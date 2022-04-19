Протесты в Ливии сделали нефть дороже, - А.Башкатова

10:12 20.04.2022

Пока Brent совершает кульбиты, скидка на Urals приближается к 40 долларам за баррель



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

19 апр. 22



Ливийская Национальная нефтяная корпорация объявляет на своих объектах один форс-мажор вслед за другим. Фото Reuters

Связанная с антироссийскими санкциями неопределенность на рынке нефти усиливается новыми факторами. Неделя началась с сообщений, что Ливия приостановила добычу на нескольких крупнейших месторождениях и работу ряда портов из-за протестных акций. Это подтолкнуло котировки к максимальным за неполный апрель значениям. Но опасения инвесторов по поводу роста мировой экономики и ее спроса на топливо оттолкнули затем нефть вниз. При этом пока Brent совершает кульбиты, дисконт российской марки Urals увеличивается, в ряде случаев достигая, как сообщают эксперты, уже почти 40 долл. за баррель.



Добыча нефти в Ливии снизилась в 2,5 раза, до 400 тыс. баррелей в сутки. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила состояние форс-мажора на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара.



"Абсурдными действиями, знаменующими новый виток конфликта в стране, группа лиц оказала давление на рабочих нефтяного месторождения, вынудив их постепенно остановить производство, что делает невозможным выполнение корпорацией своих договорных обязательств", – пояснили в компании.



Кроме того, накануне NOC объявила о прекращении добычи и состоянии форс-мажора на месторождении Эль-Филь: ранее на него проникла группа лиц с целью блокировать работу. Также несколько портов остановили отгрузку нефти.



За блокировкой месторождений и портов стоят группы, требующие от премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы немедленно передать власть новому главе правительства Фатхи Башаге, сообщает ТАСС.



Министерство нефти и газа при правительстве Дбейбы уже выступило с осуждением саботажа: из-за политической напряженности Ливия не получит ожидаемую в условиях беспрецедентного роста мировых нефтяных цен прибыль.



"Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет, – приводит слова министра нефти и газа Мухаммеда Ауна РИА Новости. – Увеличение добычи ливийской нефти требует завершения процессов модернизации (нефтяных объектов) при наличии эффективного и прозрачного управления".



В условиях неопределенности, связанной с антироссийскими санкциями (Евросоюз прорабатывает ограничения на поставки российской нефти), такие события привели на торгах к сильным колебаниям котировок.



По итогам торгов в понедельник нефть Brent превысила отметку в 113 долл. за баррель – самое высокое значение за неполный апрель. Во вторник в начале дня нефть продолжила дорожать, превышая уже 114 долл. за баррель, но затем, во второй половине дня, котировки устремились вниз, проседая до 108 долл. за баррель.



Последовавшее снижение цен во вторник аналитики Reuters объяснили тем, что инвесторы сопоставили опасения по поводу как предложения, так и спроса. С одной стороны, они учли перебои поставок из Ливии, а также подготовку заводов в Шанхае к открытию после остановки из-за COVID-19. В Китае заявляли, что влияние новых связанных с пандемией ограничений на экономическую активность будет краткосрочным.



Но с другой стороны, пришлось учесть и то давление, оказываемое на нефть долларом, который сейчас торгуется на новом двухлетнем максимуме. Более сильный доллар делает товары, оцененные в долларах, более дорогими для держателей других валют, что может снизить спрос, уточнили в Reuters.



На фоне же российско-украинских событий и продолжающейся пандемии экономисты ожидают теперь более низких темпов роста мировой экономики, а значит, и спрос на топливо может не оправдать предыдущих ожиданий. Такая переоценка сказалась и на котировках.



Как пояснил эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, перебои в Ливии имеют систематический характер и принимаются во внимание участниками рынка, и они вполне могут усугубить ситуацию с дефицитом на нефтяном рынке, ускорить сокращение мировых запасов, поддерживая высокие цены.



Как ожидает исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "Универ Капитал" Артем Тузов, вне зависимости от колебаний отдельно взятого дня, в целом тенденция такова, что цены на нефть будут продолжать расти: "Следующий уровень – 120 долл. за баррель Brent".



Но есть и определенная проблема: пока Brent достигает столь высоких отметок, Urals сейчас продается с существенным дисконтом – и эта скидка увеличивается.



"Дисконт на российскую нефть марки Urals в Европе вырос почти до 40 долл. за баррель по отношению к Brent. По состоянию на 14 апреля стоимость партии Urals в Средиземноморье составила 78 долл. за баррель, а на северо-западе Европы – около 72 долл. за баррель. При этом цена Brent на 15 апреля достигала 111 долл. за баррель, – сообщил аналитик компании "Финам" Александр Потавин. – Соответственно скидка на Urals колеблется от 33 до 39 долл. за баррель. Месяц назад (по состоянию на 14 марта) она была 28 долл. за баррель". "Растущая разница в цене говорит о том, что продавать российскую нефть становится все сложнее", – считает эксперт.



О том, что дисконт цены Urals к основному сорту нефти Brent продолжает увеличиваться, свидетельствовали и данные Минфина РФ. Как сообщило на минувшей неделе министерство, средняя цена Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила почти 80 долл. за баррель. Этот показатель берется для расчета экспортной пошлины. Средняя стоимость Brent за этот же период составила около 110 долл. за баррель. Тем самым разница почти достигла 30 долл.



За предыдущий период мониторинга, как напоминает Интерфакс, разница составляла 10 долл. за баррель, при том что скидка на Urals до последних событий "традиционно была символической – 1–2 доллара".



Однако есть еще один нюанс, который может скрасить эту ситуацию. "Российскую нефть будут приобретать с дисконтом, – признает Тузов и добавляет: – Но с учетом роста цен на Brent Россия в долларах будет зарабатывать больше от экспорта, чем в прошлом году".



Как уточняют при этом эксперты, в целом для стран ОПЕК высокие цены на нефть выгодны. "Лидеры картеля – Саудовская Аравия и ОАЭ – имеют свои политические противоречия с западным миром, поэтому предпочитают смотреть на ситуацию со стороны и получать выгоду от высоких цен", – уточнил Галактионов.



"Страны, которые сейчас имеют у себя резервные мощности по наращиванию добычи нефти (Саудовская Аравия, ОАЭ), действительно не горят желанием это делать, несмотря на просьбы стран – импортеров сырья, – продолжил Потавин. – Считается, что таким образом они не хотят портить отношения с Россией, которая сейчас оказалась под жесткими санкциями".



"Позиция ОПЕК+ дальновидная. Ограничения в адрес поставщиков нефти в лице России, Ирана и Венесуэлы бьют по всей индустрии в целом. Покупатели нефти почему-то считают, что имеют право выкручивать руки поставщикам", – говорит Тузов. Теоретически на месте России и других стран могут в любой момент оказаться и другие участники ОПЕК+. Так что, как говорит эксперт, организация сейчас не столько на стороне России, сколько в прямом смысле на собственной стороне. "Ситуация с добычей должна быть такой, чтобы ограничения на любого члена ОПЕК+ вызывали немедленный коллапс на рынке нефти", – описывает Тузов возможный мотив картеля.



Президент Владимир Путин в течение последних нескольких дней уже провел телефонные разговоры и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом (сообщается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе саудовской стороны, "дана положительная оценка совместной работе в формате ОПЕК+, направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка"), и с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном – сообщается, что был подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран – экспортеров газа "в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей".