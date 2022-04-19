 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США подарили Погранвойскам Узбекистана 50 "джихад-мобильчиков" (автомобилей "Тойота")
11:22 20.04.2022

Посол США в Узбекистане Дэниэл Розенблюм передал 50 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner Погранвойскам СГБ Узбекистана. Техника передана в рамках Фонда по нераспространению и разоружению, который позволяет правительству США "оперативно реагировать на непредвиденные или сложные ситуации в области нераспространения и разоружения, требующие срочного решения".

Посол США в Узбекистане Дэниэл Розенблюм передал 50 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner Пограничным войскам Службы государственной безопасности Узбекистана, сообщили "Газете.uz" в дипломатической миссии.

Заместитель командующего ПВ СГБ полковник Бахтияр Мансуров принял автомобили от лица Погранвойск. В церемонии передачи также приняли участие представители Министерства иностранных дел Узбекистана.

Автомобили передаются в рамках Фонда по нераспространению и разоружению, финансируемого Государственным департаментом США. Они оцениваются в 2,25 млн долларов и являются частью помощи, оказываемой Соединенными Штатами Узбекистану в области безопасности, говорится в сообщении.

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"С 2001 года, когда Соединенные Штаты и Узбекистан впервые подписали Соглашение в области обороны и предотвращения распространения оружия массового поражения, две наши страны выступают как полноправные партнеры, противодействуя распространению опасных ядерных, биологических, химических и радиологических материалов, а также укрепляя безопасность границ", - напомнил посол Дэниэл Розенблюм.

"Сегодня мы рады отметить очередной этап нашего сотрудничества, и мы надеемся, что передаваемые автомобили улучшат возможности Погранвойск по охране государственной границы Узбекистана, патрулированию „зеленой границы" и позволят оперативно реагировать на пограничные инциденты", - отметил дипломат.

Фонд нераспространения и разоружения (ФНР), созданный в 1994 году, позволяет правительству США оперативно реагировать на непредвиденные или сложные ситуации в области нераспространения и разоружения, требующие срочного решения, отмечается в сообщении.

Источник - gazeta.uz
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