восстание мусульман
12:33  Успешно размотавший бюджеты Алматы и "Нур-Аманата" г-н Байбек отправился в хадж. Грехи замаливает?
12:32  Бензин - дорог. Таджики пересаживаются на велосипеды
12:30  Археологи назвали 178 год до н.э. годом создания первого компьютера
12:17  В Кашкадарьинской области Узбекистана образован новый Кукдалинский район (хоким - Хуррам Джураев)
12:12  Гафур Рахимов вернулся в руководство узбекского бокса
11:33  Почему Казахстан превращается в "Украину-2"? - Ермек Тайчибеков
10:27  Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков
10:20  Политический оппортунизм Бен Салмана и Путин
10:14  Украина добивает карьеру канцлера Германии Шольца, - Д.Бавырин
10:00  России нужно импортозамещение сознания, - Вадим Трухачев
09:55  В Киргизии в целях экономии госорганы обяжут использовать офисную бумагу с обеих сторон
09:53  Снова бастуют нефтяники казахского Жанаозена
09:39  Убиты были 20 нападавших: появились подробности январского штурма акимата Шымкента
08:47  Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак, - "СП"
08:32  В Казахстане задержана очередная группа госизменников и шпионов
08:10  Психология юрт-баши. Каждому жапарову - по дворцу! - 24.kg
08:05  Компания сына главы КырГКНБ Ташиева выиграла несколько вкусных тендеров в Джалал-Абаде
07:29  Чем завершился политический кризис в Пакистане, - Л.Пархомчик
00:34  Гонка сверхъестественных вооружений. Как Пентагон и ЦРУ занимались парапсихологией
00:28  Обновление денежных знаков Монголии
00:20  Саудовская Аравия подталкивает йеменцев к миру с помощью компромата, - Равиль Мустафин
00:14  Пакистан: приговор за независимость, - Сергей Кожемякин
00:13  Спецоперация России положила конец концу истории, - Владимир Можегов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Протесты в Ливии сделали нефть дороже, - А.Башкатова
10:12 20.04.2022

Пока Brent совершает кульбиты, скидка на Urals приближается к 40 долларам за баррель

Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"
19 апр. 22

Ливийская Национальная нефтяная корпорация объявляет на своих объектах один форс-мажор вслед за другим. Фото Reuters
Связанная с антироссийскими санкциями неопределенность на рынке нефти усиливается новыми факторами. Неделя началась с сообщений, что Ливия приостановила добычу на нескольких крупнейших месторождениях и работу ряда портов из-за протестных акций. Это подтолкнуло котировки к максимальным за неполный апрель значениям. Но опасения инвесторов по поводу роста мировой экономики и ее спроса на топливо оттолкнули затем нефть вниз. При этом пока Brent совершает кульбиты, дисконт российской марки Urals увеличивается, в ряде случаев достигая, как сообщают эксперты, уже почти 40 долл. за баррель.

Добыча нефти в Ливии снизилась в 2,5 раза, до 400 тыс. баррелей в сутки. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила состояние форс-мажора на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара.

"Абсурдными действиями, знаменующими новый виток конфликта в стране, группа лиц оказала давление на рабочих нефтяного месторождения, вынудив их постепенно остановить производство, что делает невозможным выполнение корпорацией своих договорных обязательств", – пояснили в компании.

Кроме того, накануне NOC объявила о прекращении добычи и состоянии форс-мажора на месторождении Эль-Филь: ранее на него проникла группа лиц с целью блокировать работу. Также несколько портов остановили отгрузку нефти.

За блокировкой месторождений и портов стоят группы, требующие от премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы немедленно передать власть новому главе правительства Фатхи Башаге, сообщает ТАСС.

Министерство нефти и газа при правительстве Дбейбы уже выступило с осуждением саботажа: из-за политической напряженности Ливия не получит ожидаемую в условиях беспрецедентного роста мировых нефтяных цен прибыль.

"Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет, – приводит слова министра нефти и газа Мухаммеда Ауна РИА Новости. – Увеличение добычи ливийской нефти требует завершения процессов модернизации (нефтяных объектов) при наличии эффективного и прозрачного управления".

В условиях неопределенности, связанной с антироссийскими санкциями (Евросоюз прорабатывает ограничения на поставки российской нефти), такие события привели на торгах к сильным колебаниям котировок.

По итогам торгов в понедельник нефть Brent превысила отметку в 113 долл. за баррель – самое высокое значение за неполный апрель. Во вторник в начале дня нефть продолжила дорожать, превышая уже 114 долл. за баррель, но затем, во второй половине дня, котировки устремились вниз, проседая до 108 долл. за баррель.

Последовавшее снижение цен во вторник аналитики Reuters объяснили тем, что инвесторы сопоставили опасения по поводу как предложения, так и спроса. С одной стороны, они учли перебои поставок из Ливии, а также подготовку заводов в Шанхае к открытию после остановки из-за COVID-19. В Китае заявляли, что влияние новых связанных с пандемией ограничений на экономическую активность будет краткосрочным.

Но с другой стороны, пришлось учесть и то давление, оказываемое на нефть долларом, который сейчас торгуется на новом двухлетнем максимуме. Более сильный доллар делает товары, оцененные в долларах, более дорогими для держателей других валют, что может снизить спрос, уточнили в Reuters.

На фоне же российско-украинских событий и продолжающейся пандемии экономисты ожидают теперь более низких темпов роста мировой экономики, а значит, и спрос на топливо может не оправдать предыдущих ожиданий. Такая переоценка сказалась и на котировках.

Как пояснил эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, перебои в Ливии имеют систематический характер и принимаются во внимание участниками рынка, и они вполне могут усугубить ситуацию с дефицитом на нефтяном рынке, ускорить сокращение мировых запасов, поддерживая высокие цены.

Как ожидает исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "Универ Капитал" Артем Тузов, вне зависимости от колебаний отдельно взятого дня, в целом тенденция такова, что цены на нефть будут продолжать расти: "Следующий уровень – 120 долл. за баррель Brent".

Но есть и определенная проблема: пока Brent достигает столь высоких отметок, Urals сейчас продается с существенным дисконтом – и эта скидка увеличивается.

"Дисконт на российскую нефть марки Urals в Европе вырос почти до 40 долл. за баррель по отношению к Brent. По состоянию на 14 апреля стоимость партии Urals в Средиземноморье составила 78 долл. за баррель, а на северо-западе Европы – около 72 долл. за баррель. При этом цена Brent на 15 апреля достигала 111 долл. за баррель, – сообщил аналитик компании "Финам" Александр Потавин. – Соответственно скидка на Urals колеблется от 33 до 39 долл. за баррель. Месяц назад (по состоянию на 14 марта) она была 28 долл. за баррель". "Растущая разница в цене говорит о том, что продавать российскую нефть становится все сложнее", – считает эксперт.

О том, что дисконт цены Urals к основному сорту нефти Brent продолжает увеличиваться, свидетельствовали и данные Минфина РФ. Как сообщило на минувшей неделе министерство, средняя цена Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила почти 80 долл. за баррель. Этот показатель берется для расчета экспортной пошлины. Средняя стоимость Brent за этот же период составила около 110 долл. за баррель. Тем самым разница почти достигла 30 долл.

За предыдущий период мониторинга, как напоминает Интерфакс, разница составляла 10 долл. за баррель, при том что скидка на Urals до последних событий "традиционно была символической – 1–2 доллара".

Однако есть еще один нюанс, который может скрасить эту ситуацию. "Российскую нефть будут приобретать с дисконтом, – признает Тузов и добавляет: – Но с учетом роста цен на Brent Россия в долларах будет зарабатывать больше от экспорта, чем в прошлом году".

Как уточняют при этом эксперты, в целом для стран ОПЕК высокие цены на нефть выгодны. "Лидеры картеля – Саудовская Аравия и ОАЭ – имеют свои политические противоречия с западным миром, поэтому предпочитают смотреть на ситуацию со стороны и получать выгоду от высоких цен", – уточнил Галактионов.

"Страны, которые сейчас имеют у себя резервные мощности по наращиванию добычи нефти (Саудовская Аравия, ОАЭ), действительно не горят желанием это делать, несмотря на просьбы стран – импортеров сырья, – продолжил Потавин. – Считается, что таким образом они не хотят портить отношения с Россией, которая сейчас оказалась под жесткими санкциями".

"Позиция ОПЕК+ дальновидная. Ограничения в адрес поставщиков нефти в лице России, Ирана и Венесуэлы бьют по всей индустрии в целом. Покупатели нефти почему-то считают, что имеют право выкручивать руки поставщикам", – говорит Тузов. Теоретически на месте России и других стран могут в любой момент оказаться и другие участники ОПЕК+. Так что, как говорит эксперт, организация сейчас не столько на стороне России, сколько в прямом смысле на собственной стороне. "Ситуация с добычей должна быть такой, чтобы ограничения на любого члена ОПЕК+ вызывали немедленный коллапс на рынке нефти", – описывает Тузов возможный мотив картеля.

Президент Владимир Путин в течение последних нескольких дней уже провел телефонные разговоры и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом (сообщается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе саудовской стороны, "дана положительная оценка совместной работе в формате ОПЕК+, направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка"), и с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном – сообщается, что был подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран – экспортеров газа "в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650438720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО
- Правительством одобрена Концепция развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года
- Системе высшего образования Казахстана нужна перезагрузка - Алихан Смаилов
- Бахыт Султанов: О рабочей поездке в Москву
- Кадровые перестановки
- МВК рассмотрены вопросы коммерциализации научных проектов и вывода их на экспортный потенциал
- В Мажилисе обсудили вопросы охраны историко-культурных памятников и развития культурного потенциала страны
- Касательно предмета "Самопознание" в школах
- Многофункциональный пресс-центр открыт при партии "AMANAT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  